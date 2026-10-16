Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 22χρονος που προμήθευσε με MDMA την 20χρονη Χριστίνα

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και δήλωσε πως δεν είχε καμία επικοινωνία με τον φίλο της άτυχης κοπέλας

Ελένη Ευστρατίου

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 22χρονος που προμήθευσε με MDMA την 20χρονη Χριστίνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 22χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για προμήθεια MDMA που οδήγησε σε θάνατο 20νης στη Θεσσαλονίκη.
  • βάρος του ασκήθηκε δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο.
  • Στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, MDMA, φαρμακευτικά δισκία, ζυγαριά ακριβείας και άλλα αντικείμενα.
  • Ο 22χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες και ζήτησε πραγματογνωμοσύνη για να αποδείξει ότι είναι χρήστης και όχι διακινητής.
  • Ο φίλος της άτυχης κοπέλας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση.
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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε δύο 20χρονους με την ναρκωτική ουσία MDMA σε πάρτι στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η κοπέλα, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο, ενώ επιπλέον διώκεται για ναρκωτικές ουσίες που βρέθηκαν σε σπίτι κατά τη σύλληψή του.

Μετά το θάνατο της 20χρονης Χριστίνας η αστυνομία συνέλαβε τον φίλο της με τον οποίο βρίσκονταν μαζί στο πάρτι. Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε ότι δεν έφερε ευθύνη για την κοπέλα και ότι πήρε τα ναρκωτικά με δική της πρωτοβουλία, ωστόσο υπέδειξε τον 22χρονο που τους τα προμήθευσε. Ο 20χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση.

Ναρκωτικά στο σπίτι του 22χρονου

Ο νεαρός συνελήφθη τα προηγούμενα 24ωρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε σπίτι της Θεσσαλονίκης, στο οποίο βρέθηκε τόσο η ναρκωτική ουσία, όσο και κάνναβη και ζυγαριά ακριβείας.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας και ισχυρίστηκε ότι είναι ο ίδιος χρήστης ουσιών. Μάλιστα, υπέβαλε και σχετικό αίτημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ώστε να αποδειχθεί ο συγκεκριμένος ισχυρισμός. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον 20χρονο φίλο της κοπέλας, τονίζοντας πως τον κατονόμασε επειδή θέλει να προστατέψει κάποιο άλλο πρόσωπο.

Οι ισχυρισμοί του φαίνεται πως δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, που ομόφωνα τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

Τι εντοπίστηκε στην κατοικία του

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητες ναρκωτικών, καθώς και αντικείμενα που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Ειδικότερα, βρέθηκαν:

  • 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
  • Τρεις συσκευασίες MDMA σε μορφή βράχου, συνολικού βάρους 3,3 γραμμαρίων.
  • Μία συσκευασία MDMA σε μορφή κολλώδους πάστας, βάρους 6 γραμμαρίων.
  • Δύο φαρμακευτικά δισκία.
  • Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.
  • Ένας μεταλλικός τρίφτης, ένα μεταλλικό κουτάλι και ένα γυάλινο φλιτζάνι με υπολείμματα άγνωστης ναρκωτικής ουσίας ροζ χρώματος.
  • Το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.Ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 22χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

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