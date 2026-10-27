Ελπιδοφόρος: «Να στηρίζουμε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας – Να διαφυλάξουμε την εθνική ενότητα»

Snapshot Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κάλεσε την Ομογένεια να στηρίζει την ελληνική εξωτερική πολιτική και να διατηρεί την εθνική ενότητα.

Τόνισε ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι διπλωμάτες διαθέτουν πληροφορίες που δεν είναι πάντα γνωστές στο κοινό, γι’ αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε την εθνική στρατηγική βιαστικά.

Εξέφρασε κριτική για αναρτήσεις στα social media που διατυπώνουν απόψεις για ευαίσθητα εθνικά ζητήματα χωρίς επαρκή γνώση των δεδομένων.

Υπογράμμισε τη διαθεσιμότητα της Εκκλησίας και της Ομογένειας να στηρίξουν την Ελλάδα και ανέφερε την πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών στο Σταθάκειο μετά από 24 χρόνια.

Συνέδεσε το ιστορικό έπος του 1940 με την έννοια της ελευθερίας ως θυσιαστικής αγάπης, βασισμένης στο πνευματικό μήνυμα της Ορθοδοξίας. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα στήριξης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και διατήρησης της εθνικής ενότητας έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο της Αστόρια.

Παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε την Ομογένεια να δείχνει εμπιστοσύνη στους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας και της ελληνικής διπλωματίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

«Καθήκον μας είναι να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις την εξωτερική πολιτική που χαράσσει η εθνική μας ηγεσία», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι διπλωμάτες έχουν στη διάθεσή τους πληροφορίες και δεδομένα που δεν είναι πάντοτε γνωστά στο ευρύ κοινό.

«Δεν είναι συνετό να κρίνουμε την εθνική μας στρατηγική, διότι δεν γνωρίζουμε όσα εκείνοι είναι σε θέση να γνωρίζουν», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν – ούτε απαραίτητα σκόπιμο – να είναι γνωστές δημόσια όλες οι πτυχές των σχετικών χειρισμών.

Αιχμές για τις αναρτήσεις στα social media

Ο Αρχιεπίσκοπος στάθηκε ιδιαίτερα στις δημόσιες τοποθετήσεις για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των social media, κάνοντας λόγο για κατηγορίες, φήμες και απόψεις που, όπως είπε, διατυπώνονται χωρίς επαρκή γνώση των πραγματικών δεδομένων.

«Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην πατρίδα μας και να διαφυλάσσουμε την εθνική μας ενότητα, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα», τόνισε.

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Γεραπετρίτη, διαβεβαίωσε ότι η Εκκλησία και η ελληνική Ομογένεια παραμένουν στη διάθεση της χώρας.

«Κύριε υπουργέ, προσβλέπουμε σε εσάς και τους συνεργάτες σας με εμπιστοσύνη και σας διαβεβαιώνουμε ότι όλοι εμείς, η Εκκλησία, η Ομογένεια και όλες οι ομογενειακές οργανώσεις, είμαστε πάντοτε στην υπηρεσία του έθνους», ανέφερε.

Η πρώτη επίσκεψη υπουργού Εξωτερικών στο Σταθάκειο έπειτα από 24 χρόνια

Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για την ελληνοαμερικανική κοινότητα της Νέας Υόρκης, καθώς πραγματοποιήθηκε από την επανενωμένη Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, μετά από χρόνια εσωτερικών αντιπαραθέσεων.

Ο Ελπιδοφόρος συνεχάρη τη νέα ηγεσία της Ομοσπονδίας, τονίζοντας τη σημασία της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ομογενειακών φορέων.

Ιδιαίτερη ήταν και η παρουσία του Γιώργου Γεραπετρίτη, καθώς ήταν ο πρώτος εν ενεργεία Έλληνας υπουργός Εξωτερικών που επισκέφθηκε το Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο εδώ και 24 χρόνια. Ο τελευταίος ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου το 2002.

Από το έπος του ’40 στην έννοια της ελευθερίας

Στο ιστορικό μέρος της ομιλίας του, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο έπος του 1940 και στις θυσίες του ελληνικού λαού κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Θύμισε την κηδεία του Κωστή Παλαμά τον Φεβρουάριο του 1943, η οποία εξελίχθηκε σε μεγάλη πράξη αντίστασης, και αναφέρθηκε στους στίχους του Άγγελου Σικελιανού που ακούστηκαν τότε. Παρέπεμψε επίσης στον Γιάννη Ρίτσο, συνδέοντας την έννοια της εθνικής ελευθερίας με το πνευματικό μήνυμα της Ορθοδοξίας.

«Η ελευθερία που μας προσφέρει ο Χριστός δεν είναι η ελευθερία να κυριαρχούμε στους άλλους. Είναι η ελευθερία της θυσιαστικής αγάπης», ανέφερε, συνδέοντας το μήνυμα αυτό με τις θυσίες του ελληνικού λαού το 1940.

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