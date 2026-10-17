Οι κίνδυνοι από τις άγνωστες ουσίες - Το MDMA, η «ροζ κοκαΐνη» και τα συνθετικά ναρκωτικά

Τα διεγερτικά, το MDMA και η χρήση τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Newsroom

Οι κίνδυνοι από τις άγνωστες ουσίες - Το MDMA, η «ροζ κοκαΐνη» και τα συνθετικά ναρκωτικά
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα συνθετικά ναρκωτικά όπως το MDMA παρασκευάζονται υπό άγνωστες συνθήκες και περιέχουν ουσίες ασαφούς σύνθεσης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους χρήστες.
  • Η «ροζ κοκαΐνη» δεν είναι καθαρή κοκαΐνη, αλλά ένα ασταθές μείγμα συνθετικών ουσιών με απρόβλεπτες επιδράσεις.
  • Η διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα γίνεται μέσω ταχυδρομικών δεμάτων και διαδικτυακών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του darknet.
  • Η παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα είναι περιορισμένη, με τις ουσίες να εισάγονται κυρίως από χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Πολωνία και η Τσεχία.
  • Η φαιντανύλη δεν έχει διαδοθεί ευρέως στην Ελλάδα, αλλά παρακολουθείται στενά λόγω του υψηλού κινδύνου υπερδοσολογίας που προκαλεί σε άλλες χώρες.
Snapshot powered by AI

Με αφορμή τον θάνατο της 20χρονης στη Θεσσαλονίκη, μετά τη χρήση MDMA σε μουσικό πάρτι στη Θέρμη, τα ξημερώματα της 10ης Οκτωβρίου, ο Γιάννης Καρυδάκος, διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξηγεί τους κινδύνους από τη χρήση συνθετικών ναρκωτικών, τη διακίνηση ουσιών άγνωστης σύνθεσης και την εμφάνιση νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά.

«Ο άνθρωπος που παίρνει αυτό το ναρκωτικό δεν έχει ιδέα τι έχει μέσα», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καρυδάκος, αναφερόμενος στους κινδύνους από τη χρήση συνθετικών ναρκωτικών. Όπως εξηγεί, η παρασκευή τους προϋποθέτει χημική σύνθεση, ενώ οι συνθήκες παραγωγής και η ταυτότητα των παρασκευαστών είναι άγνωστες. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι χρήστες καταναλώνουν ουσίες άγνωστης προέλευσης, χωρίς να γνωρίζουν ποια δραστικά συστατικά περιέχουν ή σε τι αναλογίες. «Δημιουργείται ένα επικίνδυνο προϊόν που δεν ξέρουμε τι περιέχει, ούτε υπό ποιες συνθήκες φτιάχτηκε και από ποιον», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Καρυδάκος.

Όπως προσθέτει, όταν οι Αρχές κατάσχουν τέτοιες ουσίες, τις αποστέλλουν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή ανάλυση, ώστε να προσδιοριστεί η σύστασή τους. Αντίθετα, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει με βεβαιότητα τι περιέχει το προϊόν που προμηθεύεται. «Μπορεί να είναι ένα δηλητήριο που θα τους σκοτώσει επί τόπου», προειδοποιεί, επισημαίνοντας τους κινδύνους από την κατανάλωση ουσιών άγνωστης σύνθεσης.

Τα διεγερτικά, το MDMA και η χρήση τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύμφωνα με τον διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, τα πιο δημοφιλή συνθετικά ναρκωτικά που συναντώνται στην Ελλάδα είναι τα διεγερτικά, όπως το MDMA, γνωστό και ως «έκσταση».

Η χρήση διεγερτικών ουσιών για την ενίσχυση της εγρήγορσης και της αντοχής δεν είναι νέο φαινόμενο. Όπως επισημαίνει ο κ. Καρυδάκος, η μεθαμφεταμίνη χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ονομασία Pervitin, καθώς περιόριζε την κόπωση και ενίσχυε την εγρήγορση των στρατιωτών.

«Ο λόγος που το έκαναν αυτό είναι γιατί η μεθαμφεταμίνη δίνει στον άνθρωπο τεράστια ενέργεια και του αφαιρεί τις αναστολές», αναφέρει ο κ. Καρυδάκος, περιγράφοντας την επίδραση των διεγερτικών ουσιών στη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση διεγερτικών συνδέθηκε αργότερα και με τη διασκέδαση, καθώς ουσίες όπως το MDMA έγιναν δημοφιλείς σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης και στη rave μουσική σκηνή. Η επίδρασή τους μπορεί να οδηγήσει σε πολύωρη σωματική δραστηριότητα, χωρίς ο χρήστης να αντιλαμβάνεται εγκαίρως την κόπωση.

