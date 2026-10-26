Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για ναρκωτικά – Κατασχέθηκαν πάνω από 2,5 κιλά κάνναβης και κοκαΐνη

Snapshot Συνελήφθη 35χρονος στο Ηράκλειο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών μετά από επιχείρηση της Αστυνομίας.

Κατασχέθηκαν πάνω από 2,7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης και μικροποσότητα κοκαΐνης στην κατοικία του.

Βρέθηκε και κατασχέθηκε ζυγαριά ακριβείας, χρηματικό ποσό 80 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου. Snapshot powered by AI

Πάνω από 2,7 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (26/10). Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 35χρονος άνδρας, στην κατοικία του οποίου βρέθηκαν επίσης μικροποσότητα κοκαΐνης και ζυγαριά ακριβείας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο των ερευνών για την κατοχή, εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 35χρονο σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου και προχώρησαν στην ακινητοποίησή του.

Ακολούθησαν έλεγχος στον ίδιο και έρευνα στην κατοικία του, κατά τους οποίους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.706,03 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Μικροποσότητα κοκαΐνης

Μία ζυγαριά ακριβείας

Χρηματικό ποσό 80 ευρώ, το οποίο η Αστυνομία αποδίδει σε εγκληματική δραστηριότητα

Ένα κινητό τηλέφωνο

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

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