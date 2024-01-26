ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημέρες Καριέρας στην Αθήνα: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν από 7.000 θέσεις εργασίας

Γιάννης Φιλιππάκος Γιάννης Φιλιππάκος

Ημέρες Καριέρας στην Αθήνα: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν από 7.000 θέσεις εργασίας

ΔΥΠΑ - Όλες οι ειδήσεις: Με ρεκόρ αριθμού επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας οι «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ στις 26-27 Ιανουαρίου στην Αθήνα - Πάνω από 200 επιχειρήσεις με περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας.

Την 24η εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» στην Αθήνα διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία θα πραγματοποιηθεί από σήμερα Παρασκευή 26 και το Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι, 12134) από τις 10:00 έως τις 18:00.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη διήμερη εκδήλωση πρόκειται να συμμετάσχουν περισσότερες από 200 επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 7.000 θέσεις εργασίας, σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης, καθιστώντας τη διήμερη εκδήλωση τη μεγαλύτερη που έχει διοργανώσει, μέχρι σήμερα, η ΔΥΠΑ.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις Ειδικότητες και τις Επιχειρήσεις

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Επωνυμία & διακριτικός τίτλος)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

ΟΤΕ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΠΑΤΡΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ-ΠΑΤΡΑ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ

2

Κ ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΑΕ

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / ΜΠΑΡ)
  • BARMAN /BARISTA
  • MAΓΕΙΡΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΑ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
  • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ / ΜΑΣΑΖ
  • ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΗΤΡΙΕΣ ΝΥΧΙΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΙ

3

AGRINO

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ / ΟΔΗΓΟΙ EX-VAN

4

THRAKON YTONG

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (MΑTERNITY LEAVE) - ΑΘΗΝΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΘΗΝΑ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ
  • MARKETING COORDINATOR - ΑΘΗΝΑ
  • TRADE MARKETING EXECUTIVE - AΘΗΝΑ
  • RESEARCH & DEVELOPMENT ASSISTANT - OINOΦΥΤΑ

5

ΜΕΤRΟ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • PICKERS
  • ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

6

COFFEE BERRY

ΆΛΙΜΟ & ΚΟΡΩΠΙ:

  • BYER (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)
  • PROCUREMENT BACK-OFFICE ASSISTANT (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
  • MARKETING COMMUNICATIONS SPECIALIST


ΚΟΡΩΠΙ:

  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ


ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE:

  • BARISTA
  • ΠΩΛΗΤΕΣ

7

EBEA

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ 28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

  1. Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.
  2. GARDEN EXPERTS AE
  3. MANNES ASSOCIATES
  4. VIVESTIA IKE
  5. ERGOCAD - Γ.ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΕ
  6. DP PUMPS MANUFACTURERS Α.Ε
  7. ΚΟΒΑΝΗΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
  8. DORS - KAFKALAS FASHION GROUP ΑΒΕΕ
  9. ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ ( ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ )
  10. ΕΛΕΚΤΡΟΤΡΑΣΤ Α.Ε.
  11. ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ
  12. THESPELAS.COM
  13. BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ
  14. DATA VENIA
  15. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
  16. ELECTROMOTIVO
  17. ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΕ
  18. FABIAMANO-ΆΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ
  19. ΤΕΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΟΕ
  20. ALFA ALFA ENERGY ABEE
  21. BODYTALK AE
  22. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ
  23. TRIKALINOS
  24. ΡΟΥΣΣΟΥ -ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
  25. COSMOL AE
  26. ONDECK GROUP EE
  27. ATTICA CONCIERGE
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΟΔΗΓΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  • JUNIOR SALES B2B ASSOCIATE
  • JUNIOR SALES ASSOCIATE
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ- ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ ,ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
  • ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΠΑ.Λ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Η
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ"
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ACCOUNT EXECUTIVE - ΠΩΛΗΣΕΙΣ SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ WEB DESIGNER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • SOCIAL MEDIA EXPERT - MARKETING
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • SOFTWARE DEVELOPER
  • ΤΑΜΕΙΟ - RECEPTION
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ)
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΤ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ERP
  • PRODUCT MANAGER - SALES ENGINEER
  • ΠΩΛΗΤΗΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

8

TGI FRIDAYS

  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΑΝΤΖΑΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

9

FASOPLAST-ΓΡ.ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ

  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

10

ORALIS ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. & ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

11

ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL

  • KAMAΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΓΚΡΟΥΜ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ

12

ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε. - MAROULIS TRAVEL

  • EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

13

ΓΕΠ ΑΕ , ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.ΥΠ.Π ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.

