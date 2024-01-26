Ημέρες Καριέρας στην Αθήνα: Ο πίνακας με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν από 7.000 θέσεις εργασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Επωνυμία & διακριτικός τίτλος)
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1
ΟΤΕ ΌΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΏΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
- CUSTOMER EXPERIENCE TECHNICIAN (ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- SALES REPRESENTATIVE- COSMOTE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΠΑΤΡΑ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ-ΠΑΤΡΑ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ - 8/6ΩΡΟ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎΣ ΠΕΛΑΤΕΣ - FRANCHISE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΓΕΡΜΑΝΟΣ
2
Κ ΜΗΤΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ ΑΕ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ / ΜΠΑΡ)
- BARMAN /BARISTA
- MAΓΕΙΡΕΣ
- ΛΑΝΤΖΑ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ
- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ / ΜΑΣΑΖ
- ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ / ΤΕΧΝΗΤΡΙΕΣ ΝΥΧΙΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΨΥΚΤΙΚΟΙ
3
AGRINO
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ / ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ / ΟΔΗΓΟΙ EX-VAN
4
THRAKON YTONG
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (MΑTERNITY LEAVE) - ΑΘΗΝΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΘΗΝΑ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΑΘΗΝΑ
- MARKETING COORDINATOR - ΑΘΗΝΑ
- TRADE MARKETING EXECUTIVE - AΘΗΝΑ
- RESEARCH & DEVELOPMENT ASSISTANT - OINOΦΥΤΑ
5
ΜΕΤRΟ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- PICKERS
- ΕΡΓΑΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ
6
COFFEE BERRY
ΆΛΙΜΟ & ΚΟΡΩΠΙ:
- BYER (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ)
- PROCUREMENT BACK-OFFICE ASSISTANT (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)
- MARKETING COMMUNICATIONS SPECIALIST
ΚΟΡΩΠΙ:
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΦΕ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ FRANCHISE:
7
EBEA
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝΤΑΙ 28 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
- Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ Α.Ε.
- GARDEN EXPERTS AE
- MANNES ASSOCIATES
- VIVESTIA IKE
- ERGOCAD - Γ.ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΕ
- DP PUMPS MANUFACTURERS Α.Ε
- ΚΟΒΑΝΗΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
- DORS - KAFKALAS FASHION GROUP ΑΒΕΕ
- ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΕ ( ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ )
- ΕΛΕΚΤΡΟΤΡΑΣΤ Α.Ε.
- ΑΛΑΦΟΥΖΟΥ ΟΕ
- THESPELAS.COM
- BRIGHT ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΕ
- DATA VENIA
- ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
- ELECTROMOTIVO
- ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΕ
- FABIAMANO-ΆΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ
- ΤΕΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΟΕ
- ALFA ALFA ENERGY ABEE
- BODYTALK AE
- ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ
- TRIKALINOS
- ΡΟΥΣΣΟΥ -ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
- COSMOL AE
- ONDECK GROUP EE
- ATTICA CONCIERGE
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΟΔΗΓΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
- JUNIOR SALES B2B ASSOCIATE
- JUNIOR SALES ASSOCIATE
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ- ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ ,ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
- ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΠΑ.Λ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Η
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ"
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ACCOUNT EXECUTIVE - ΠΩΛΗΣΕΙΣ SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS), ΑΓΓΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ - ΠΕΔΙΟΥ)
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ WEB DESIGNER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- SOCIAL MEDIA EXPERT - MARKETING
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- SOFTWARE DEVELOPER
- ΤΑΜΕΙΟ - RECEPTION
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΠΕΔΙΟΥ)
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΚΛΑΡΚ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΤ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ERP
- PRODUCT MANAGER - SALES ENGINEER
- ΠΩΛΗΤΗΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
8
TGI FRIDAYS
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΑΝΤΖΑΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
9
FASOPLAST-ΓΡ.ΦΑΣΟΗΣ ΑΒΕΕ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ EXDRUTER
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ INJECTION
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
10
ORALIS ΨΩΜΑΔΕΡΗΣ Κ. & ΦΤΟΥΛΗ Μ. ΙΚΕ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ / ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
11
ΟΜΙΛΟΣ AIROTEL
- KAMAΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΓΚΡΟΥΜ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
12
ΑΔΕΡΦΟΙ ΜΑΡΟΥΛΗ Α.Ε. - MAROULIS TRAVEL
- EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
13
ΓΕΠ ΑΕ , ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.ΥΠ.Π ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
