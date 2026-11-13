Πειραιάς: Συνελήφθη 18χρονος που είχε δραπετεύσει από περιπολικό

Snapshot Συνελήφθη 18χρονος που είχε δραπετεύσει από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Η σύλληψη έγινε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου σε πάρκο.

Ο 18χρονος είχε συλληφθεί αρχικά για υπόθεση ληστείας.

Δραπέτευσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου κατά τη μεταφορά του με όχημα της Ασφάλειας από τα δικαστήρια στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου. Snapshot powered by AI

Συνελήφθη ένας 18χρονος κρατούμενος, που είχε δραπετεύσει πριν από λίγες μέρες έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 18χρονος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου από αστυνομικούς σε πάρκο στην οδό Σάμου στην περιοχή του Αγίου Παύλου στο κέντρο της Αθήνας και συνελήφθη.

Ο 18χρονος, που είχε συλληφθεί για υπόθεση ληστείας, δραπέτευσε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου κατά την μεταφορά του με όχημα της Ασφάλειας από τα δικαστήρια στο Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου.

Ειδικότερα, κατά τη διαδικασία της αποβίβασής του, όταν ο αστυνομικός άνοιξε την πόρτα του οχήματος, ο 18χρονος άρχισε να τρέχει καταφέρνοντας να διαφύγει.

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