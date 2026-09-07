Συνελήφθη το πρώην αφεντικό της F1, Μπέρνι Έκλστοουν - Κουβαλούσε όπλο στο ιδιωτικό τζετ του

Ο 95χρονος φέρεται να τέθηκε υπό κράτηση στο αεροδρόμιο Tires, κοντά στη Λισαβόνα, αφού προσγειώθηκε εκεί με το ιδιωτικό του τζετ.

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συνελήφθη το πρώην αφεντικό της F1, Μπέρνι Έκλστοουν - Κουβαλούσε όπλο στο ιδιωτικό τζετ του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μπέρνι Έκλστοουν συνελήφθη στο αεροδρόμιο Tires κοντά στη Λισαβόνα για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.
  • Η σύλληψη έγινε κατά τη διάρκεια ρουτίνας επιχείρησης από την πορτογαλική αστυνομία PSP.
  • Ο Έκλστοουν είχε προηγουμένως συλληφθεί το 2022 στη Βραζιλία για παράνομη κατοχή όπλου σε ιδιωτικό αεροπλάνο.
  • Ο ίδιος δήλωσε ότι αγόρασε το όπλο ως μέσο αποτροπής χωρίς πυρομαχικά και το θεωρεί αστείο περιστατικό.
  • Πρόσφατα, η σύζυγός του αγόρασε έπαυλη στο Κασκάις σε μια από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές πωλήσεις κατοικίας στην Πορτογαλία.
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Ο πρώην επικεφαλής της Φόρμουλα 1, Μπέρνι Έκλστοουν, φέρεται να συνελήφθη σε αεροδρόμιο της Πορτογαλίας για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.

Ο 95χρονος φέρεται να τέθηκε υπό κράτηση στο αεροδρόμιο Tires, κοντά στη Λισαβόνα, αφού προσγειώθηκε εκεί με το ιδιωτικό του τζετ.

Η αστυνομία, που ανήκει στη δύναμη PSP της Πορτογαλίας, φέρεται να προέβη στη σύλληψη κατά τη διάρκεια «επιχείρησης ρουτίνας».

Είχε συλληφθεί τον Μάιο του 2022 στη Βραζιλία για παράνομη κατοχή όπλου κατά την επιβίβασή του σε ιδιωτικό αεροπλάνο. Αναγνώρισε ότι ήταν ιδιοκτήτης του όπλου, αλλά δήλωσε τότε ότι δεν γνώριζε ότι βρισκόταν στις αποσκευές του. Ο Έκλστοουν αφέθηκε ελεύθερος και του επιτράπηκε να ταξιδέψει στην Ελβετία αφού κατέβαλε εγγύηση. Το χαρακτήρισε στη συνέχεια ως «ανόητο, ασήμαντο περιστατικό», λέγοντας ότι είχε προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία καθώς αυτός και η οικογένειά του προσπαθούσαν να αναχωρήσουν από το Σάο Πάολο με ιδιωτικό αεροπλάνο.

Αρνήθηκε επίσης ότι είχε συλληφθεί επίσημα, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσία δημόσιας ασφάλειας της πολιτείας του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή της ότι ένας επιχειρηματίας, του οποίου δεν αποκαλύφθηκε το όνομα, συνελήφθη για κατοχή πυροβόλου όπλου στο αεροδρόμιο της Καμπίνας.

Ο Έκλστοουν δήλωσε στη συνέχεια ότι είχε αγοράσει το πιστόλι, ένα LW Seecamp.32, από έναν μηχανικό της Φόρμουλα 1 ή έναν τεχνίτη ελαστικών στη Βραζιλία πριν από χρόνια, χωρίς πυρομαχικά και αποκλειστικά ως μέσο αποτροπής. Πρόσθεσε: «Μου είπαν ότι χρειάζεσαι κάτι τέτοιο. Μπορεί να φανεί χρήσιμο αν κάποιος προσπαθήσει να σε ληστέψει ή κάτι τέτοιο. Έτσι, το αγόρασα από τον τύπο.» «Το είχα στο σπίτι και συνήθιζα να παίζω λίγο μαζί του όταν ερχόταν κόσμος να με επισκεφτεί ή κάτι τέτοιο, κάναμε αστεία».

Δεν έχει υπάρξει ακόμη κανένα επίσημο σχόλιο από την PSP σχετικά με τη σημερινή αναφερόμενη σύλληψη, την οποία δημοσιοποιούν πλέον αρκετά πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης.

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