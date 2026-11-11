Κλέφτης δε λογαριάζει τίποτα: Συνεχίζει ακάθεκτος παρότι δίπλα του περνούν περαστικοί - Βίντεο

Snapshot Ένας κλέφτης έδρασε ανενόχλητος στην Ελευσίνα, χωρίς να γίνει αντιληπτός από περαστικούς και αυτοκίνητα.

Ο δράστης χρησιμοποιούσε ένα ανοιχτόχρωμο φορτηγάκι και αφαίρεσε φιάλες και τμήμα της εγκατάστασης υγραερίου.

Η κλοπή έγινε χωρίς να προκληθεί έκρηξη ή άλλο ατύχημα.

Την ίδια νύχτα σημειώθηκε άλλη κλοπή σε επιχείρηση, πιθανώς από τον ίδιο δράστη σύμφωνα με τις αρχές. Snapshot powered by AI

Θρασύτατος κλέφτης, βγήκε στο σεργιάνι για δουλειά στην Ελευσίνα και δεν σταμάτησε ούτε όταν περνούσαν από δίπλα του αυτοκίνητα και περαστικοί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο κλέφτης προσεγγίζει το σημείο με ένα ανοιχτόχρωμο φορτηγάκι. Στρίβει και πηγαίνει έξω από την ταβέρνα.

Σταματάει, κατεβαίνει από το αμάξι, ανοίγει την πόρτα της κλούβας και σαν να μην συμβαίνει τίποτα, διασχίζει τον δρόμο, και κλέβει μία προς μία τις φιάλες υγραερίου.

Για 5 λεπτά λειτουργούσε ανενόχλητος, μπαινοβγαίνοντας στην ταβέρνα, χωρίς κανείς να υποπτευθεί το παραμικρό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφαίρεσε και τμήμα της εγκατάστασης υγραερίου, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποια έκρηξη.

Το ίδιο βράδυ και άλλη επιχείρηση έγινε στόχος κλοπής, με τις αρχές να θεωρούν ότι πρόκειται για τον ίδιο δράστη σύμφωνα με πληροφορίες.

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