- MHXANIKOI
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ,ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΠ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (BACK OFFICE,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ)
- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
14
ΠΕΣΤ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΕΡΒΙΣ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε. - PEST CONTROL SERVICES HELLAS E.E
- ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΓΕΩΠΟΝΟΣ
15
ΕΛΒΙΔΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ
- CUSTOMER SERVICE
- ΠAΡΑΓΓΕΟΛΗΨΙΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
16
ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ & ΒΟΗΘΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ & ΒΟΗΘΟΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ)
- ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
17
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΕΤΒΕ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ
18
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ, Β. ΒΗΧΟΥ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
19
ΦΙΛΗΣ GLASS
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ
- CALL CENTER AGENT
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΝ & ΦΟΡΤΗΓΟΥ
20
OMΙΛΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ -
ENTERPRISE -
ERGOTRAK -
SPEEDEX
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΤΩΝ
- ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
- ΠΛΥΝΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- CREDIT CONTROL OFFICER
- SALES COORDINATOR
- IT APPLICATION SUPPORT ENGINEER
- MARKETIONG & PR SPECIALIST
- PAYROLL OFFICER
ENTERPRISE:
(ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΚΩΣ ΡΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΜΗΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ERGOTRAK:
(ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):
- SALES ENGINEER (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (SALES ADVISOR)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SALES ADVISOR)
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- PICKER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
SPEEDEX :
(ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ):
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ CUSTOMER SERVICE
- INBOUND SALES (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
- PYTHON DEVELOPER
- FINANCIAL CONTROLLER
21
MEDIASTROM
22
APIVITA
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
23
TOTTIS-BINGO ΑΕΒΕ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟI ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟI ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
24
PAPOUTSANIS S.A
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- KEY ACCOUNT MANAGER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ MARKETING
- INTERNAL AUDITOR
- HR TRAINEE/ΠΡΚΑΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HR
- ACCOUNTING ASSISTANT
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ R&D
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- PROCUREMENT ASSISTANT
- HEALTH,SAFETY & ENVIRONMENTAL ENGINEER
- HOTEL SALES EXECUTIVE ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
- HOTEL SALES EXECUTIVE ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- R&D SPECIALIST
- ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
25
ΑΒΑΞ Α.Ε.
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ (PLANNERS) ME PRIMAVER & TILOS
- MHXANIKOI PROCUREMENT
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
- ΚΑΛΟΥΠΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΙΔΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΣ
26
ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - CUSTOMER SERVICE
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
27
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Σ.
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ / PROCESS TECHNISIAN
28
PEPSICO HELLAS
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ -ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
29
ΒΕΝΕΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- BΑRISTA - ATTIKH
- ΠARKADOROI - ATTIKH
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ PIZZA - ΟΜΟΝΟΙΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ -ΨΗΣΤΗΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ & ΖΥΜΩΝ - ΑΤΤΙΚΗ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΥΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ - ΑΤΤΙΚΗ
- ΠΩΛΗΤΕΣ - ΑΤΤΙΚΗ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ - ΑΤΤΙΚΗ
- ΤΥΛΙΧΤΕΣ ΣΟΥΒΛΑΚΙ- ΟΜΟΝΟΙΑ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- PICKER - ΠΑΚΑΔΟΡΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ / ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
- ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
- ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΠΕΙ) - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
30
PRAKTIKER HELLAS ΑΕ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
31
ΝISSAN ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ
- ΜHXANIKOI ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ & DIESEL
- ΜΗΧΑΝΙΚΟI ΤΡΑΚΤΕΡ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟI ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟI ΣΥΜΒΟΥΛΟI
- ΤΕΧΝΙΤEΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ
- ΒΑΦΕIΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
32
VODAFONE
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- RETAIL
33
BIC ΒΙΟΛΕΞ Μ.Α.Ε.
