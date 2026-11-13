Ηγουμενίτσα: Μετέφερε 86 κιλά κάνναβης με το αυτοκίνητό της

Snapshot Συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα αλλοδαπή που μετέφερε 86 κιλά ακατέργαστης κάνναβης με το αυτοκίνητό της.

Στο όχημα βρέθηκαν 80 δέματα με ναρκωτικά, τα οποία κατασχέθηκαν μαζί με το αυτοκίνητο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η συλληφθείσα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για την προέλευση ή τον προορισμό της κάνναβης. Snapshot powered by AI

Με μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκε να κινείται στην Ηγουμενίτσα μία αλλοδαπή, η οποία συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής από αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα και το οποίο ανήκε στην ίδια.

Στο εσωτερικό του βρέθηκαν 80 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 86 κιλών και 438 γραμμαρίων.

Τα ναρκωτικά και το όχημα κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος της συλληφθείσας σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ από τα στοιχεία της αστυνομικής ανακοίνωσης δεν προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση ή τον τελικό προορισμό του φορτίου.

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