59η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

Snapshot Η 59η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνεται στα Ιωάννινα από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στις 7 Νοεμβρίου 2026, με συμμετοχή πάνω από 30 επιχειρήσεων.

Προσφέρονται περισσότερες από 700 θέσεις εργασίας σε διάφορους κλάδους και επίπεδα εκπαίδευσης.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων και να λάβουν καθοδήγηση από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις και να συγκεντρώσουν βιογραφικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι εγγραφές γίνονται διαδικτυακά ή στον χώρο της εκδήλωσης την ίδια μέρα. Snapshot powered by AI

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, με πάνω από 700 διαθέσιμες θέσεις εργασίας, θα συμμετάσχουν στη 59η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ στα Ιωάννινα, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να συναντήσουν εκπροσώπους τους και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, 452 21, Ιωάννινα).

Οι κλάδοι των επιχειρήσεων που συμμετέχουν

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους κλάδους:

βιομηχανίες εμφιαλωμένων νερών και ποτών

βιομηχανίες τροφίμων και πλαστικών

χονδρικό και λιανικό εμπόριο

ενεργειακά και τεχνικά έργα

εκπαίδευση

παροχή υπηρεσιών

χρηματοοικονομική και τεχνολογική συμβουλευτική

τηλεπικοινωνίες και τουρισμός.

Ποιες ειδικότητες αναζητούν

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως:

Μηχανικοί και επιστήμονες: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, γεωπόνοι

Τεχνικές και παραγωγικές ειδικότητες: ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, τυροκόμοι, εργατοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων

Εκπαίδευση, οικονομικά και διοίκηση: εκπαιδευτικοί, στελέχη χρηματοοικονομικών τμημάτων, λογιστές, υπάλληλοι γραφείου

Εξυπηρέτηση και εμπόριο: σύμβουλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης, πωλητές, υπάλληλοι αποθήκης, οδηγοί

Τουρισμός: ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού.

Τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν απευθείας από τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων για τις διαθέσιμες θέσεις και τις απαιτήσεις τους και να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις εργασίας επιτόπου.

Συμμετοχή

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση:https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2026?c=p

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΔΥΠΑ: https://dypa.gov.gr/

Πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ: https://dypa.gov.gr/memme

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