- ΜHXANIKOI
- HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
34
MSYSTEMS
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ / WEB DEVELOPER
- ΤΑΜΕΙΟ / BACKOFFICE
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
35
JUMBO
36
BLUE LAGOON GROUP
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α,Β,Γ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- BARMEN
- ΜΑΣΕΡ
37
ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ (ΚΑΠΝΙΚΩΝ, ΨΙΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΚΛΠ)
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
38
FLEXOPACK
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
39
REVIVAL CONSULTING SERVICES SA
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
- ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΙ
40
ΚΑΛΑΝΟΨΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛ-ΛΗΜΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ - SMART DOG
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ PET SHOP
- ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΔΡΑ
- ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
41
ΜΑΝΤΗΣ ΑΕ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- SENIOR ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ HORECA
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- BRAND MANAGER HORECA
- DEMAND PLANNER
42
PARAMETROS GROUP
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΟΔΗΓΟΣ EXVAN
- ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ REACHTRUCK
- ΦΥΛΑΚΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ PHP
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
43
ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
44
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. /
Doryssa Hotels & Resorts
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β' Ή Γ'
- WAITERS Ή ASSISTANT WAITERS
- HOSTESS
- ASSISTANT HOUSEKEEPER
- RECEPTIONIST
VELOS TOURISM LTD / Casa Cook Samos
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Β' Ή Γ'
- WAITERS Ή ASSISTANT WAITERS
- HOSTESS
- ASSISTANT HOUSEKEEPER
- RECEPTIONIST
45
LILΙ DROGERIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- SALES ASSISTANT/CASHIER (ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙ) - ( ΑΘΗΝΑ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , ΛΑΡΙΣΑ)
- PHARMACIST ASSISTANT (ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ) - (ΑΘΗΝΑ)
- PHARMACIST - ( ΑΘΗΝΑ)
- RECEPTIONIST
46
Electra Hotel Athens
Electra Palace Rhodes
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- GROOM
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- Electra Palace Thessaloniki
Electra Kefalonia Hotel & Spa
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ/ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΑΠΟΘΗΚΗ
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ & BARISTA
47
ALUMINCO S.A
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ/ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- PICKERS
- ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
48
ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Ε
- MARKETING
- FINANCE
- BUSINESS ADMINISTRATION
- RnD
- HR
- QA
- SUPPLY CHAIN
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
49
FAMAR
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOGISTICS)
50
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ / ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ [ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ,ΑΛΛΟΙΩΣΙΜΑ,ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ,ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,ΤΑΜΕΙΟ,ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ,ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ]
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (PICKERS )
- ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
- COMMERCIAL
- DIGITAL & TECHNOLOGY
- FINANCE
- HR
- LEGAL
- QUALITY ASSURANCE
- PUBLIC AFFAIRS & SUSTAINABILITY
- OPERATIONS
- GENERAL MANAGEMENT
51
ΝΕΣΤΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε
- YΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
- ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ
52
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- (ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- (ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ)
- EQUIPMENT MAINTENANCE ENGINEER (MAΓΟΥΛA)
- SENIOR MECHANICAL PROJECT ENGINEER (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ-ΜΑΓΟΥΛΑ)
- LΑΒ ΤECHNICIAN - (METAMOΡΦΩΣΗ)
53
ΜΟΤΟROIL
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΟΥΣΙ:
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- NETWORK ENGINNER
- SOFTWARE ENGINEER
- EV SΑLES ASSOCIATE
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ACCOUNT MANAGER)
-
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ (ΠΕΡΑΜΑ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΠΕΡΑΜΑ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ/ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- SUPPORT (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝB2C AFTER SALES
- MHXΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΘΗΝΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (BC) - (ΑΜΑΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
- MAINTENANCE MANAGER (AMAΡΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
- FINANCIAL ANALYST (AΘΗΝΑ)
- BOHΘΟΣ ΟΔΗΓΟΥ (ΠΛΥΣΤΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΩ ΦΟΡΤΙΩΝ)- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
54
INTERSPORT ATHLETICS ΑEE
55
ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΟΡΟΦΟΥ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
56
FOUR SEASONS
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α/Β/Γ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
57
TASTY BRANDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ / TASTY BRANDS
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΛΑΝΤΖΑ
58
MARKET-IN
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΤΑΜΕΙΟ-ΑΙΘΟΥΣΑ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ)
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ-ΕΡΓΑΤΗΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
59
ELPEN AE
- ΧΗΜΙΚΟΙ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
60
ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
61
ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ & PRISMA ELECTRONICS S.A
- SALES/ BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER
- HR ASSISTANT
- PROCUREMENT OFFICER
- JUNIOR PROJECT MANAGER
- ELECTRICAL-ELECTRONIC ENGINEER
- HARDWARE DESIGN ENGINEER
- EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER
- SOFTWARE DEVELOPER
- AI ENGINEER
- TEST AUTOMATION ENGINEER
- TECHNICAL SUPPORT ENGINEER
- MARINE DATA ANALYST
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
- IT SUPPORT
- SMT PRODUCTION OPERATOR
62
THE STANLEY, ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΕΞΤΕ STANLEY, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: THE STANLEY
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- ΨΥΚΤΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
- ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
- ΒΑΛΕ
- ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΡΟΦΩΝ
63
MAXI Α.Β.Ε.Ε.
