Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

Snapshot Ένταση σημειώθηκε έξω από το Εφετείο μεταξύ οπαδών της ΑΕΚ και του Πανιωνίου.

Προσήχθησαν 10 οπαδοί της ΑΕΚ μετά το επεισόδιο.

Η αστυνομία επενέβη και κατευνάστηκε η κατάσταση σε σύντομο χρόνο.

Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε καφετέρια επί της οδού Λουκάρεως και υπήρξαν μικροί τραυματισμοί.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και άλλων δραστών. Snapshot powered by AI

Ένταση επικράτησε έξω από το Εφετείο, σε παρακείμενο χώρο, όπου στεγάζεται καφετέρια, όταν υπό άγνωστες συνθήκες συναντήθηκαν οπαδοί της ΑΕΚ και του Πανιωνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες προσήχθησαν 10 άτομα, όλοι οπαδοί των «κιτρινόμαυρων», ενώ με την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων το περιστατικό έληξε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην καφετέρια επί της οδού Λουκάρεως προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς και σε παρκαρισμένα οχήματα, καθώς υπήρξε καρεκλοπόλεμος, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, υπήρξαν και μικροί τραυματισμοί. Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τον εντοπισμό και των υπολοίπων δραστών.

Την ώρα που έγινε η επίθεση στα άτομα που κάθονταν στην καφετέρια βρισκόταν σε εξέλιξη δίκη με εμπλεκόμενους κι από τις δύο πλευρές.