  • MHXANIKOI
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ,ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΠ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (BACK OFFICE,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ)
  • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

14

ΠΕΣΤ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε. - PEST CONTROL SERVICES HELLAS E.E

  • ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΓΕΩΠΟΝΟΣ

15

ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ

  • CUSTOMER SERVICE
  • ΠAΡΑΓΓΕΟΛΗΨΙΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

16

ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ & ΒΟΗΘΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ & ΒΟΗΘΟΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ)
  • ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

17

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ

18

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

19

ΦΙΛΗΣ GLASS

  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • CALL CENTER AGENT
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΝ & ΦΟΡΤΗΓΟΥ

20

OMΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ -

ENTERPRISE -

ERGOTRAK -

SPEEDEX

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΤΩΝ
  • ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
  • ΠΛΥΝΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • CREDIT CONTROL OFFICER
  • SALES COORDINATOR
  • IT APPLICATION SUPPORT ENGINEER
  • MARKETIONG & PR SPECIALIST
  • PAYROLL OFFICER

ENTERPRISE:

  • RENTAL & PARKING AGENT

(ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΩΣ ΡΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΗΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)

ERGOTRAK:

(ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):

  • SALES ENGINEER (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (SALES ADVISOR)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SALES ADVISOR)
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • PICKER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

SPEEDEX :

(ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ CUSTOMER SERVICE
  • INBOUND SALES (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
  • PYTHON DEVELOPER
  • FINANCIAL CONTROLLER

21

MEDIASTROM

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

22

APIVITA

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

23

TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟI ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ

24

PAPOUTSANIS S.A

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • KEY ACCOUNT MANAGER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ MARKETING
  • INTERNAL AUDITOR
  • HR TRAINEE/ΠΡΚΑΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HR
  • ACCOUNTING ASSISTANT
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ R&D
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • PROCUREMENT ASSISTANT
  • HEALTH,SAFETY & ENVIRONMENTAL ENGINEER
  • HOTEL SALES EXECUTIVE ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
  • HOTEL SALES EXECUTIVE ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • R&D SPECIALIST
  • ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

25

ΑΒΑΞ Α.Ε.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ (PLANNERS) ME PRIMAVER & TILOS
  • MHXANIKOI PROCUREMENT
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
  • ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ

26

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - CUSTOMER SERVICE
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

27

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ / PROCESS TECHNISIAN

28

PEPSICO HELLAS

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

29

ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • BΑRISTA - ATTIKH
  • ΠARKADOROI - ATTIKH
  • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ PIZZA - ΟΜΟΝΟΙΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -ΨΗΣΤΗΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΖΥΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ
  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ - ΑΤΤΙΚΗ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ - ΑΤΤΙΚΗ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ - ΑΤΤΙΚΗ
  • ΤΥΛΙΧΤΕΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙ- ΟΜΟΝΟΙΑ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • PICKER - ΠΑΚΑΔΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ / ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΠΕΙ) - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

30

PRAKTIKER HELLAS ΑΕ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

31

ΝISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

  • ΜHXANIKOI ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & DIESEL
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟI ΤΡΑΚΤΕΡ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟI ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟI
  • ΤΕΧΝΙΤEΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
  • ΒΑΦΕIΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

32

VODAFONE

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • RETAIL

33

BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.

  • ΜHXANIKOI
  • HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

34

MSYSTEMS

  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ / WEB DEVELOPER
  • ΤΑΜΕΙΟ / BACKOFFICE
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

35

JUMBO

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟI

36

BLUE LAGOON GROUP

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α,Β,Γ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • BARMEN
  • ΜΑΣΕΡ

37

ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΚΑΠΝΙΚΩΝ, ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΚΛΠ)
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

38

FLEXOPACK

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

39

REVIVAL CONSULTING SERVICES SA

  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΙ

40

ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ-ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ - SMART DOG

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ PET SHOP
  • ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΔΡΑ
  • ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

41

ΜΑΝΤΗΣ ΑΕ

  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • SENIOR ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • BRAND MANAGER HORECA
  • DEMAND PLANNER

42

PARAMETROS GROUP

  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ EXVAN
  • ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ REACHTRUCK
  • ΦΥΛΑΚΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ PHP
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

43

ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

44

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. /
Doryssa Hotels & Resorts

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β' Ή Γ'
  • WAITERS Ή ASSISTANT WAITERS
  • HOSTESS
  • ASSISTANT HOUSEKEEPER
  • RECEPTIONIST

