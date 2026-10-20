Μεγάλη φυτεία κάνναβης στην Αττική: Συνελήφθησαν τρία άτομα - Κατασχέθηκαν 255 δενδρύλλια

Snapshot Συνελήφθησαν τρία άτομα στην Αττική για υδροπονική καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης, με κατασχεμένα 255 δενδρύλλια και μεγάλες ποσότητες κλώνων και ακατέργαστης κάνναβης.

Η επιχείρηση της Αστυνομίας ξεκίνησε μετά από αξιολόγηση πληροφοριών και οδήγησε στον εντοπισμό εργαστηρίου με ειδικό εξοπλισμό για την καλλιέργεια κάνναβης.

Κατασχέθηκαν επίσης 3.620 ευρώ, ένα αυτοκίνητο, επτά κινητά, ζυγαριές, φωτιστικά LED, γλάστρες και εξοπλισμός υδροπονίας.

Τα πιθανά κέρδη από τη διακίνηση των κατασχεμένων ποσοτήτων ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.

Ένας από τους συλληφθέντες είχε προηγούμενα ποινικά και σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Snapshot powered by AI

Τρία άτομα, ηλικίας 27, 49 και 54 ετών, συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου 2026, για καλλιέργεια κάνναβης με τη μέθοδο της υδροπονίας και διακίνηση ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, οι οποίοι, έπειτα από έρευνες, εντόπισαν τη δράση των κατηγορουμένων και έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο όπου καλλιεργούνταν φυτά κάνναβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τις έρευνες κατασχέθηκαν συνολικά 255 δενδρύλλια κάνναβης, 27 κιλά και 600 γραμμάρια κλώνων κάνναβης, καθώς και 120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Το ποσό που εκτιμάται ότι θα κέρδιζαν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι αστυνομικοί

Οι έρευνες των Αρχών ξεκίνησαν μετά από αξιολόγηση και διασταύρωση πληροφοριών, που οδήγησαν στον εντοπισμό των τριών κατηγορουμένων και των χώρων που χρησιμοποιούσαν.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ο 54χρονος και η 49χρονη εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της γυναίκας, να έχουν στην κατοχή τους δύο μαύρες σακούλες με κλώνους κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 27,6 κιλών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ποσότητες προορίζονταν για λογαριασμό του 27χρονου συγκατηγορουμένου τους.

Στη συνέχεια, κατά την έρευνα σε κατοικία των δύο αλλοδαπών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και 120 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε η 49χρονη για λογαριασμό του 54χρονου.

Το εργαστήριο με τα 255 δενδρύλλια

Κατά την έρευνα αποκαλύφθηκε και χώρος υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, τον οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν εγκαταστήσει οι κατηγορούμενοι για λογαριασμό του 27χρονου.

Το εργαστήριο διέθετε ειδικό εξοπλισμό, όπως συστήματα τεχνητού φωτισμού και εξαερισμού, ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη των φυτών.

Στον χώρο βρέθηκαν 255 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 50 εκατοστά έως 1,60 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Τι κατασχέθηκε από την επιχείρηση

Εκτός από τις ποσότητες κάνναβης και τα δενδρύλλια, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

3.620 ευρώ σε μετρητά.

Ένα αυτοκίνητο.

Επτά κινητά τηλέφωνα.

Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές.

29 πάνελ φωτισμού LED.

56 γλάστρες.

Εξοπλισμό υδροπονικής καλλιέργειας, μεταξύ άλλων ανεμιστήρες, μετασχηματιστές, θερμόμετρα και συστήματα εξαερισμού.

Σύμφωνα με την εκτίμηση των Αρχών, τα πιθανά κέρδη από τη διακίνηση των κατασχεμένων ποσοτήτων, την αναμενόμενη παραγωγή και τις πωλήσεις θα ξεπερνούσαν τις 200.000 ευρώ.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Όπως έγινε γνωστό, ένας από αυτούς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια και άλλα αδικήματα. Σε βάρος του 54χρονου αλλοδαπού σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

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