Η χρήση MDMA, ωστόσο, ενέχει σοβαρούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων η επικίνδυνη αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, οι καρδιαγγειακές επιπλοκές και η διαταραχή της ισορροπίας των υγρών του οργανισμού. Οι κίνδυνοι μπορεί να αυξηθούν όταν η ουσία λαμβάνεται σε άγνωστη δόση ή συνδυάζεται με άλλες ουσίες.

Η «ροζ κοκαΐνη» και η άγνωστη σύστασή της

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Καρυδάκος στη λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη», γνωστή και ως «tusi» ή «tuci», η οποία, όπως διευκρινίζει, δεν είναι απαραίτητα κοκαΐνη, αλλά ένα μείγμα ουσιών που μπορεί να διαφέρει από παρτίδα σε παρτίδα.

«Αυτό που βλέπουμε πολύ είναι η λεγόμενη ροζ κοκαΐνη, που δεν είναι κοκαΐνη, είναι συνθετικό ναρκωτικό και είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα μας τα τελευταία ένα-δύο χρόνια», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η σύστασή της δεν είναι σταθερή.

Όπως εξηγεί, σε διαφορετικά δείγματα μπορεί να εντοπίζονται διαφορετικές ουσίες, γεγονός που καθιστά απρόβλεπτες τις επιδράσεις τους και αυξάνει τους κινδύνους για τον χρήστη.

Διακίνηση μέσω ταχυδρομικών δεμάτων και διαδικτύου

Αναφερόμενος στους τρόπους διακίνησης, ο κ. Καρυδάκος επισημαίνει ότι οι ταχυδρομικές αποστολές αποτελούν έναν από τους τρόπους με τους οποίους φτάνουν συνθετικές ουσίες στην Ελλάδα, συχνά σε μικρές ποσότητες.

Παράλληλα, οι διωκτικές Αρχές έχουν εντοπίσει περιπτώσεις διακίνησης μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας, ενώ η αγορά του σκοτεινού διαδικτύου, γνωστού ως darknet, επιτρέπει την παραγγελία παράνομων ουσιών και τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων για πληρωμές.

Ο κ. Καρυδάκος εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο διάδοσης των συνθετικών ναρκωτικών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο παρατηρεί ότι οι τάσεις από το εξωτερικό επηρεάζουν σταδιακά και την εγχώρια αγορά.

Πού παρασκευάζονται τα συνθετικά ναρκωτικά που φτάνουν στην Ελλάδα

Όπως αναφέρει ο κ. Καρυδάκος, η τελευταία φορά που εντοπίστηκε εργαστήριο συνθετικών ναρκωτικών στην Ελλάδα ήταν στην Κόρινθο στις αρχές του 2000. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εγχώρια αγορά εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται περισσότερο από τη διακίνηση παραδοσιακών ναρκωτικών, όπως η κάνναβη, η κοκαΐνη και η ηρωίνη.

Ως χώρες που βρίσκονται πιο μπροστά στην παραγωγή συνθετικών ουσιών αναφέρει την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Πολωνία και την Τσεχία, από όπου, όπως σημειώνει, προέρχονται οι ουσίες που φτάνουν στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά τη φαιντανύλη ο κ. Καρυδάκος αναφέρει ότι, σύμφωνα με την εικόνα που έχει η υπηρεσία του, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής αντίστοιχη διάδοση στην Ελλάδα. Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η εμπειρία από άλλες χώρες καθιστά αναγκαία την παρακολούθηση των νέων τάσεων στη διακίνηση ναρκωτικών.

