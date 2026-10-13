Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φίλος της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA

Snapshot Ο 20χρονος φίλος της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ο 20χρονος υποστήριξε ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο της κοπέλας, καθώς εκείνη κατανάλωσε τα ναρκωτικά με δική της πρωτοβουλία.

Απαγορεύεται στον 20χρονο να εγκαταλείψει τη χώρα και πρέπει να εμφανίζεται δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Συνελήφθη ένας 22χρονος ως προμηθευτής της ναρκωτικής ουσίας, με ένταλμα για διακίνηση ναρκωτικών που προκαλούν σοβαρή σωματική βλάβη ή θάνατο.

Έχει διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της κοπέλας. Snapshot powered by AI

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος φίλος της νεαρής κοπέλας που πέθανε μετά από χρήση MDMA τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη.

Ο 20χρονος πέρασε το πρωί της Τρίτης το γραφείο της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στην απολογία του υποστήριξε ότι δεν φέρει ευθύνη για τον θάνατο της κοπέλας, καθώς κατανάλωσε τις ναρκωτικές ουσίες με δική της πρωτοβουλία. Παράλληλα, δήλωσε συντετριμμένος για τον θάνατο της φίλης του, την οποία γνώριζε από τότε που ήταν παιδιά.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με τους όρους της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Συνελήφθη ο 22χρονος προμηθευτής

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες του 20χρονου, ο ίδιος αγόρασε την ναρκωτική ουσία από άγνωστο άτομο που βρισκόταν στο πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε κατάστημα της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, πρόκειται για έναν 22χρονο, ο οποίος συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από την ανακρίτρια που χειρίζεται τη δικογραφία για το κακούργημα της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε εξέταση νεκροψίας-νεκροτομής, ενώ έχει ληφθεί δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου της κοπέλας.

Η κοπέλα κηδεύτηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά

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