Επιστροφή εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία: Αιχμές του Μητροπολίτη Δράμας για τη συμφωνία

Snapshot Ο μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος εκφράζει επιφυλάξεις για τους όρους της συμφωνίας επιστροφής των εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία και ζητά διευκρινίσεις για το καθεστώς κυριότητας τους.

Από τα 48 κειμήλια που επαναπατρίστηκαν, τα 39 προέρχονται από την Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας και βρίσκονται προσωρινά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.

Η Μητρόπολη Δράμας δεν προσκλήθηκε στις πανηγυρικές εκδηλώσεις για την επιστροφή των κειμηλίων, παρά το γεγονός ότι η Μονή υπάγεται εκκλησιαστικά σε αυτήν.

Για την παράδοση των κειμηλίων απαιτείται η υπογραφή πρωτοκόλλου από τη Μητρόπολη, αλλά ο μητροπολίτης δεν έχει ενημερωθεί πλήρως για τους όρους της συμφωνίας.

Ο μητροπολίτης τονίζει ότι η διεκδίκηση των κειμηλίων είναι μακροχρόνιο ζήτημα που απασχόλησε πολλές κυβερνήσεις και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Snapshot powered by AI

Σοβαρά ερωτήματα για τους όρους επιστροφής των εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία θέτει ο μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος, ο οποίος δήλωσε παράλληλα ότι δεν προσκλήθηκε στις πανηγυρικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή (8/11) στις Σέρρες, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Θήτα FM, ο ιεράρχης εξήγησε ότι δεν είχε λάβει πρόσκληση για το αρχιερατικό συλλείτουργο στον μητροπολιτικό ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των κειμηλίων που επαναπατρίστηκαν προέρχεται από την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσσης, η οποία υπάγεται στη Μητρόπολη Δράμας.

«Δεν είχα κληθεί, πώς θα πάω;», απάντησε χαρακτηριστικά, αποφεύγοντας να αποδώσει συγκεκριμένα κίνητρα στην απόφαση να μην προσκληθεί.

Ο ίδιος έχει εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις του για τη συμφωνία που υπέγραψαν Ελλάδα και Βουλγαρία, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν τα κειμήλια επιστρέφουν οριστικά στους δικαιούχους τους ή παραχωρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Το ζήτημα της κυριότητας και η υπογραφή του μητροπολίτη

Από τα 48 κειμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία, τα 39 προέρχονται από την Εικοσιφοίνισσα και, σύμφωνα με τον μητροπολίτη, βρίσκονται προσωρινά στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοσή τους στη Μονή.

Ο κ. Δωρόθεος υπενθύμισε ότι η διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή της Μητρόπολης Δράμας, στην οποία υπάγεται εκκλησιαστικά η Μονή, και ότι για την παραλαβή απαιτείται η υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου.

Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, είναι ότι δεν έχει ενημερωθεί για το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας. Κατά συνέπεια, δεν γνωρίζει με ποιο νομικό καθεστώς θα παραδοθούν τα κειμήλια και ποιες δεσμεύσεις ενδέχεται να αναλάβει υπογράφοντας την παραλαβή τους.

Ο μητροπολίτης άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπογράψει το πρωτόκολλο με ρητή επιφύλαξη, εφόσον δεν έχουν προηγουμένως αποσαφηνιστεί οι όροι.

«Σας δίδεται ως δάνειο ή ως κυρίαρχος; Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας το ζήτημα της οριστικής επιστροφής της κυριότητας των κειμηλίων και όχι απλώς της φυσικής παρουσίας τους στην Ελλάδα.

Οι αιχμές για τη συμφωνία με τη Βουλγαρία

Ο μητροπολίτης εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με την άποψη ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο να κρίνει τους όρους της διακρατικής συμφωνίας. Υποστήριξε ότι οι εκκλησιαστικοί φορείς από τους οποίους αφαιρέθηκαν τα κειμήλια έχουν άμεσο ενδιαφέρον για την τύχη τους και δικαίωμα να γνωρίζουν τους όρους της επιστροφής.

«Συγγνώμη, αν σας κλέψουν από το σπίτι σας κάποια αντικείμενα, δεν είναι δική σας δουλειά;», διερωτήθηκε, απαντώντας σε σχετική τοποθέτηση του μητροπολίτη Σερρών.

Παράλληλα, σχολίασε τις κυβερνητικές αναφορές περί οριστικού κλεισίματος μιας μακράς εκκρεμότητας, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια επαναπατρισμού δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εκκλησιαστικά κειμήλια εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Ο μητροπολίτης Δράμας υπενθύμισε ότι η διεκδίκηση των κειμηλίων δεν ξεκίνησε από τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά έχει απασχολήσει διαδοχικές κυβερνήσεις επί δεκαετίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας ότι τότε η ελληνική πλευρά είχε φτάσει στη θέση «όλα ή τίποτα», με τη Λίνα Μενδώνη να κατέχει τη θέση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο κ. Δωρόθεος αναφέρθηκε επίσης στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και στις προσπάθειες προηγούμενων κυβερνήσεων για τον επαναπατρισμό των κειμηλίων, επιμένοντας ότι η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί οριστικά λήξασα χωρίς να αποσαφηνιστούν οι όροι της συμφωνίας.

«Δεν άνοιξε τώρα το θέμα, είναι θέμα παλαιό. Επομένως έχουμε την υπομονή να περιμένουμε να βρούμε την κατάλληλη λύση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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