VELOS TOURISM LTD / Casa Cook Samos

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β' Ή Γ'
  • WAITERS Ή ASSISTANT WAITERS
  • HOSTESS
  • ASSISTANT HOUSEKEEPER
  • RECEPTIONIST

45

LILΙ DROGERIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • SALES ASSISTANT/CASHIER (ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙ) - ( ΑΘΗΝΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΛΑΡΙΣΑ)
  • PHARMACIST ASSISTANT (ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ) - (ΑΘΗΝΑ)
  • PHARMACIST - ( ΑΘΗΝΑ)
  • RECEPTIONIST

46

Electra Hotel Athens

  • ΛΑΝΤΖA
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α

Electra Palace Rhodes

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • GROOM
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • Electra Palace Thessaloniki
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α

Electra Kefalonia Hotel & Spa

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΑΠΟΘΗΚΗ
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ & BARISTA

47

ALUMINCO S.A

  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • PICKERS
  • ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

48

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε

  • MARKETING
  • FINANCE
  • BUSINESS ADMINISTRATION
  • RnD
  • HR
  • QA
  • SUPPLY CHAIN
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

49

FAMAR

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)

50

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ [ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ,ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ,ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,ΤΑΜΕΙΟ,ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ,ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ]
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKERS )
  • ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

  • COMMERCIAL
  • DIGITAL & TECHNOLOGY
  • FINANCE
  • HR
  • LEGAL
  • QUALITY ASSURANCE
  • PUBLIC AFFAIRS & SUSTAINABILITY
  • OPERATIONS
  • GENERAL MANAGEMENT

51

ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

  • YΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
  • ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ

52

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- (ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- (ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ)
  • EQUIPMENT MAINTENANCE ENGINEER (MAΓΟΥΛA)
  • SENIOR MECHANICAL PROJECT ENGINEER (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ)
  • LΑΒ ΤECHNICIAN - (METAMOΡΦΩΣΗ)

53

ΜΟΤΟROIL

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΟΥΣΙ:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • NETWORK ENGINNER
  • SOFTWARE ENGINEER
  • EV SΑLES ASSOCIATE
  • ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ACCOUNT MANAGER)

-

  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΠΕΡΑΜΑ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΠΕΡΑΜΑ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • SUPPORT (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝB2C AFTER SALES
  • MHXΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (BC) - (ΑΜΑΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
  • MAINTENANCE MANAGER (AMAΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
  • FINANCIAL ANALYST (AΘΗΝΑ)
  • BOHΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (ΠΛΥΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΦΟΡΤΙΩΝ)- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

54

INTERSPORT ATHLETICS ΑEE

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

55

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΟΡΟΦΟΥ
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

56

FOUR SEASONS

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α/Β/Γ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

57

TASTY BRANDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / TASTY BRANDS

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΛΑΝΤΖΑ

58

MARKET-IN

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΤΑΜΕΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ)
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

59

ELPEN AE

  • ΧΗΜΙΚΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΛΟΓΙΣΤΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

60

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

61

ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ & PRISMA ELECTRONICS S.A

  • SALES/ BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER
  • HR ASSISTANT
  • PROCUREMENT OFFICER
  • JUNIOR PROJECT MANAGER
  • ELECTRICAL-ELECTRONIC ENGINEER
  • HARDWARE DESIGN ENGINEER
  • EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
  • SOFTWARE DEVELOPER
  • AI ENGINEER
  • TEST AUTOMATION ENGINEER
  • TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
  • MARINE DATA ANALYST
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • IT SUPPORT
  • SMT PRODUCTION OPERATOR

62

THE STANLEY, ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΕΞΤΕ STANLEY, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE STANLEY

  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
  • ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
  • ΒΑΛΕ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ

63

MAXI Α.Β.Ε.Ε.

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΦΟΡΤΩΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

64

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

-

  • ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ)
  • COMPLIANCE & INFORMATION SECURITY OFFICER (ΑΘΗΝΑ)
  • SENIOR ACCOUNT MANAGER – PUBLIC SECTOR (ΑΘΗΝΑ)
  • JUNIOR RECRUITER (ΑΘΗΝΑ)
  • MACHINE LEARNING ENGINEER
  • AI BUSINESS ANALYST

65

SKIATHOS PALACE HOTEL-ALKYON HOTEL

  • IT MANAGER
  • SALES & REVENUE
  • BARISTA CAFE BAR
  • LIFEGUARD
  • POOL BOY
  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α&Β
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

66

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΕΥΑΜΑΡΙ)

  • DOOR-TO-DOOR ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΘΗΝΑ)

67

TELEPERFORMANCE & YPIRESIA 800 - TELEPERFORMANCE S.A

  • ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

68

ARCON HELLAS ABEE

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ)

69

DELTA AUTOMATICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, PACKAGING MACHINE SOLUTIONS

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

70

PRINT SILK PRODUCTION LTD -
PRODUCTION

  • ΒIOMHXANIKOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
  • SOFTWARE ENGINΕER
  • ΧEIΡΙΣΤΗΣ CNC
  • ΔIOIKHTΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
  • MARKETING (SOCIALE MEDIA, WEB)
  • ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ

71

HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.

