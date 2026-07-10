Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

Για τον Πέτρο Φιλιππίδη και όσα ήρθαν στο «φως» για τον καλλιτεχνικό χώρο μέσα από το κίνημα #metoo, μίλησε σε συνέντευξή του στο YouTube ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής μίλησε για τους λόγους που αποστασιοποιήθηκε από τον Πέτρο Φιλιππίδης αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση είχε έρθει πολύ πριν βγουν στη δημοσιότητα όλα αυτά τα γεγονότα.

«Δεν είναι όλοι έτσι οι άνθρωποι στο θέατρο, υπάρχουν και άγγελοι στο θέατρο. Υπάρχουν και δαίμονες στο θέατρο αλλά υπάρχουν και υπέροχοι άνθρωποι. Για τους δαίμονες κάποια στιγμή πιστεύω, γενικότερα στη ζωή, ότι υπάρχει μια συμπαντική δικαιοσύνη», ανέφερε αρχικά ο Τάσος Ιορδανίδης.

«Όχι μόνο στο θέατρο, στον οποιοδήποτε εργασιακό τομέα και μέσα στην ίδια τη ζωή. Ότι δίνεις, παίρνεις. Έτσι νομίζω εγώ και έτσι πορεύομαι τουλάχιστον. Νομίζω ότι αν κάποιος το κάνει μια, το κάνει δυο, το κάνει τρεις, όσο ευφυής και ταλαντούχος κι αν είναι, κάποια στιγμή θα του ‘ρθει κάπως και θα περιθωριοποιηθεί», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

«Σήμερα δεν έχω επαφές με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Είχαμε σταματήσει να έχουμε επαφές πριν συμβούν τα γεγονότα. Δεν το περίμενα όλο αυτό που ακούστηκε. Για καθαρά άλλους λόγους εμείς αποστασιοποιηθήκαμε με τον Πέτρο, ήταν προσωπικοί οι λόγοι. Δεν ταιριάζουν τα χνώτα όλων των ανθρώπων», δήλωσε ο Τάσος Ιορδανίδης για τον λόγο που αποστασιοποιήθηκε από τον Πέτρο Φιλιππίδη.

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