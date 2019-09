Επικίνδυνες εξελίξεις: Η Τουρκία «κόβει» το Καστελόριζο - Δεσμεύει με Navtex απο Ρόδο μέχρι Κρήτη

Με μία νέα Navtex η Τουρκία «δεσμεύει» την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής θαλάσσια περιοχή για έρευνες σεισμολογικού και υδατογραφικού χαρακτήρα, χωρίζοντας το Καστελόριζο από τη Ρόδο και φθάνει μία ανάσα από την Κρήτη.

Ειδικότερα, οι υδρογραφικές υπηρεσίες της Τουρκίας και πιο συγκεκριμένα ο σταθμός της Αττάλειας, εξέδωσε ναυτική αγγελία με την οποία ανακοίνωνε την εξέλιξη.

Τα ερευνητικά τουρκικά πλοία θα βρίσκονται στο Αιγαίο, νότια του Καστελόριζου, για τρεις μέρες, ξεκινώντας από σήμερα οι έρευνες θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου.

Νέα Navtex εξέδωσε η Τουρκία, προαναγγέλλοντας «ωκεανογραφικές και κλιματολογικές» έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια και ανατολικά της Ρόδου. AP

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής Ωκεανογραφικής Υπηρεσίας, οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν από το πλοίο «Bilim-2» για το χρονικό διάστημα 13 - 16 Σεπτεμβρίου.

Τα πλοία θα πραγματοποιήσουν σεισμογραφικές έρευνες, ενώ κάνει λόγο και για «εντοπισμό γεωτρητικών στόχων», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές έρευνες στην περιοχή.

ΝΑVTEX 1012/19 TURNHOS N/W : 1012/19 MEDITERRANEAN SEA OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 13-16 SEP 19 ON THE POINTS BELOW;

36 05.00 N – 029 15.00 E

36 20.00 N – 029 00.00 E

36 05.00 N – 029 00.00 E

35 50.00 N – 029 00.00 E

35 43.00 N – 029 00.00 E

35 35.00 N – 029 00.00 E

35 20.00 N – 029 00.00 E

35 00.00 N – 029 00.00 E

36 20.00 N – 028 45.00 E

36 05.00 N – 028 45.00 E

35 57.00 N – 028 45.00 E

35 50.00 N – 028 45.00 E

35 43.00 N – 028 45.00 E

35 35.00 N – 028 45.00 E

35 20.00 N – 028 45.00 E

35 00.00 N – 028 45.00 E

36 20.00 N – 028 30.00 E

36 05.00 N – 028 30.00 E

35 57.00 N – 028 30.00 E

35 50.00 N – 028 30.00 E

35 43.00 N – 028 30.00 E

35 35.00 N – 028 30.00 E

35 20.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 028 30.00 E

35 00.00 N – 027 55.00 E

35 20.00 N – 027 55.00 E

34 35.00 N – 027 55.00 E

WIDE BERTH REQUESTED.