  • TRAVEL MANAGEMENT ADMINISTRATOR
  • FIELD TECHNICIAN (ΙΤ)
  • FLEET SPECIALIST (GERMAN SPEAKING)
  • DISPATCH AGENT(GERMAN SPEAKING)
  • POWER AUTOMATE EXPERT (ΙΤ)
  • BUSINESS PROCESS ANALYST (ΙΤ)
  • PROJECT ASSISTANT
  • ONSITE TECHNICIAN (ΙΤ)
  • HR TRAINEE-INTERSHIP
  • TEAM LEAD CUSTOMS
  • HR DATA ANALYST
  • SENIOR BIG-IP F5 ADMINISTRATOR
  • DISPATCH AGENT (SWEDISH SPEAKING)
  • PARTHNER MANAGEMENT ASSOCIATE (GERMAN SPEAKING)

72

ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.

(TEXNEK A.E - YΔΡΟPLAN)

  • ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ( ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ )
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΛΑΡΚ)
  • ΙΤ SOFTWARE
  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

73

THE MARGI

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α/Β/Γ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • FRONT OFFICE

74

DEMO ΑΒΕΕ

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΗ

75

AUTOHELLAS ATEE “HERTZ” / AUTOHELLAS

  • ACCOUNTING ASSISTANT
  • ACCOUNTANT
  • LEASING SALES ADMINISTRATOR
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
  • CUSTOMER SERVICE & PARKING ASSOCIATION
  • RESERVATIONS REPRESENTATIVE
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • PRICING ANALYST
  • LEASING SALES EXECUTIVE
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ /ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
  • ΒΑΦΕΑΣ

76

MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΤΕ

  • CUSTOMER ASSISTANTS
  • SECTION MANAGERS
  • VISUAL MERCHANDISES

77

GRAND RESORT

  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

78

ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΑΜΕΙΟ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ
  • ΠΩΛΗΤΗΣ -ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
  • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

79

ACCESS FASHION

  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ( B2C)
  • VISUAL MERCHANDISER
  • YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

80

CQS S.A

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - (8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - (8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

81

PUBLIC

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

82

MAΣΟΥΤΗΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

83

OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

84

ΙΑΣΩ

  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
  • ΜΑΙΕΣ
  • ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΤΑΜΕΙΕΣ)
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
  • IT SUPPORT

85a

ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕ / GOLDAIR HANDLING SA

  • ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
  • ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

85b

ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΕ με δ.τ GOLDAIR

  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

86

ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (CONTRACT EXPERTS)
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • INBOUND SALES ADVISORS
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE POINT
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ -ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

87

ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
  • SENIOR FINANCIAL ANALYST ΑΤΤΙΚΗ (ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ)
  • IT DEVELOPER ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
  • ENERGY TRADER ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
  • PAYROLL OFFICER ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
  • HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ (ΘΗΒΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ (ΆΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΔΑ)
  • ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΚΛΟΚΟΒΑ)
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΕΡΟΒΟ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ CALL CENTER / MONITORING ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)

-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΈΡΓΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΈΡΓΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΈΡΓΩΝ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

88

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

  • ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

89

IKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  • ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΥΠΟΔΟΧΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
  • SPA
  • ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
  • ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

90

ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΟΕ

  • ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
  • ΨΗΣΤΕΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • BARISTA
  • AREA MANAGER

91

ICTS

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)

92

Select Services Partner Hellas Single Member S.A. / SSP Hellas

  • BARISTA
  • ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
  • ΤΑΜΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/RUNNER
  • YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • TEXΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

93

ΑΠΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  • DΑΤΑ ΑΝΑLYST
  • PROJECT MANAGER ΈΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

94

ERGO ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

  • IT BUSINESS ANALYST
  • INTERNAL AUDITOR
  • CUSTOMER SERVICE
  • SALES MANAGEMENT
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

