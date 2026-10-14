Θεσσαλονίκη: MDMA εντοπίστηκε στο σπίτι του 22χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της Χριστίνας

Snapshot Στο σπίτι του 22χρονου που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για τον θάνατο της 20χρονης Χριστίνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ αυτών MDMA και κάνναβη.

Ο 22χρονος φέρεται να είναι ο ντίλερ που προμήθευσε την 20χρονη και τον φίλο της με τα ναρκωτικά.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από παραγγελία ανακριτικής Αρχής και οδήγησε στην ταυτοποίηση και σύλληψη του 22χρονου.

Εκτός από ναρκωτικά, στην κατοικία του βρέθηκαν ηλεκτρονική ζυγαριά, αντικείμενα χρήσης ναρκωτικών και χρηματικό ποσό 150 ευρώ.

Ο 22χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα και θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Snapshot powered by AI

Ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση του θανάτου της 20χρονης Χριστίνας, η οποία φέρεται να πήρε MDMA σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής και να κατέληξε.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη κι ο 20χρονος φίλος της, τον οποίο κατήγγειλε ο πατέρας της θανούσης ότι ήταν αυτός που την έσπρωχνε στα ναρκωτικά και το είχε ξανακάνει και στο παρελθόν.

Η σύλληψη του 22χρονου, ο οποίος φέρεται να είναι ο ντίλερ που έδωσε τα ναρκωτικά στην 20χρονη θανούσα και τον φίλο της, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (13/10) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, κατόπιν έκδοσης σχετικού εντάλματος.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στον 22χρονο

Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών ξεκίνησε έπειτα από παραγγελία της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της το περασμένο Σάββατο μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Από την προανάκριση και την αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 22χρονο ως το άτομο που φέρεται να είχε στην κατοχή του και να προμήθευσε την κοπέλα με τις ναρκωτικές ουσίες.

Τι εντοπίστηκε στην κατοικία του

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ειδικότερα, βρέθηκαν:

39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων.

Μία συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους 6 γραμμαρίων.

Δύο φαρμακευτικά δισκία.

Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ένας μεταλλικός τρίφτης, ένα μεταλλικό κουτάλι και ένα γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος.

Το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.

Ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Σε βάρος του σχηματίστηκε επιπλέον αυτοτελής δικογραφία, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στον ανακριτή για να απολογηθεί.

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