Oruc Reis: Σε απόσταση «αναπνοής» από τη Ρόδο - Δείτε πού βρίσκεται

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ετοιμάζεται να επισκεφτεί τα κατεχόμενα Βαρώσια της Κύπρου, το τουρκικό ερευνητικό βρίσκεται μία ανάσα από τη Ρόδο

Το τουρκικό σεισμογραφικό Oruc Reis, συνοδευόμενα από δύο πλοιάρια, σύμφωνα με το marine radar, λίγο πριν τις 9 το βράδυ του Σαββάτου πλέει στα 12,9 μίλια από την πόλη της Ρόδου.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης (11/11) ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε νέα ναυτική οδηγία για το Oruc Reis για έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο.

H νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλλομένους αφορά σε περιοχή νότια του Καστελόριζου και έχει ισχύ έως τις 23 Νοεμβρίου.

Η προηγούμενη Navtex για το Oruc Reis έληγε στις 14 Νοεμβρίου, ωστόσο η τουρκική πλευρά έσπευσε να την ανανεώσει γρήγορα -κάτι το οποίο είχε κάνει και την προηγούμενη φορά.

TURNHOS N/W : 1404/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-11-2020 11:30)

TURNHOS N/W : 1404/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 112101Z NOV 20 TO 232059Z NOV 20 IN AREA BOUNDED BY;

1) 36 10.73 N - 028 28.79 E

2) 36 42.27 N - 028 28.76 E

3) 36 38.94 N - 028 31.79 E

4) 36 37.01 N - 028 34.59 E

5) 36 36.33 N - 028 40.12 E

6) 36 36.48 N - 028 41.70 E

7) 36 33.56 N - 028 44.02 E

8) 36 31.68 N - 028 46.02 E

9) 36 30.80 N - 028 47.54 E

10) 36 30.41 N - 028 49.59 E

11) 36 29.92 N - 028 49.92 E

12) 34 16.84 N - 030 16.41 E

13) 34 14.22 N - 029 55.82 E

14) 33 49.64 N - 030 10.33 E

15) 33 48.30 N - 029 56.30 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z NOV 20.

Η επίσκεψη Ερντογάν στα Βαρώσια

Στα Κατεχόμενα αναμένεται να μεταβεί την Κυριακή ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο της 37ης επετείου ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα φθάσει στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στις 11 το πρωί, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα μεταβεί στο μνημείο του Ατατούρκ στην κατεχόμενη Λευκωσία. Στις 12.30 θα πραγματοποιηθεί στρατιωτική παρέλαση στην λεωφόρο Δρ. Φαζίλ Κιουτσιουκ, ενώ κατόπιν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μεταβεί στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

Την ίδια ώρα ως «πρωτοφανή πρόκληση» χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του την προγραμματισμένη επίσκεψη του Τούρκου προέδρου.