95

FZEEN

  • ACCOUNTING AND FINANCE ASSOCIATE
  • BOUTIQUE SALESPERSON
  • WAITER B
  • BARISTA
  • BARTENDER
  • BEACH WAITER
  • FOOD RUNNER PASSO
  • RESTAURANT CAPTAIN
  • WAITER A
  • FRONT OFFICE AGENT
  • GROOM
  • CONCIERGE
  • NIGHT AUDITOR
  • LANDRY ATTENDANT
  • MAID
  • MODISTER
  • CHEF DE PARTIE
  • COMMIS CHEF
  • KITCHEN STEWARD
  • TRAINEE COOK
  • KITCHEN STEWARD
  • GARDENER
  • HOUSEMAN
  • LOGISTICS ASSOCIATE
  • MAINTENANCE TECHNICIAN
  • GENERAL WORKER
  • POOL SERVICE TECHNICIAN
  • SPA THERAPIST

96

LΑΜWAY HOTEL MANAGEMENT GROUP

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & GROOM
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ

97

ΣIOΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

98

AMBIENCE SERVICES

  • CUSTOMER CARE AGENT
  • BACK OFFICE AGENT
  • RPA DEVELOPER
  • DATABASE DEVELOPER
  • IT HELP DESK TECHNICIAN
  • SALES ADVISOR
  • OUTBOUND RETENTION AGENT

99

EXPRESS PUBLISHING

  • SALES CONSULTANT
  • WEB DEVELOPERS (BACK END, FRONT END, IOS DEVELOPER, DOTNET DEVELOPER)
  • EDITORS
  • GRAPHIC DESIGNERS
  • ILLUSTRATORS
  • ACCOUNTANTS
  • DATA ANALYST
  • INTERNATIONAL CUSTOMER EXPERIENCE AGENT
  • RECEPTIONIST

100

ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε

  • PICKERS
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
  • WAREHOUSE COORDINATOR
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
  • CUSTOMER SERVICE AGENT
  • BACKOFFICE AGENT
  • B2B SALES REPRESANTATIVE

101

ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ - ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

  • PACKAGING WORKER
  • IN PROCESS CONTROL ΟPERATOR
  • TECHNICIAN
  • WAREHOUSE WORKER
  • RESEARCH SCIENTIST
  • FORMULATION & PROCESS DEVELOPMENT SENIOR RESEARCH SCIENTIST
  • TECHNOLOGY TRANSFER ASSOCIATE
  • THIRD PARTY QUALITY MANAGEMENT COMPLIANCE OFFICER
  • QUALITY CONTROL SENIOR ASSOCIATE
  • REGULATORY AFFAIRS OFFICER
  • PRODUCT INFORMATION OFFICER
  • PRODUCTION WORKER

102

DAIKIN HELLAS

  • FIELD SERVICE TECHNICIAN
  • SALES REPRESENTATIVE
  • SALES ENGINEER
  • HELPDESK AGENT
  • CREDIT CONTROLLER
  • HR COORDINATOR

103

ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΤΑΜΟΥ Μον. Α.Β.Ε.Ε

  1. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –PICKERS
  2. ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ),
  3. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
  4. ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  5. ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

104

AEGEO SPAS

  • SPA MANAGER
  • SPA THERAPIST
  • SPA PROMOTER
  • ASSISTANT SPA MANAGER

105

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ

  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ LOGISTICS
  • AΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ

106

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

107

ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ

  • PICKER
  • ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE IN SANTORINI
  • RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT

KINSEN HELLAS AE / Kinsen Hellas

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • JUNIOR ACCOUNTANT
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - RENT A CAR

108

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ

  • ΠΩΛΗΤΕΣ
  • ΟΔΗΓΟΣ
  • ΜΟΝΤΑΖ/ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

109

ROLCO - ΒΙΑΝΙΛ A.E.

  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΓΡΩΝ

110

EUROCATERING AE

  • ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

111

ATOS

  • JUNIOR SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER
  • BACKEND SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER
  • SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER
  • FRONTEND SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER
  • DEVOPS ENGINEER
  • FULLSTACK SOFTWARE ENGINEER
  • TECHNICAL WRITER
  • SITE RELIABILITY ENGINEER
  • SENIOR DEVOPS ADMINISTRATION
  • TECHNICAL ENGINEER

112

ALPLA

  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

113

L INNOMINATO HELLAS M.A.E.

