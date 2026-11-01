Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες

Snapshot Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Νέο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης

Διαδηλωτές επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με κοντάρια, προκαλώντας ζημιά σε ασπίδα αστυνομικού.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και μπογιές προς τα αστυνομικά οχήματα.

Η αστυνομία απάντησε με χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και χημικών. Snapshot powered by AI

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αριστερών οργανώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής το 2013 με δύο νεκρούς.

Στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Πολυτεχνείου, κοντά στον κινηματογράφο «Τρία Αστέρια», είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο, ομάδα διαδηλωτών κινήθηκε εναντίον των αστυνομικών, χτυπώντας με κοντάρια τις ασπίδες τους, με αποτέλεσμα να σπάσει η ασπίδα ενός αστυνομικού.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν μπουκάλια και μπογιές προς υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., με τις αστυνομικές δυνάμεις να αντιδρούν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και χημικών.

Για αρκετή ώρα είχαν κλείσει οι έξοδοι της Αττικής οδού από και προς Νέο Ηράκλειο.

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