Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο επεξεργασίας μετάλλων στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη 37χρονος

Στον εντοπισμό παράνομου χώρου επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων στο κέντρο της Αθήνας προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο ειδικής επιχείρησης.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη ένας 37χρονος αλλοδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε τη στιγμή που χρησιμοποιούσε ειδικό εξοπλισμό για την καύση και τήξη καλωδίων, με σκοπό την ανάκτηση χαλκού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 37χρονος φέρεται να παραλάμβανε μεταλλικά αντικείμενα, κυρίως καλώδια, τα οποία, κατά κύριο λόγο, προέρχονταν από κλοπές. Στη συνέχεια, τα επεξεργαζόταν στον παράνομο χώρο, προκειμένου να ανακτήσει τα μέταλλα και να αποκομίσει παράνομο οικονομικό όφελος.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου επεξεργασίας μετάλλων. Επιπλέον, οι εργασίες τήξης των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς τη λήψη μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας.

Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-Μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού.

-Μεγάλος αριθμός καλωδίων χαλκού.

-Πλήθος μεταλλικών αντικειμένων.

Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.