(PERCASSI - NIKE)

  • ΠΩΛΗΤΈΣ
  • ΥΠΟΔ/ΝΤΉΣ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ

114

Γ Μ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ-MELIA HOTELS

  • ΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΓΚΡΟΥΜ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΣ
  • ΜΠΑΡΙΣΤΑ

115

PEOPLE CERT

OPERATIONS

  • CUSTOMER SERVICE AGENT
  • EXAMS INVIGILATOR
  • ENGLISH SPEAKING EXAMINER

GROUP FINANCE

  • BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST
  • FINANCIAL ANALYST
  • JUNIOR TREASURY ASSOCIATE

PROCUREMENT & FACILITIES

  • CORPORATE TRAVEL & EVENTS ASSISTANT
  • FACILITIES ASSOCIATE
  • PROCUREMENT GENERAL & OPERATIONS ASSOCIATE

GROWTH

  • DIGITAL COPYWRITER
  • MOTION DESIGNER
  • UX DESIGNER

CORPORATE DEVELOPMENT & BIT PRODUCT

DEVELOPMENT

  • EDITOR
  • GRAPHIC DESIGNER/ILLUSTRATOR
  • INSTRUCTIONAL DESIGNER / LEARNING CONTENT DESIGNER
  • PRODUCT DEVELOPMENT ASSOCIATE (LEARNING, ASSESSMENT &
  • DIGITAL CONTENT)

HUMAN RESOURCES

  • PAYROLL & ADMINISTRATION TRAINEE
  • TALENT ACQUISITION TRAINEE
  • PAYROLL ASSOCIATE

LEGAL

  • LAWYER

TECHNOLOGY & PMO

  • SOFTWARE DEVELOPER (C#, JAVASCRIPT)
  • SENIOR SOFTWARE DEVELOPER (C#, JAVASCRIPT)
  • SENIOR IT NETWORK ENGINEER
  • SENIOR IT SYSTEMS ENGINEER

116

ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ – "ΦΥΛΛΑ"

  • ΟΔΗΓΟΣ Β
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

117

DOLCE BY WYNDHAM ATHENS ATTICA RIVIERA (ZEUS)

  • KAMAΡΙΕΡΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

118

BOURNAS MEDICALS

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (EXPORT SALES REPRESENTATIVE)
  • ΠΩΛΗΤΕΣ B2Β
  • ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (BUYER)

119

BRINKS

  • SENIOR ACCOUNTANT
  • IT SUPPORT SPECIALIST
  • ACCOUNT MANAGER
  • MONITORING CENTER OPERATIONS MANAGER
  • ΕΠΟΠΤΗΣ / ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
  • ΟΔΗΓΟΙ / ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
  • ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΚΕΡΚΥΡΑ,ΡΟΔΟΣ)
  • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
  • ΟΔΗΓΟΙ PATROL (ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SECURITY (ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΑΤΑ ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ,ΜΥΚΟΝΟΣ,ΡΟΔΟΣ,ΚΩΣ

120

ADVENGERS Α.Ε.

  • ACCOUNT MANAGER
  • TRAFFIC/PRODUCTION MANAGER
  • SENIOR ACCOUNT MANAGER
  • SOCIAL MEDIA MANAGER
  • SENIOR PERFORMANCE MARKETING MANAGER
  • PERFORMANCE MARKETING MANAGER
  • ACCOUNT EXECUTIVE
  • CONTENT CREATOR
  • SEO MANAGER

ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA Α.Ε.

  • TECHNICAL WEB PROJECT MANAGER
  • SENIOR NET WEB DEVELOPER
  • FRONT-END DEVELOPER
  • UX DESIGNER
  • DIGITAL ACCOUNT MANAGER

121

G4S ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E

  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
  • ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • ΟΔΗΓΟΙ - ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
  • S.O.C OPERATORS (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
  • JUNIOR - MID LEVEL TECHNICIAN
  • PRESALES ENGINEER
  • KEY ACCOUNT MANAGER
  • CONTROL TOWER OPERATOR
  • WAREHOUSE ASSISTANT
  • JUNIOR FINANCIAL ANALYST
  • SECURE SUPPLY CHAIN - KEY ACCOUNT SPECIALIST
  • B2B SALES SUPPORT
  • FINANCE ADMIN SUPPORT

122

ΚΑΑ ATTICA

  • ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  • ΤΕΧΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

123

FARAD Α.Ε

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΠΑΙΑΝΙΑ)
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (SALES OPERATOR)
  • ΕΡΓΑΤΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ (ΠΑΙΑΝΙΑ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ//ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