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΦΟΡΤΩΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
64
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
-
- ΥΠΑΛΛΗΛΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ)
- COMPLIANCE & INFORMATION SECURITY OFFICER (ΑΘΗΝΑ)
- SENIOR ACCOUNT MANAGER – PUBLIC SECTOR (ΑΘΗΝΑ)
- JUNIOR RECRUITER (ΑΘΗΝΑ)
- MACHINE LEARNING ENGINEER
- AI BUSINESS ANALYST
65
SKIATHOS PALACE HOTEL-ALKYON HOTEL
- IT MANAGER
- SALES & REVENUE
- BARISTA CAFE BAR
- LIFEGUARD
- POOL BOY
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α&Β
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ/Α
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΗ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
66
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ (ΕΥΑΜΑΡΙ)
- DOOR-TO-DOOR ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΘΗΝΑ)
67
TELEPERFORMANCE & YPIRESIA 800 - TELEPERFORMANCE S.A
- ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
68
ARCON HELLAS ABEE
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΑΦΙΩΝ)
69
DELTA AUTOMATICA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, PACKAGING MACHINE SOLUTIONS
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
70
PRINT SILK PRODUCTION LTD -
PRODUCTION
- ΒIOMHXANIKOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ
- SOFTWARE ENGINΕER
- ΧEIΡΙΣΤΗΣ CNC
- ΔIOIKHTΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
- MARKETING (SOCIALE MEDIA, WEB)
- ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
71
HEMMERSBACH HELLAS M.E.P.E.
- TRAVEL MANAGEMENT ADMINISTRATOR
- FIELD TECHNICIAN (ΙΤ)
- FLEET SPECIALIST (GERMAN SPEAKING)
- DISPATCH AGENT(GERMAN SPEAKING)
- POWER AUTOMATE EXPERT (ΙΤ)
- BUSINESS PROCESS ANALYST (ΙΤ)
- PROJECT ASSISTANT
- ONSITE TECHNICIAN (ΙΤ)
- HR TRAINEE-INTERSHIP
- TEAM LEAD CUSTOMS
- HR DATA ANALYST
- SENIOR BIG-IP F5 ADMINISTRATOR
- DISPATCH AGENT (SWEDISH SPEAKING)
- PARTHNER MANAGEMENT ASSOCIATE (GERMAN SPEAKING)
72
ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.
(TEXNEK A.E - YΔΡΟPLAN)
- ΒΟΗΘΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΜΗΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ( ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ )
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ (ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΛΑΡΚ)
- ΙΤ SOFTWARE
- ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
73
THE MARGI
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α/Β/Γ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- FRONT OFFICE
74
DEMO ΑΒΕΕ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΑΝΑΛΥΤΗ
75
AUTOHELLAS ATEE “HERTZ” / AUTOHELLAS
- ACCOUNTING ASSISTANT
- ACCOUNTANT
- LEASING SALES ADMINISTRATOR
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE
- CUSTOMER SERVICE & PARKING ASSOCIATION
- RESERVATIONS REPRESENTATIVE
- ΟΔΗΓΟΣ
- PRICING ANALYST
- LEASING SALES EXECUTIVE
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ /ΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ
- ΒΑΦΕΑΣ
76
MARKS & SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΤΕ
- CUSTOMER ASSISTANTS
- SECTION MANAGERS
- VISUAL MERCHANDISES
77
GRAND RESORT
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΑ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
78
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΠΩΛΗΤΗΣ - ΤΑΜΕΙΟ
- ΠΩΛΗΤΗΣ - ΜΑΝΑΒΙΚΗ
- ΠΩΛΗΤΗΣ -ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
79
ACCESS FASHION
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ( B2C)
- VISUAL MERCHANDISER
- YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
80
CQS S.A
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡEΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - (8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΜΟΝΙΜΗ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ - (8ΩΡΗ Η 6ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - F2F ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΎ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
81
PUBLIC
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
82
MAΣΟΥΤΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
83
OTIS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
84
ΙΑΣΩ
- ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
- ΜΑΙΕΣ
- ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ
- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ-ΤΑΜΕΙΕΣ)
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ – ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
- IT SUPPORT
85a
ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΕ / GOLDAIR HANDLING SA
- ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
- ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
85b
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ ΑΕ με δ.τ GOLDAIR
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΟΥΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
86
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ (CONTRACT EXPERTS)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- INBOUND SALES ADVISORS
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ SERVICE POINT
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ -ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
87
ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
- SENIOR FINANCIAL ANALYST ΑΤΤΙΚΗ (ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ)
- IT DEVELOPER ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
