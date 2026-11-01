Επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο: Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία - Εικόνες
Η ένταση κλιμακώθηκε όταν άτομα άρχισαν να εκτοξεύουν μπουκάλια και μπογιές προς υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ
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- Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Νέο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης
- Διαδηλωτές επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με κοντάρια, προκαλώντας ζημιά σε ασπίδα αστυνομικού.
- Η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και μπογιές προς τα αστυνομικά οχήματα.
- Η αστυνομία απάντησε με χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και χημικών.
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης αριστερών οργανώσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από την ένοπλη επίθεση έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής το 2013 με δύο νεκρούς.
Στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Πολυτεχνείου, κοντά στον κινηματογράφο «Τρία Αστέρια», είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ωστόσο, ομάδα διαδηλωτών κινήθηκε εναντίον των αστυνομικών, χτυπώντας με κοντάρια τις ασπίδες τους, με αποτέλεσμα να σπάσει η ασπίδα ενός αστυνομικού.
Η ένταση κορυφώθηκε όταν διαδηλωτές άρχισαν να εκτοξεύουν μπουκάλια και μπογιές προς υπηρεσιακά οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., με τις αστυνομικές δυνάμεις να αντιδρούν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και χημικών.
Για αρκετή ώρα είχαν κλείσει οι έξοδοι της Αττικής οδού από και προς Νέο Ηράκλειο.