124

SPOTAWHEEL/ SPOTAWHEEL GROUP GMBH GR BRANCH

  • SALES REPRESENTATIVE (ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • SALES REPRESENTATIVE (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
  • ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
  • AFTER SALES ADMINISTRATOR (ΚΗΦΙΣΙΑ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (SPOTMECHANIC ΑΘΗΝΑ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ)
  • JUNIOR CAR MECHANIC (ΠΑΛΛΗΝΗ)
  • JUNIOR FP&A ANALYST (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
  • SOFTWARE ENGINEER (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
  • PRODUCT MANAGER (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)

125

SARMED

ΜANΔΡΑ & ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ)
  • ΣΤΕΛΕΧΟΙ LOGISTICS
  • ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
  • WAREHOUSE MANAGER
  • ASSISTANT WAREHOUSE MANAGER
  • INFRASTRUCTURE & PROJECT MANAGEMENT COORDINATOR (AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)

126

DK HOSPITALITY (ΝΑΞΟΣ)

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ

127

INTERCOS – WABI

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • MAKE UP ARTIST (XONΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)
  • ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ
  • ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

128

ΜΕΪΔΑΝΗΣ

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

129

VASIA HOTELS & RESORTS

  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • ΛΑΝΤΖΑ

130

ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ A.E.

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
  • BΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ

131

ISOMAT

  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • AREA SALES MANAGER
  • SUSTAINABILITY MANAGER
  • INTERNATIONAL MARKETING MANAGER
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

132

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε (GREAT BRETAGNE & KING GEORGE)

  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
  • ΠΛΥΝΤΗΣ/ ΠΛΥΝΤΡΙΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΟΦΩΝ (ΒΑΛΕΣ)
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ - ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ)

133

ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε

  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΤΑΜΙΕΣ (FULL & PART TIME)
  • WAREHOUSE ASSISTANT - PICKERS
  • CLARK OPERATOR
  • IT HELPDESK
  • CRM DEVELOPER
  • WAREHOUSE ASSISTANT - PACKING
  • ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

134

NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, NORTH STAR ENTERTAINMENT AE,REGENCY ΚΑΖΙΝΟ MONT PARNAIS

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
  • ΛΑΝΤΖΑ
  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • IT SUPPORT
  • DIGITAL MARKETING

135

ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - PICKERS
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΜΠΑΡΙΣΤΕΣ - ΜΠΟΥΦΕ

136

ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

  • FRONT-END WEB DEVELOPER
  • ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
  • DATABASE ADMINISTRATOR
  • PERFORMANCE MARKETING SPECIALIST
  • CUSTOMER SERVICE AGENT
  • TELESALES REPRESENTATIVE
  • BACK-END WEB DEVELOPER

137

ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε - CARGLASS®

  • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

138

ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ

  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ
  • ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
  • ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ
  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
  • Β2Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

139

ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ
  • ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

140

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.

  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ

141

RAFARM

  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (TEAM LEADERS - ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
  • ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ)
  • ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ, ΤΕΙ)
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ, ΤΕΙ)
  • IT ADMINISTRATOR (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)

142

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ

  • JUNIOR BRAND MANAGER
  • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ

143

CALME BOUTIQUE HOTEL PAROS

ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ

  • FRONT DESK SUPERVISOR
  • RECEPTIONIST
  • GROOM
  • NIGHT RECEPTIONIST
  • ASSISTANT FNB MANAGER
  • WAITER
  • CULINARY ASSISTANT
  • HOUSEKEEPING
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

144

EXTRAPLASTICA ΑΒΕΕ

  • ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΥΤΙΩΝ)
  • JUNIOR ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (EKΠΑΙΔΕΥΣΗ)
  • ΈΜΠΕΙΡΟΙ & JUNIOR ΕΡΓΑΤΕΣ (ΒΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ)
  • ΧΗΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

145

IΩΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ – 40FOOD

  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

146

BSK LOGISTICS E.E

  • ΟΔΗΓΟΙ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΗΣ)

147

WEST AE ( WEST SA)

  • ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
  • MERCHANDISERS
  • ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
  • ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ/ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
  • ΟΔΗΓΟΙ VAN

148

BFS GROUP

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • BACK OFFICE AGENTS/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
  • FRONT DESK/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

149

MY INSURANCE AVENUE Ε.Ε. & ACCOUNTING AVENUE IKE

  • MARKETING
  • SOCIAL MEDIA
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

150

SPARTAN SECURITY L.T.D

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
  • ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

151

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E.-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  • CUSTOMER CARE AGENTS
  • IT SUPPORT

152

STARGUARD – INTERSTAR

  • ΦΥΛΑΚΕΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ DRONE
  • ΜHXANIKOΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΤΕΝΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