- ENERGY TRADER ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
- PAYROLL OFFICER ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
- HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΦΙΔΝΕΣ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ (ΘΗΒΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ (ΆΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΤΥΛΙΔΑ)
- ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ)
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗ (ΜΑΛΑΚΑΣΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΤΡΑ (ΚΛΟΚΟΒΑ)
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΤΕΡΟΒΟ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΕΔΙΟΥ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ CALL CENTER / MONITORING ΑΤΤΙΚΗ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)
-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΈΡΓΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΈΡΓΩΝ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΈΡΓΩΝ
- ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
88
ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ
89
IKOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΥΠΟΔΟΧΗ & ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
- SPA
- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
- ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
90
ΚΟΥΛΟΥΡΑΔΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΟΕ
- ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ
- ΒΟΗΘΟΙ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
- ΨΗΣΤΕΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- BARISTA
- AREA MANAGER
91
ICTS
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ)
92
Select Services Partner Hellas Single Member S.A. / SSP Hellas
- BARISTA
- ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
- ΤΑΜΙΕΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ/RUNNER
- YΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
- TEXΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
93
ΑΠΟΨΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
- DΑΤΑ ΑΝΑLYST
- PROJECT MANAGER ΈΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
94
ERGO ΑΣΦΑΛΣΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
- IT BUSINESS ANALYST
- INTERNAL AUDITOR
- CUSTOMER SERVICE
- SALES MANAGEMENT
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
95
FZEEN
- ACCOUNTING AND FINANCE ASSOCIATE
- BOUTIQUE SALESPERSON
- WAITER B
- BARISTA
- BARTENDER
- BEACH WAITER
- FOOD RUNNER PASSO
- RESTAURANT CAPTAIN
- WAITER A
- FRONT OFFICE AGENT
- GROOM
- CONCIERGE
- NIGHT AUDITOR
- LANDRY ATTENDANT
- MAID
- MODISTER
- CHEF DE PARTIE
- COMMIS CHEF
- KITCHEN STEWARD
- TRAINEE COOK
- KITCHEN STEWARD
- GARDENER
- HOUSEMAN
- LOGISTICS ASSOCIATE
- MAINTENANCE TECHNICIAN
- GENERAL WORKER
- POOL SERVICE TECHNICIAN
- SPA THERAPIST
96
LΑΜWAY HOTEL MANAGEMENT GROUP
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & GROOM
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
97
ΣIOΥΦΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
98
AMBIENCE SERVICES
- CUSTOMER CARE AGENT
- BACK OFFICE AGENT
- RPA DEVELOPER
- DATABASE DEVELOPER
- IT HELP DESK TECHNICIAN
- SALES ADVISOR
- OUTBOUND RETENTION AGENT
99
EXPRESS PUBLISHING
- SALES CONSULTANT
- WEB DEVELOPERS (BACK END, FRONT END, IOS DEVELOPER, DOTNET DEVELOPER)
- EDITORS
- GRAPHIC DESIGNERS
- ILLUSTRATORS
- ACCOUNTANTS
- DATA ANALYST
- INTERNATIONAL CUSTOMER EXPERIENCE AGENT
- RECEPTIONIST
100
ΛΑΚΙΩΤΗΣ Α.Ε
- PICKERS
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ
- WAREHOUSE COORDINATOR
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
- CUSTOMER SERVICE AGENT
- BACKOFFICE AGENT
- B2B SALES REPRESANTATIVE
101
ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ - ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
- PACKAGING WORKER
- IN PROCESS CONTROL ΟPERATOR
- TECHNICIAN
- WAREHOUSE WORKER
- RESEARCH SCIENTIST
- FORMULATION & PROCESS DEVELOPMENT SENIOR RESEARCH SCIENTIST
- TECHNOLOGY TRANSFER ASSOCIATE
- THIRD PARTY QUALITY MANAGEMENT COMPLIANCE OFFICER
- QUALITY CONTROL SENIOR ASSOCIATE
- REGULATORY AFFAIRS OFFICER
- PRODUCT INFORMATION OFFICER
- PRODUCTION WORKER
102
DAIKIN HELLAS
- FIELD SERVICE TECHNICIAN
- SALES REPRESENTATIVE
- SALES ENGINEER
- HELPDESK AGENT
- CREDIT CONTROLLER
- HR COORDINATOR
103
ΣΤΑΜΟΥ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΣΤΑΜΟΥ Μον. Α.Β.Ε.Ε
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –PICKERS
- ΟΔΗΓΟΙ (ΔΙΠΛΩΜΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ),
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
- ΓΕΩΠΟΝΟΙ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
104
AEGEO SPAS
- SPA MANAGER
- SPA THERAPIST
- SPA PROMOTER
- ASSISTANT SPA MANAGER
105
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΠΩΛΗΤΕΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ LOGISTICS
- AΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΕΣ
106
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
107
ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
- PICKER
- ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE IN SANTORINI
- RENTAL AGENT IN ATHENS AIRPORT
KINSEN HELLAS AE / Kinsen Hellas
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- JUNIOR ACCOUNTANT
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - RENT A CAR
108
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ
- ΟΔΗΓΟΣ
- ΜΟΝΤΑΖ/ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
109
ROLCO - ΒΙΑΝΙΛ A.E.
