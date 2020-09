«Κόκκινος» συναγερμός: Οι Τούρκοι «ψάχνονται» για θερμό επεισόδιο - Κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Με ένα επικοινωνικακό ντεμαράζ, η Άγκυρα προσπαθεί να επισκιάσει το ηχηρό μήνυμα της χθεσινής ευρωμεσογειακής Συνόδου για αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από την Ανατολική Μεσόγειο και έναρξη διαλόγου.

Σε ανάρτησή του στο twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι «τα ερευνητικά πλοία Ορούτς Ρέις και Μπαρμπαρός, τα οποία συνεχίζουν τις σεισμικές δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, και τα τρυπάνια Γιαβούζ και Φατίχ, εξακολουθούν να συνοδεύονται και να προστατεύονται από τις ναυτικές δυνάμεις μας», κλιμακώνοντας την ένταση και ανεβάζοντας επικίνδυνα το θερμόμετρο στην περιοχή.

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir. pic.twitter.com/xL9aLYKKRB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί και πάλι σε συναγερμό «κόκκινου» επιπέδου, με στελέχη να χαρακτηρίζουν πιο κρίσιμες από ποτέ τις επόμενες ώρες, αφού δεν αποκλείεται ο οργισμένος Σουλτάνος να δώσει εντολή για πρόκληση θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο.

Νέα NAVTEX της Τουρκίας: Ανοίγει πυρ στην ανατολική Μεσόγειο - Σε κίνδυνο η ειρήνη στην περιοχή

Η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να πυρπολήσει την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο, αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις αποκλιμάκωσης από τη διεθνή κοινότητα.

Την ώρα που η Ευρώπη αρχίζει να αντιδρά, έστω και χλιαρά, στην επιθετική τακτική του καθεστώτος Ερντογάν απειλώντας το με κυρώσεις, η Τουρκία απαντά με έκδοση νέας NAVTEX, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Δείτε το χάρτη με την περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία βόρεια της Κύπρου:

Με τον τρόπο αυτό ο «σουλτάνος» Ερντογάν αποδεικνύει πως δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν. Είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει με κάθε τίμημα μερίδιο στην ενεργειακή πίτα της Μεσογείου και παράλληλα να δημιουργήσει συνθήκες υλοποίησης του ισλαμιστικού, νεο-οθωμανικού του ονείρου στην Μεσόγειο.

