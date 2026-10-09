Τάσος Χαλκιάς: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο - Έχει μαλακώσει, το βλέπω»

Ο ηθοποιός εξήγησε σε συνέντευξή του γιατί δεν σκέφτεται προς το παρόν να ξαναχτίσει την κατοικία που καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού στο Πόρτο Γερμενό

Μίλτος Τσεκούρας

Τάσος Χαλκιάς: «Ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να είναι στο θέατρο - Έχει μαλακώσει, το βλέπω»
LIFESTYLE
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  • Ο Τάσος Χαλκιάς δεν σκοπεύει προς το παρόν να ξαναχτίσει το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό που καταστράφηκε από πυρκαγιά, καθώς οι αναμνήσεις και το πνευματικό έργο που χάθηκαν δεν αντικαθίστανται.
  • Εκφράζει ενόχληση για τα σχόλια που υποβάθμισαν την απώλεια του σπιτιού του, απαντώντας ότι η επιτυχία του δεν σημαίνει πλούτο ή αδιαφορία.
  • Ο ηθοποιός θεωρεί ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης θα έπρεπε να κάνει συγκεκριμένα βήματα για να επιστρέψει στο θέατρο και να επανενταχθεί στον πολιτισμό.
  • Παρατηρεί αλλαγή στη συμπεριφορά του Φιλιππίδη, που φαίνεται πιο ήρεμος και επηρεασμένος από τα γεγονότα, χωρίς όμως να μπορεί να γνωρίζει την εσωτερική του μεταμόρφωση.
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Για το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό που καταστράφηκε στην πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, αλλά και για τον Πέτρο Φιλιππίδη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στο θέατρο, μίλησε ο Τάσος Χαλκιάς

Ο ηθοποιός εξήγησε σε συνέντευξή του στο Action 24 γιατί δεν σκέφτεται προς το παρόν να ξαναχτίσει την κατοικία όπου έζησε επί 57 χρόνια. Ο Τάσος Χαλκιάς αναφέρθηκε στα σχόλια που έγιναν μετά την καταστροφή της κατοικίας του, εκφράζοντας την ενόχλησή του για όσους υποστήριξαν ότι η απώλεια δεν είναι τόσο σημαντική επειδή διαθέτει και άλλα σπίτια.

«Έχει άλλα 5, κάηκε το ένα του σπίτι», ήταν η φράση που σχολίασε, απαντώντας με αιχμηρό τρόπο: «Με αυτή τη γελοιότητα δεν μπορώ να εκνευριστώ, έχω άλλα 100... Έχω κατηγορηθεί για ληστεία; Δεν είναι από τη δουλειά μου; Δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο που πηγαίνει καλά ότι είναι πλούσιος, δεν είναι αντάμα αυτά τα πράγματα».

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να προχωρήσει στην κατασκευή ενός νέου σπιτιού στο οικόπεδο όπου βρισκόταν η κατοικία του.

«δεν είμαι προς το παρόν σε mood να ξαναφτιάξω το σπίτι μου, δεν είναι εύκολο αυτό. Ένα σπίτι που έχεις ζήσει 57 χρόνια, δεν είναι εύκολο. Τι να φτιάξω; Το ίδιο σπίτι; Τι θα έχει μέσα; Ούτε τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν, ούτε οι αναμνήσεις μου. Ξέρεις γιατί έκλαψα; Γιατί χάσαμε πολύ πνευματικό έργο εγώ και η σύντροφός μου. Και εκείνη έγραφε και εγώ έγραφα. ήταν ένας τόπος ήσυχος. Αυτά που χαθήκαν δεν ξαναγίνονται. Το οικόπεδο είναι εκεί, η τσιμεντένια πλατφόρμα υπάρχει. Ένα σπίτι δεν ξαναφτιάχνεται, είναι η ζωή που έζησα εκεί μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Ο Τάσος Χαλκιάς μίλησε και για τον Πέτρο Φιλιππίδη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αισθάνεται αμηχανία όταν βρίσκεται απέναντί του. Όπως είπε, συζητά μαζί του ανοιχτά και θεωρεί ότι θα πρέπει να κάνει συγκεκριμένα βήματα για να επιστρέψει στον χώρο του θεάτρου.

«Δεν έχω καμία αμηχανία απέναντί του. Του λέω ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα. Πρέπει να επιστρέψει στον πολιτισμό, είναι ένας άνθρωπος του θεάτρου που λείπει, θα έπρεπε να είναι στο θέατρο. Ο χαρακτήρας ενός καλλιτέχνη με την καλλιτεχνική του αξία θα έπρεπε να είναι λίγο διαχωρισμένος αλλά δεν ξέρω πώς γιατί ο χαρακτήρας επηρεάζει τον καλλιτέχνη».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε, επίσης, στην αλλαγή που εκτιμά ότι έχει παρατηρήσει στη συμπεριφορά του Φιλιππίδη, επισημαίνοντας ότι φαίνεται να έχει επηρεαστεί από όσα έχουν συμβεί. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει τι έχει αλλάξει μέσα του.

«Το έχει αλλάξει είναι μεγάλη κουβέντα. Το ότι έχει επηρεαστεί και έχει μαλακώσει, το βλέπω επάνω του. Και όταν βγαίνει έξω δεν τραντάζεται από την παρουσία κάποιου δημοσιογράφου. Νομίζω τιμωρήθηκε. Για να συνέλθεις ο ίδιος πρέπει να αποδεχθείς ότι αυτό που έκανες δεν έπρεπε να το κάνεις, αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι λειτουργία γίνεται μέσα του», πρόσθεσε.

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