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΗΣ
- ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΥΓΡΩΝ
110
EUROCATERING AE
- ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
111
ATOS
- JUNIOR SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER
- BACKEND SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER
- SOFTWARE QUALITY ASSURANCE ENGINEER
- FRONTEND SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER
- DEVOPS ENGINEER
- FULLSTACK SOFTWARE ENGINEER
- TECHNICAL WRITER
- SITE RELIABILITY ENGINEER
- SENIOR DEVOPS ADMINISTRATION
- TECHNICAL ENGINEER
112
ALPLA
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
113
L INNOMINATO HELLAS M.A.E.
(PERCASSI - NIKE)
- ΠΩΛΗΤΈΣ
- ΥΠΟΔ/ΝΤΉΣ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΟΣ
114
Γ Μ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΕ-MELIA HOTELS
- ΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΓΚΡΟΥΜ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΣ
- ΜΠΑΡΙΣΤΑ
115
PEOPLE CERT
OPERATIONS
- CUSTOMER SERVICE AGENT
- EXAMS INVIGILATOR
- ENGLISH SPEAKING EXAMINER
GROUP FINANCE
- BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST
- FINANCIAL ANALYST
- JUNIOR TREASURY ASSOCIATE
PROCUREMENT & FACILITIES
- CORPORATE TRAVEL & EVENTS ASSISTANT
- FACILITIES ASSOCIATE
- PROCUREMENT GENERAL & OPERATIONS ASSOCIATE
GROWTH
- DIGITAL COPYWRITER
- MOTION DESIGNER
- UX DESIGNER
CORPORATE DEVELOPMENT & BIT PRODUCT
DEVELOPMENT
- EDITOR
- GRAPHIC DESIGNER/ILLUSTRATOR
- INSTRUCTIONAL DESIGNER / LEARNING CONTENT DESIGNER
- PRODUCT DEVELOPMENT ASSOCIATE (LEARNING, ASSESSMENT &
- DIGITAL CONTENT)
HUMAN RESOURCES
- PAYROLL & ADMINISTRATION TRAINEE
- TALENT ACQUISITION TRAINEE
- PAYROLL ASSOCIATE
LEGAL
TECHNOLOGY & PMO
- SOFTWARE DEVELOPER (C#, JAVASCRIPT)
- SENIOR SOFTWARE DEVELOPER (C#, JAVASCRIPT)
- SENIOR IT NETWORK ENGINEER
- SENIOR IT SYSTEMS ENGINEER
116
ΣΟΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ – "ΦΥΛΛΑ"
- ΟΔΗΓΟΣ Β
- ΟΔΗΓΟΣ Γ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
117
DOLCE BY WYNDHAM ATHENS ATTICA RIVIERA (ZEUS)
- KAMAΡΙΕΡΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
118
BOURNAS MEDICALS
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE)
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (EXPORT SALES REPRESENTATIVE)
- ΠΩΛΗΤΕΣ B2Β
- ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (BUYER)
119
BRINKS
- SENIOR ACCOUNTANT
- IT SUPPORT SPECIALIST
- ACCOUNT MANAGER
- MONITORING CENTER OPERATIONS MANAGER
- ΕΠΟΠΤΗΣ / ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
- ΟΔΗΓΟΙ / ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
- ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΚΕΡΚΥΡΑ,ΡΟΔΟΣ)
- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ / ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΡΙΕΣ (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
- ΟΔΗΓΟΙ PATROL (ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-SECURITY (ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (SCREENERS) - ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΑΤΑ ,ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ,ΜΥΚΟΝΟΣ,ΡΟΔΟΣ,ΚΩΣ
120
ADVENGERS Α.Ε.
