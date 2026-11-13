«Σαρανταήμερο»: Πότε ξεκινά η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε τη «Μικρή Σαρακοστή»

Από τις 15 Νοεμβρίου έως την παραμονή των Χριστουγέννων διαρκεί η νηστεία. Πότε επιτρέπονται το ψάρι, το λάδι και το κρασί και τι αλλάζει τις τελευταίες ημέρες.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Σαρανταήμερο»: Πότε ξεκινά η νηστεία των Χριστουγέννων – Τι τρώμε τη «Μικρή Σαρακοστή»
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  • Η νηστεία των Χριστουγέννων ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου και διαρκεί έως τις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων.
  • Κατά τη διάρκεια της νηστείας, απαγορεύονται το κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, ενώ το ψάρι επιτρέπεται μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου εκτός Τετάρτης και Παρασκευής.
  • Από τις 18 Δεκεμβρίου η νηστεία γίνεται αυστηρότερη, με απαγόρευση ψαριού και περιορισμένη κατανάλωση λαδιού και κρασιού.
  • Η νηστεία δεν περιορίζεται στη διατροφή, αλλά περιλαμβάνει προσευχή, εγκράτεια και πράξεις αγάπης προς τον συνάνθρωπο.
  • Η ονομασία «Μικρή Σαρακοστή» αναφέρεται στη διάρκεια των 40 ημερών, που καθιερώθηκε σταδιακά από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.
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Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ξεκινά η νηστεία των Χριστουγέννων για το 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου 40 ημερών που ολοκληρώνεται την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου, παραμονή της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης.

Γνωστή ως «Σαρανταήμερο» ή «Μικρή Σαρακοστή», αποτελεί μία από τις τέσσερις μεγάλες περιόδους νηστείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε αντίθεση με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή πριν από το Πάσχα, οι διατροφικοί περιορισμοί είναι ηπιότεροι, καθώς για σημαντικό μέρος της περιόδου επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού.

Η νηστεία συνδέεται με την πνευματική προετοιμασία των πιστών για τη Γέννηση του Χριστού και δεν περιορίζεται μόνο στην αποχή από συγκεκριμένες τροφές. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, συνοδεύεται από προσευχή, εγκράτεια και πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.

Τι επιτρέπεται να τρώμε κατά τη νηστεία

Σε όλη τη διάρκεια του Σαρανταημέρου οι πιστοί απέχουν από το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα αυγά. Ωστόσο, οι κανόνες για το ψάρι, το λάδι και το κρασί διαφοροποιούνται ανάλογα με την ημέρα και την περίοδο της νηστείας.

Από τις 15 Νοεμβρίου έως και τις 17 Δεκεμβρίου επιτρέπεται, σύμφωνα με τη συνήθη εκκλησιαστική πρακτική, η κατανάλωση ψαριού όλες τις ημέρες εκτός από την Τετάρτη και την Παρασκευή, κατά τις οποίες τηρείται αυστηρότερη νηστεία.

Ειδική εξαίρεση αποτελεί η 21η Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά τα Εισόδια της Θεοτόκου. Τότε επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού ακόμη και αν η γιορτή συμπέσει με Τετάρτη ή Παρασκευή.

Για όσους ακολουθούν τη νηστεία, στο καθημερινό τραπέζι μπορούν να έχουν θέση τα όσπρια, τα λαδερά φαγητά στις ημέρες που επιτρέπεται το λάδι, τα λαχανικά, τα φρούτα, οι ξηροί καρποί, τα δημητριακά και τα θαλασσινά χωρίς αίμα, όπως το χταπόδι, τα καλαμάρια και οι γαρίδες.

Τι αλλάζει από τις 18 Δεκεμβρίου

Η νηστεία γίνεται αυστηρότερη την τελευταία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα.

Από τις 18 έως και τις 24 Δεκεμβρίου δεν επιτρέπεται πλέον η κατανάλωση ψαριού, ενώ προβλέπεται κατάλυση λαδιού και κρασιού, με εξαίρεση τις ημέρες αυστηρής νηστείας, κυρίως την Τετάρτη και την Παρασκευή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παραμονή των Χριστουγέννων, στις 24 Δεκεμβρίου, κατά την οποία η εκκλησιαστική παράδοση προβλέπει αυστηρότερη εγκράτεια. Η ακριβής τήρηση των κανόνων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εκκλησιαστική παράδοση και την πνευματική καθοδήγηση που ακολουθεί κάθε πιστός.

Η νηστεία ολοκληρώνεται με τον εορτασμό της Γέννησης του Χριστού στις 25 Δεκεμβρίου, οπότε και παύουν οι διατροφικοί περιορισμοί.

Γιατί ονομάζεται «Μικρή Σαρακοστή»

Η ονομασία παραπέμπει στη διάρκεια των 40 ημερών, όπως συμβαίνει και με τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή πριν από το Πάσχα. Η νηστεία των Χριστουγέννων, ωστόσο, δεν είχε εξαρχής τη σημερινή διάρκειά της.

Οι πρώτες ιστορικές αναφορές στη συγκεκριμένη περίοδο προετοιμασίας εμφανίζονται κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, ενώ σταδιακά η διάρκειά της επεκτάθηκε και καθιερώθηκε στις 40 ημέρες.

Παρά τους διατροφικούς κανόνες, η Εκκλησία επισημαίνει ότι ο ουσιαστικός χαρακτήρας της νηστείας βρίσκεται στην πνευματική προετοιμασία. Η αποχή από τις τροφές αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας και όχι αυτοσκοπό, με την προσευχή, τη συγχώρεση και την αλληλεγγύη να βρίσκονται στον πυρήνα του Σαρανταημέρου.

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