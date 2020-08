Θερμό επεισόδιο Ελλάδας - Τουρκίας: Εντοπίστηκε το Oruc Reis - Δείτε πού βρίσκεται τώρα

Θερμό επεισόδιο Ελλάδας – Τουρκίας: Συναγερμός έχει σημάνει στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μετά τον απόπλου του Oruc Reis από το λιμάνι της Αττάλειας και τη νέα Navtex των Τούρκων για έρευνες στη Μεσόγειο.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ με μια προκλητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ανέφερε ότι το Oruc Reis «έφτασε στην περιοχή όπου θα επιχειρήσει».

Όπως όλα δείχνουν αυτή τη φορά οι Τούρκοι δεν… μπλοφάρουν, αφού ο δημοσιογράφος Νίκος Τριάντης εντόπισε το στίγμα του Oruc Reis που είχε χαθεί εδώ και ώρες και όπως μπορείτε να δείτε στο χάρτη που ανήρτησε το τουρκικό ερευνητικό πλοίο πλέει δυτικά της Κύπρου.

Νωρίτερα, η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για σεισμικές έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου - στην ίδια περιοχή που απειλούσε ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες τον Ιούλιο.

H ΝAVTEX ενεργοποιείται από σήμερα, 10 Αυγούστου, και θα ισχύει έως και τις 23 του μήνα.

Την ίδια ώρα, σήμερα στις 5:00 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε και η προηγούμενη NAVTEX των Τούρκων για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ το μεσημέρι στις 12:00 αναμένεται να συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τις τελευταίες ώρες παρατηρείται και έντονη κινητικότητα του τουρκικού στόλου από το ναύσταθμο του Ακσάζ, ο οποίος βρίσκεται βορειοανατολικά της Ρόδου.

Τουρκικές ιστοσελίδες προσκείμενες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέδωσαν ότι μέρος του τουρκικού στόλου αναχώρησε από το Γκιολτζούκ.

Σε επιφυλακή και πάλι οι Ένοπλες Δυνάμεις

Στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν στο Newsbomb.gr την κινητικότητα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και τονίζουν πως ο ελληνικός στόλος παρακολουθεί κάθε κίνηση των Τούρκων και είναι σε ετοιμότητα για να επέμβει.

Σε όλο το ανατολικό Αιγαίο έχει αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, ικανός να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Επίσης, ο Στρατός Ξηράς έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να δώσει και πάλι ηχηρές απαντήσεις στους Τούρκους.

Η νέα NAVTEX

TURNHOS N/W : 1024/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 10-08-2020 07:18)

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Θέμα χρόνου η νέα πρόκληση

Στον απόηχο της συμφωνίας που υπέγραψαν στο Κάιρο ο Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος ομόλογός του Σάμεχ Σούκρι, η οποία προβλέπει τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ Ελλάδας κι Αιγύπτου, η Αθήνα ήταν έτοιμη για τη δημιουργία νέας έντασης από την πλευρά της Άγκυρας.

Άλλωστε, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε ανακοινώσει την επανάληψη των τουρκικών ερευνών για εντοπισμό υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο, την επομένη της υπογραφής της συμφωνίας.