- ACCOUNT MANAGER
- TRAFFIC/PRODUCTION MANAGER
- SENIOR ACCOUNT MANAGER
- SOCIAL MEDIA MANAGER
- SENIOR PERFORMANCE MARKETING MANAGER
- PERFORMANCE MARKETING MANAGER
- ACCOUNT EXECUTIVE
- CONTENT CREATOR
- SEO MANAGER
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA Α.Ε.
- TECHNICAL WEB PROJECT MANAGER
- SENIOR NET WEB DEVELOPER
- FRONT-END DEVELOPER
- UX DESIGNER
- DIGITAL ACCOUNT MANAGER
121
G4S ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ (SCREENERS)
- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- ΟΔΗΓΟΙ - ΣΥΝΟΔΟΙ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
- S.O.C OPERATORS (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ)
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
- JUNIOR - MID LEVEL TECHNICIAN
- PRESALES ENGINEER
- KEY ACCOUNT MANAGER
- CONTROL TOWER OPERATOR
- WAREHOUSE ASSISTANT
- JUNIOR FINANCIAL ANALYST
- SECURE SUPPLY CHAIN - KEY ACCOUNT SPECIALIST
- B2B SALES SUPPORT
- FINANCE ADMIN SUPPORT
122
ΚΑΑ ATTICA
- ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
- ΤΕΧΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
123
FARAD Α.Ε
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
- ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΠΑΙΑΝΙΑ)
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (SALES OPERATOR)
- ΕΡΓΑΤΗΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ
- ΕΡΓΑΤΗΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ (ΠΑΙΑΝΙΑ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ//ΣΙΔΕΡΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
124
SPOTAWHEEL/ SPOTAWHEEL GROUP GMBH GR BRANCH
- SALES REPRESENTATIVE (ΠΑΛΛΗΝΗ)
- SALES REPRESENTATIVE (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
- ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
- AFTER SALES ADMINISTRATOR (ΚΗΦΙΣΙΑ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (SPOTMECHANIC ΑΘΗΝΑ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΗΦΙΣΙΑ)
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ)
- JUNIOR CAR MECHANIC (ΠΑΛΛΗΝΗ)
- JUNIOR FP&A ANALYST (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
- SOFTWARE ENGINEER (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
- PRODUCT MANAGER (ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ)
125
SARMED
ΜANΔΡΑ & ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ)
- ΣΤΕΛΕΧΟΙ LOGISTICS
- ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΒΑΡΔΙΑΣ
- WAREHOUSE MANAGER
- ASSISTANT WAREHOUSE MANAGER
- INFRASTRUCTURE & PROJECT MANAGEMENT COORDINATOR (AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
126
DK HOSPITALITY (ΝΑΞΟΣ)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
127
INTERCOS – WABI
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- MAKE UP ARTIST (XONΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ)
- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΠΙΠΛΟΥ
- ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ
- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
128
ΜΕΪΔΑΝΗΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - ΟΔΗΓΟΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
129
VASIA HOTELS & RESORTS
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- ΛΑΝΤΖΑ
130
ELCO ΒΑΓΙΩΝΗΣ A.E.
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
- BΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΣ
- ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ
131
ISOMAT
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- AREA SALES MANAGER
- SUSTAINABILITY MANAGER
- INTERNATIONAL MARKETING MANAGER
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
132
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε (GREAT BRETAGNE & KING GEORGE)
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
- ΠΛΥΝΤΗΣ/ ΠΛΥΝΤΡΙΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
- ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΟΦΩΝ (ΒΑΛΕΣ)
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ - ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΟΙ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΙΔΕΣ)
133
ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΤΑΜΙΕΣ (FULL & PART TIME)
- WAREHOUSE ASSISTANT - PICKERS
- CLARK OPERATOR
- IT HELPDESK
- CRM DEVELOPER
- WAREHOUSE ASSISTANT - PACKING
- ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
134
NORTH STAR ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, NORTH STAR ENTERTAINMENT AE,REGENCY ΚΑΖΙΝΟ MONT PARNAIS
- ΑΣΦΑΛΕΙΑ
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
- ΛΑΝΤΖΑ
- ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
- IT SUPPORT
- DIGITAL MARKETING
135
ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - PICKERS
- ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΟΔΗΓΟΙ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΜΠΑΡΙΣΤΕΣ - ΜΠΟΥΦΕ
136
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
- FRONT-END WEB DEVELOPER
- ΠΩΛΗΤΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
- DATABASE ADMINISTRATOR
- PERFORMANCE MARKETING SPECIALIST
- CUSTOMER SERVICE AGENT
- TELESALES REPRESENTATIVE
- BACK-END WEB DEVELOPER
137
ΕΡΓΟΦΙΛ Α.Ε - CARGLASS®
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΤΑΣΕΩΣ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
138
ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ
- ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ
- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΑΜΕΙΟΥ- ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
- Β2Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
139
ΙΑΠΩΝΙΚΗ Α.Ε.
