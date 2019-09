Το ‘πε και το έκανε ο «Σουλτάνος»: Ανοιχτά του Καστελόριζου το ερευνητικό πλοίο Bilim 2

Η Τουρκία εξέδωσε χθες, Παρασκευή (13/09) Navtex με την οποία «δεσμεύει» τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής θαλάσσια περιοχή για έρευνες σεισμολογικού και υδατογραφικόύ χαρακτήρα, χωρίζοντας το Καστελόριζο από τη Ρόδο και φθάνει μία ανάσα από την Κρήτη.

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή απέπλευσε κανονικά.

Για την ώρα το Bilim 2, σύμφωνα με το MarineTraffic, βρίσκεται σε διεθνή ύδατα αλλά σε περιοχή άνωθεν της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ερευνητικό πλοίο θα βρίσκεται στα νότια του Καστελόριζου για τρεις μέρες.

Νέες απειλές προς τη Δύση

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Τουρκίας συνεχίζει να δυναμιτίζει το κλίμα. Σε συνέντευξή του στο Reuters, είπε πώς υπάρχουν «πολλές περιοχές γύρω από την Κύπρο, οι οποίες έχουν καθοριστεί, όπου η Τουρκία μπορεί να κάνει έρευνες».

«Και υπάρχουν και περιοχές όπου η νότια Κύπρος μπορεί να κάνει έρευνες. Αλλά τι λέει το διεθνές δίκαιο σε αυτό το θέμα; Όποιο προϊόν βγει εδώ, είτε ψάρια είναι είτε πετρέλαιο, αυτά διαμοιράζονται με ίσο ποσοστό στον πληθυσμό» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, και συμπλήρωσε: «Αυτοί τι κάνουν; Θέλουν να στερήσουν τη βόρεια Κύπρο από αυτά. Στο διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όποια δικαιώματα υπάρχουν θα ληφθούν με ποσοστά του πληθυσμού. Όποια είναι τα δικαιώματα της νότιας Κύπρου θα τα πάρει. Αλλά χώρες οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση προσπαθούν να έχουν δικαίωμα λόγου σε αυτές τις θάλασσες. Το πρόβλημα πηγάζει από εδώ».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφερόμενος στο Κυπριακό και την κυπριακή ΑΟΖ είπε ότι «Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει οτιδήποτε», απαντώντας σε ερώτημα για το εάν υπάρχει πιθανότητα συνεταιρισμού για το θέμα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο με χώρες της Δύσης.

Μάλιστα, κατηγόρησε για ακόμη μια φορά την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα και το δίκαιο και ότι απειλεί τη διεθνή ειρήνη.

Από το νέο «μήνυμα» του προέδρου της Τουρκίας δεν έλειπε φυσικά και το προσφυγικό, καθώς -στην ίδια συνέντευξη- διεμήνυσε πως εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στη χώρα του τότε θα αναγκαστεί να ανοίξει τις «πύλες» προς την Ευρώπη.

«Εάν δεν μπορείτε να δεχτείτε αυτά, τότε θα ανοίξουμε τις πύλες. Να τους αφήσουμε να πάνε από εκεί όπου θέλουν» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η NAVTEX από την Άγκυρα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής Ωκεανογραφικής Υπηρεσίας, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο «Bilim-2» για το χρονικό διάστημα 13 - 16 Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε αναλυτικά τη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία την Παρασκευή (13/09):

TURNHOS N/W : 1012/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 13-09-2019 12:11)

TURNHOS N/W : 1012/19

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW:

36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.