Η φαιντανύλη είναι ένα ισχυρό συνθετικό οπιοειδές, το οποίο συνδέεται με υψηλό κίνδυνο υπερδοσολογίας και αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας σε άλλες χώρες, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καραγκούνηδες: O αγροτικός πληθυσμός της Θεσσαλίας με τη μακραίωνη ιστορία

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο πολυκατοικίας

09:39WHAT THE FACT

Οι αστρονόμοι λένε ότι ανακάλυψαν το πρώτο πράσινο άστρο

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινα» δάνεια: Τι αλλάζει για τους δανειολήπτες - Επανυπολογισμός οφειλών και πλαφόν στους τόκους

09:33ΑΠΟΨΕΙΣ

Πολιτική σταθερότητα

09:27ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι λίγο ευαίσθητοι οι Αμερικανοί»: Αποθέωση Carney στην Αλμπέρτα και... «Forever Canadian»

09:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Ο πυρήνας της ΝΔ ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε οι ΟΝΝΕΔίτες και οι ΟΝΝΕΔίτισσες»

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: 55χρονος έκλεβε παγκάρια εκκλησιών - Εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Jimny μεταμορφώνεται σε αμερικανικό SUV της δεκαετίας του ‘90

09:07ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς πετάει το Tesla Roadster; Η φυσική πίσω από το άλμα και την περιστροφή που σόκαρε τον πλανήτη

09:01LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

08:54ΥΓΕΙΑ

Οι κίνδυνοι από τις άγνωστες ουσίες - Το MDMA, η «ροζ κοκαΐνη» και τα συνθετικά ναρκωτικά

08:50ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με Γιώργο Χρυσοστόμου, δωρεάν είσοδο στο ΕΜΣΤ, σινεμά και Chicago Blues

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησε να ζωγραφίζει τζιν μετά από χειρουργείο στα 8 της χρόνια και συγκέντρωσε 100.000 δολάρια για παιδιά στα νοσοκομεία

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Ranger: Αγωνιστικό DNA και 281 ίπποι

08:40TRAVEL

Στους πρόποδες των κορυφών: 4 ορεινοί προορισμοί για τα πιο ζεστά φθινοπωρινά και χειμερινά τριήμερα

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες 72 ώρες της Katie Zacharia στον Λευκό Οίκο – Το λάθος που την οδήγησε στην έξοδο

08:23LIFESTYLE

«Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει» - Η Μάιλι Σάιρους ξέσπασε σε δάκρυα τραγουδώντας το «Jolene» για την Ντόλι Πάρτον

08:17ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακός μετασχηματισμός με 135 ηλεκτρονικές υπηρεσίες

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στη Ρωσία: Λύκοι στα περίχωρα της Μόσχας - Αναφορές για επιθέσεις σε κατοίκους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τα χιόνια στην Ελλάδα - Η δυσοίωνη πρόβλεψη του ECMWF

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο τούνελ»:Θρίλερ με το θάνατο του Νίκου Λεβέντη - Βρέθηκε νεκρός σε στρατιωτική εγκατάσταση -Το πτώμα στο 251 ΓΝΑ, οι 50 κάμερες και ο μυστηριώδης καταστροφέας εγγράφων

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα βάθη της Τουρκίας με Έλληνα μοναχό από τα Γιαννιτσά - Αγνοείται από τον Ιούλιο

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Χρόνος: Αλλάζει η παγκόσμια ρύθμιση μέτρησης της ώρας από το 2027 - Ποιοι είναι οι λόγοι

09:07ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς πετάει το Tesla Roadster; Η φυσική πίσω από το άλμα και την περιστροφή που σόκαρε τον πλανήτη

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει στη γονική άδεια και ποια δικαιώματα κερδίζουν οι εργαζόμενοι γονείς

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες 72 ώρες της Katie Zacharia στον Λευκό Οίκο – Το λάθος που την οδήγησε στην έξοδο

09:01LIFESTYLE

Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τον θάνατο της μητέρας της, Γωγώς Μαστροκώστα

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday

21:09ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Παιδιά που έχουν συλληφθεί μέσω εξωσωματικής έχουν διαφορoποίηση στο DNA

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Κλαίω συνέχεια - Δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση» - Αυτές είναι οι ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Τους «έκοψε το αίμα»: Προειδοποίηση για σεισμό 9,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Ανακλήθηκε σε λίγα λεπτά

23:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός:Χειμωνιάτικο σκηνικό με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας - Ποιες περιοχές επηρεάζονται

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Jimny μεταμορφώνεται σε αμερικανικό SUV της δεκαετίας του ‘90

07:55LIFESTYLE

Τηλεοπτική μάχη το Σαββατοκύριακο – Οι νικητές της τηλεθέασης και οι ανατροπές

07:55ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Wi-Fi 8: Τι αλλάζει στο ασύρματο δίκτυο και πότε θα ξεκινήσει η χρήση του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