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΓΚΟΥ
- ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
140
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΣ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
141
RAFARM
- ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ & ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (TEAM LEADERS - ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
- ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ (ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ)
- ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ, ΤΕΙ)
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΛΥΚΕΙΟ, ΙΕΚ, ΤΕΙ)
- IT ADMINISTRATOR (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ)
142
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL ΑΕΒΕ
- JUNIOR BRAND MANAGER
- ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Η/Υ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΛΑΡΚ
143
CALME BOUTIQUE HOTEL PAROS
ΔΡΥΟΣ ΠΑΡΟΥ
- FRONT DESK SUPERVISOR
- RECEPTIONIST
- GROOM
- NIGHT RECEPTIONIST
- ASSISTANT FNB MANAGER
- WAITER
- CULINARY ASSISTANT
- HOUSEKEEPING
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
144
EXTRAPLASTICA ΑΒΕΕ
- ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΤΡΟΧΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΥΤΙΩΝ)
- JUNIOR ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (EKΠΑΙΔΕΥΣΗ)
- ΈΜΠΕΙΡΟΙ & JUNIOR ΕΡΓΑΤΕΣ (ΒΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ)
- ΧΗΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΦΕΙΟ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
145
IΩΑΝΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ – 40FOOD
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ
- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
146
BSK LOGISTICS E.E
- ΟΔΗΓΟΙ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΜΗΧΑΝΗΣ)
147
WEST AE ( WEST SA)
- ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΣΤΕΛΕΧΗ MARKETING
- MERCHANDISERS
- ΠΡΟΩΘΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
- ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΙ/ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
- ΟΔΗΓΟΙ VAN
148
BFS GROUP
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- BACK OFFICE AGENTS/ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
- FRONT DESK/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
149
MY INSURANCE AVENUE Ε.Ε. & ACCOUNTING AVENUE IKE
- MARKETING
- SOCIAL MEDIA
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
- ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
150
SPARTAN SECURITY L.T.D
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
- ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
151
ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E.-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
- CUSTOMER CARE AGENTS
- IT SUPPORT
152
STARGUARD – INTERSTAR
- ΦΥΛΑΚΕΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ DRONE
- ΜHXANIKOΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΤΕΝΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
153
MITEL NETWORKS GREECE
- JUNIOR SOFTWARE ENGINNER
- JUNIOR TEST ENGINEER
154
DION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ
155
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ
- ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ
- ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ
- ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
- ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ
- ΜΑΓΕΙΡΕΣ
156
ΒΕΡΑΛ ΑΒΕΕ (VERAL)
- JUNIOR ACCOUNTANT
- ΜΑRKETING & COMMUNICATION SPECIALIST
- HR ASSISTANT MANAGER
- CHEMICAL ENGINEER (PROJECT MANAGER)
- ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ/ JUNIOR ACCOUNTANT
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- ΜΑRKETING & COMMUNICATION SPECIALIST
- ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΩΣ PROJECT MANAGER
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
- JUNIOR RnD COSMETICS CHEMIST
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
157
GENERAL MILLS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
158
PHILOSOFISH A.E
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΡΥΜΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ & ΡΟΔΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ):
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
- ΕΡΓΑΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ΟΔΗΓΟΙ με Β ή Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ:
159
BOX NOW
- ΟΔΗΓΟΙ
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ
- MARKETING SPECIALIST (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝG ME 2-3 ETH ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
- HR SPECIALIST (ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ME 2-3 ETH ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
- FINANCIAL SPECIALIST (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ Η/ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ 2-3 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ)
160
PRESIDENT HOTEL
- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
- HOUSEKEEPING
- FNB (BARMAN, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ,ΜΑΓΕΙΡΕΣ, ΒΟΗΘΟΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ)
161
ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
- ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
- ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
162
ATTIKI BEE CULTURING COMPANY ALEX. PITTAS
- ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
- ΟΔΗΓΟΣ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
163
AMANZOE - AMAN
- HOUSEKEEPING SUPERVISOR
- ROOM ATTENDANT
- HOUSEMAN
- DRIVER
- PRE ARRIVAL & CONCIERGE
- COMMIS CHEF
- DEMI CHEF
- CHEF DE PARTIE
- SPA RECEPTIONIST
- FITNESS INSTRUCTOR
- VILLA HOST
- WAITER
- ASSISTANT WAITER
- SECURITY OFFICER
- STEWARD