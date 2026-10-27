Πέτρος Φιλιππίδης: Ένας χρόνος φυλάκισης στη γυναίκα που τον είχε καταγγείλει για βιασμό

Snapshot Η γυναίκα που κατήγγειλε τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό καταδικά σε φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε αθωωθεί στην υπόθεση βιασμού κατ’ εξακολούθηση.

Ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή της καταγγέλλουσας λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων, αλλά το δικαστήριο την έκρινε ένοχη με αναγνώριση ελαφρυντικού.

Η απόφαση προκάλεσε έντονη αντίδραση από γυναίκα στο ακροατήριο, την οποία ο πρόεδρος υπερασπίστηκε λέγοντας ότι κρίνει κατά συνείδηση. Snapshot powered by AI

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, υπόθεση στην οποία ο ηθοποιός είχε αθωωθεί. Η γυναίκα βρέθηκε στο εδώλιο έπειτα από μήνυση του ίδιου για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.

Ο εισαγγελέας είχε προτείνει την απαλλαγή της, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να στοιχειοθετούν την ενοχή της. Το δικαστήριο, ωστόσο, την έκρινε ένοχη, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Η ανακοίνωση της ενοχής προκάλεσε την αντίδραση γυναίκας από το ακροατήριο, η οποία φώναξε «Ντροπή!». Ο πρόεδρος της έδρας απάντησε, υπερασπιζόμενος την κρίση του: «Εγώ θέλω όταν γυρίσω σπίτι μου να είμαι ήσυχος. Αν κάνω λάθος είμαι άνθρωπος και μπορεί να συμβεί. Να είστε σίγουρη ότι έπραξα κατά συνείδηση».

«Θα μπορούσα να έρθω και να πω “άσε μωρέ να μη γίνουμε θέμα”. Εγώ δεν σπούδασα για να κάνω αυτό όμως. Κρίνω κατά συνείδηση. Ούτε μάντης είμαι ούτε και Θεός», πρόσθεσε.

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