153

MITEL NETWORKS GREECE

  • JUNIOR SOFTWARE ENGINNER
  • JUNIOR TEST ENGINEER

154

DION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ

155

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ

  • ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
  • ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
  • ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
  • ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
  • ΜΑΓΕΙΡΕΣ

156

ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ (VERAL)

  • JUNIOR ACCOUNTANT
  • ΜΑRKETING & COMMUNICATION SPECIALIST
  • HR ASSISTANT MANAGER
  • CHEMICAL ENGINEER (PROJECT MANAGER)
  • ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ/ JUNIOR ACCOUNTANT
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  • ΜΑRKETING & COMMUNICATION SPECIALIST
  • ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΩΣ PROJECT MANAGER
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  • JUNIOR RnD COSMETICS CHEMIST
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

157

GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

158

PHILOSOFISH A.E

ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΡΟΔΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ):

  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
  • ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
  • ΟΔΗΓΟΙ με Β ή Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ:

  • OFFICE ASSISTANT

159

BOX NOW

  • ΟΔΗΓΟΙ
  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ
  • MARKETING SPECIALIST (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝG ME 2-3 ETH ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
  • HR SPECIALIST (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ME 2-3 ETH ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
  • FINANCIAL SPECIALIST (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ 2-3 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)

160

PRESIDENT HOTEL

  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
  • HOUSEKEEPING
  • FNB (BARMAN, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ,ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ)

161

ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
  • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

162

ATTIKI BEE CULTURING COMPANY ALEX. PITTAS

  • ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
  • ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

163

AMANZOE - AMAN

  • HOUSEKEEPING SUPERVISOR
  • ROOM ATTENDANT
  • HOUSEMAN
  • DRIVER
  • PRE ARRIVAL & CONCIERGE
  • COMMIS CHEF
  • DEMI CHEF
  • CHEF DE PARTIE
  • SPA RECEPTIONIST
  • FITNESS INSTRUCTOR
  • VILLA HOST
  • WAITER
  • ASSISTANT WAITER
  • SECURITY OFFICER
  • STEWARD

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Για να αποφύγουν καθυστερήσεις κατά την προσέλευση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-Athina-2024

Οι επιχειρήσεις, που θα συμμετάσχουν, δραστηριοποιούνται σε κλάδους, όπως βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών, επίπλων, αλουμινίου, τσιμέντου, δομικών προϊόντων, χρωμάτων και πλαστικών, τεχνικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, αυτοκινήτων, παροχής υπηρεσιών (ιατρικών, νομικών, λογιστικών, φύλαξης, εξυπηρέτησης πελατών κ.ά.), μάρκετινγκ, υπεραγορών (σούπερ μάρκετ), εκδόσεων, εκπαίδευσης και κατάρτισης, υδατοκαλλιεργειών, μεταφορών, εστίασης και τουρισμού.

Ενδεικτικά, οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις είναι: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, τεχνολόγοι τροφίμων, research scientists, project managers, ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί-αυτοματιστές, μηχανικοί σχεδιασμού προϊόντων, μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, υδραυλικοί, ψυκτικοί, εργοδηγοί, υπάλληλοι αποθήκης, εργάτες παραγωγής, αρτοποιοί, ζαχαροπλάστες, οδηγοί, σύμβουλοι πωλήσεων, visual merchandisers, στελέχη μάρκετινγκ (social media και web), γραφίστες, υπάλληλοι γραφείου, επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας), ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, φανοποιοί και βαφείς αυτοκινήτων, δικηγόροι, οικονομολόγοι, λογιστές και βοηθοί λογιστών, υπάλληλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, υπάλληλοι καθαριότητας, προσωπικό ασφαλείας και ειδικότητες σε όλο το φάσμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΙΤ) και του τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, η ΔΥΠΑ θα υλοποιήσει δράσεις στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους δεξιοτήτων, με συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών από τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, ενώ οι προσερχόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σχετικές πρωτοβουλίες σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο.

Όσοι αναζητούν εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να:

  • Συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό,
  • Διερευνήσουν ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε διαφορετικούς τομείς που τους ενδιαφέρουν,
  • Ενημερωθούν για το εύρος των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τις ειδικότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις, και να
  • Συναντηθούν με εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους και στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) και να ενημερωθούν για τις δράσεις και υπηρεσίες της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό θα μπορούν να:

  • Συναντηθούν με μεγάλο αριθμό υποψηφίων για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας που διαθέτουν,
  • Πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά από τους υποψηφίους, και να
  • Αναδείξουν σε πολύ σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που παρέχει η κάθε εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr και, για τη ΜΕΜΜΕ, μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme.

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