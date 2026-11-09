Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

Αθωωτική απόφαση για τον εκπαιδευτικό, έπειτα από δύο δικασίμους και την εξέταση πλήθους μαρτύρων. Την απαλλαγή του είχε προτείνει και ο εισαγγελέας – Το ιστορικό της υπόθεσης.

Σωτήρης Σκουλούδης, Ρεπορτάζ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αθώος κηρύχθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί στη Βούλα μετά από καταγγελίες μαθητών και είχε παραπεμφθεί να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η αθωωτική απόφαση εκδόθηκε ύστερα από δύο δικασίμους, κατά τις οποίες εξετάστηκε πλήθος μαρτύρων. Την απαλλαγή του εκπαιδευτικού είχε προτείνει και ο εισαγγελέας.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα τον Οκτώβριο, όταν ο 58χρονος εκπαιδευτικός, ο οποίος δίδασκε σε γυμνάσιο της Βούλας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, σε βαθμό πλημμελήματος.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Η μητέρα είχε αναφέρει ότι ο καθηγητής έπιασε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής.

Μετά τη σύλληψη του εκπαιδευτικού, δύο ακόμη μαθητές του σχολείου είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο καθηγητής τούς είχε αγγίξει στα γεννητικά όργανα σε προγενέστερο χρόνο.

Ακολούθησαν η άσκηση της ποινικής δίωξης και η παραπομπή του καθηγητή στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, προκειμένου οι κατηγορίες να εξεταστούν στο ακροατήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, οι μαθήτριες στη συνέχεια αναίρεσαν τις καταγγελίες τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Η στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται και αναποδογυρίζει μικρό αεροσκάφος - Βίντεο

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Σκότωσε τον 5χρονο ξάδελφό του για να πουλήσει τα όργανά του για «γρήγορο κέρδος»

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ράσελ Μπραντ: Αντιμέτωπος με φυλάκιση ως και 15 έτη - Εξετάζονται και άλλες καταγγελίες

14:21ANNOUNCEMENTS

Ο Χρήστος Αδαμόπουλος live στον Σταυρό του Νότου Club

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

14:11LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Τίμησε την πριγκίπισσα Νταϊάνα και τη βασίλισσα Ελισάβετ με δύο ξεχωριστά κοσμήματα - Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Στίβεν Μίλερ: Ποιος είναι ο ισχυρός σύμβουλος του Τραμπ που έγινε παντοδύναμος επιτελάρχης του Λευκού Οίκου

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Το ερευνητικό πλοίο θα εξέλθει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα Τετάρτη ή Πέμπτη» - Τι είπε για «κοτζαμπασισμό» του ελληνικού πολιτικού συστήματος για

14:05ΚΑΙΡΟΣ

Αντιπλημμυρική προστασία: Η θωράκιση της χώρας ξεκινά από το βουνό

13:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σάλος με βίντεο που δείχνει φοιτήτριες να κάνουν τις μαϊμούδες έξω από διαμέρισμα μαύρων συμφοιτητριών τους

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι χρόνια φυλάκιση σε 49χρονο για θανατηφόρα κόντρα με μοτοσικλέτες στην Πιερία

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Οι «μοιραίες» γυναίκες στη ζωή του CEO της Nvidia - Η σύζυγος και η ερωμένη κατάσκοπος

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση - Έως και 13,82 ευρώ μπορεί να φτάσει το πακέτο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Βολουδάκη για νεκρούς μετανάστες στην Κρήτη: «Οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα κυκλωμάτων»

13:18WHAT THE FACT

Ο Νοστράδαμος έκανε πέντε ανατριχιαστικές προβλέψεις που οι ειδικοί πιστεύουν ότι αφορούν το 2027

13:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Σπάμε τη σιωπή για τις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής - Ανοιχτή δράση ενημέρωσης την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου στο Σύνταγμα»

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εμμένει στην πρότασή του για επανέναρξη των συνομιλιών - «Εξοργιστικοί οι όροι τους» λέει ο Ρούμπιο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Σφοδρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα - Στο νοσοκομείο μία γυναίκα

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Συντονιζόμαστε με την Ε.Ε. για τις συνομιλίες με ΗΠΑ - Ρωσία - Δεν θα βρίσκονται στο τραπέζι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι

12:49ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμια: Ξεκινούν οι εγγραφές υποψηφίων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ο Γραίγος φεύγει και ο Γαρμπής έρχεται - Η πρόγνωση για τις επόμενες μέρες

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Τζένσεν Χουάνγκ: Οι «μοιραίες» γυναίκες στη ζωή του CEO της Nvidia - Η σύζυγος και η ερωμένη κατάσκοπος

12:44LIFESTYLE

Αγωνία για τον Μπρους Γουίλις - Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

06:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ώρα Εθνικής Ελλάδος: Οι δύο κρίσιμες αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» για το Nations League

13:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις τιμές των τσιγάρων εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση - Έως και 13,82 ευρώ μπορεί να φτάσει το πακέτο

14:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βούλα: Αθωώθηκε ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής που είχε συλληφθεί μετά από καταγγελίες μαθητών

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο καβγάς για το τηλεφώνημα στον Πούτιν που συγκλόνισε την Ευρώπη - Πώς έγιναν άνω κάτω οι ηγέτες

09:02LIFESTYLE

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ο σπουδαίος ηθοποιός

09:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 25άρια τις επόμενες ημέρες - Πού θα ανέβει ραγδαία ο υδράργυρος

11:55WHAT THE FACT

Πληρώνετε με κάρτα; Το λάθος του ενός δευτερολέπτου που μπορεί να σας κοστίσει χρήματα

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στα 27 της η ηθοποιός Ανζέλ Μετζέρ - Βρέθηκε στο σημείο όπου στεγάζεται δημοτικό κτήριο στη Γαλλία

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Από καταγγελία που έφτασε στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού «ξετυλίχθηκε» το κουβάρι της απάτης «μαμούθ»

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: «Χτυπήθηκε» ο εμβληματικός πύργος της Aramco από πυραυλική επίθεση των Χούθι

14:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος: Ακύρωσε την παρουσία του στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης λόγω προβλήματος υγείας

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δεμένη ήταν η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα στη βαλίτσα - Νεκρή τουλάχιστον τρεις ημέρες

11:47ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει πραγματικά όταν πεθαίνουμε; Επιστήμονες ισχυρίζονται ότι έχουν την απάντηση

06:54LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στα «Δύο μαύρα πουκάμισα»: Αναλυτικά τα επεισόδια των σειρών πριν προβληθούν στην TV

09:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αεροχείμαρρος του Ατλαντικού ενισχύεται και... απειλεί - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