Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Ασκήσεις με πραγματικά πυρά στη Ρόδο

Οι τουρκικές υδρογραφικές υπηρεσίες με τη NAVTEX «κλειδώνουν» θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ρόδου για τουρκικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην εν λόγω περιοχή θα διεξαχθούν στρατιωτικές ασκήσεις των δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας στις 23 Αυγούστου του 2019, ημέρα Παρασκευή, από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0896/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-08-2019 12:11)

TURNHOS N/W : 0896/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE,ON 23 AUG 19 FROM 1200Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.18 N – 029 07.78 E (SHORE)

36 28.53 N – 028 46.43 E

36 19.93 N – 028 43.77 E

36 08.93 N – 029 18.97 E

36 14.87 N – 029 18.97 E (SHORE)

CAUTION ADVISED.

