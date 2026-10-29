ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τους Ελεγκτές Ιατρούς

Snapshot Η προκήρυξη 1Ε/2026 του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση 10 θέσεων Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών ετών, ανανεώσιμη.

Οι θέσεις κατανέμονται σε δέκα φορείς, μεταξύ των οποίων το Πανεπιστήμιο Πατρών και διάφορα Υπουργεία όπως Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης και Ασύλου, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Υποδομών, Εξωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας.

Οι θέσεις 10001 και 10007 αφορούν Ελεγκτές Ιατρούς με ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, ενώ οι υπόλοιπες απαιτούν συγκεκριμένο ιατρικό τίτλο ειδικότητας.

Η προκήρυξη έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 31-35 του ν. 4765/2021. Snapshot powered by AI

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 10 θέσεων Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τα άρθρα 31 – 35 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Οι θέσεις ανά φορέα και περιοχή

Πανεπιστήμιο Πατρών (10001)

Υπουργείο Ανάπτυξης (10002)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Κεντρική Υπηρεσία (10003)

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (10004)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (10005)

Υπουργείο Πολιτισμού (10006)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (10007)

Υπουργείο Εξωτερικών (10008)

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης(10009)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (10010)

Για επίσης θέσεις 10001 και 10007, ο πίνακας αναγράφει ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής. Για επίσης υπόλοιπες αναγράφει ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών, ενώ τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένο τίτλο ιατρικής ειδικότητας.

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