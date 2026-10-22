Δημητρακόπουλος: «Να απαγορευτεί στους εμπλεκόμενους να έχουν ενασχόληση με το άθλημα»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, που εκπροσωπεί την ΚΑΕ Αμαρουσίου, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο μπάσκετ.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θρυμμάτισαν την αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ» ανέφερε ο δικηγόρος και συνέχισε «δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι που έπρεπε να προστατεύουν αυτό το θεσμό να συμμετέχουν στην χειραγώγησή του».



Στη συνέχεια ανέφερε: «Εμείς σαν Μαρούσι κάναμε μια καταγγελία που αφορά τον πρόεδρο της ΕΟΚ και την σχέση του με τη διαιτησία. (...) Μέσα από τα σχολικά πρωταθλήματα οι πρωταθλητές εισάγονται στις σχολές χωρίς εξετάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε αυτό και φαίνονται από γραπτά μηνύματα είναι δυνατόν να μην έχουν αυστηρή ποινική αντιμετώπιση;»

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Το πρωί της Πέμπτης την πόρτα του ανακριτή πέρασαν σήμερα ο Βαγγέλης Λιόλιος και οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν.

Το ελληνικό FBI με ανακοίνωσή του ξετυλίγει το modus operandi των έξι προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, που κατηγορούνται για «παρέμβαση στην εξέλιξη, την μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης» δηλαδή για στήσιμο αγώνων και για μια σειρά από βαριά αδικήματα όπως δωροδοκία και δωροληψία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν -6- ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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