Νέες τουρκικές NAVTEX: Θέλουν να «μπλοκάρουν» ελληνικές ασκήσεις – Απαιτούν αποστρατικοποίηση

Συνεχίζει απτόητη η Τουρκία τις εντάσεις τόσο σε Αιγαίο όσο και Ανατολική Μεσόγειο -

Κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία, παρά τη δήθεν οπισθοχώρηση του καθεστώτος Ερντογάν.

Την ώρα που πλησιάζει η ώρα των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην Τουρκία, ο «σουλτάνος» από τη μία προσπαθεί να πείσει για τη δήθεν νομιμότητα των ενέργειών του στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και παράλληλα προκαλεί με νέες NAVTEX στο Αιγαίο.

Στόχος του, να μπλοκάρει τις ελληνικές στρατιωτικές ασκήσεις σε Ικαρία, Πάτμο, Σάμο, Χίο, Λήμνο και Σαμοθράκη, απαιτώντας επί της ουσίας αποστρατικοποίηση των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Η Άγκυρα κατηγορεί την Αθήνα για παραβίαση της Συνθήκης της Λωζάνης και ζητά παρανόμως την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών, την ώρα φυσικά που η ίδια αναπτύσει χιλιάδες άνδρες του τουρκικού στρατού σε όλο το μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας.

Οι τουρκικές πιέσεις τόσο σε Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο γίνονται στα πλαίσια της εκβιαστικής τακτικής που ακολουθεί εδώ και αρκετό καιρό ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στην προσπάθεια να δημιουργηθούν τετελεσμένα προκειμένου να οδηγήσει την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο η Άγκυρα είχε εκδώσει νέες NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο, για ο Oruc Reis.

Αναλυτικά οι τουρκικές Navtex που εκδόθηκαν από την Υδρογραφική Υπηρεσία της Σμύρνης:

TURNHOS N/W : 1473/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1473/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER HA21-721/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF NIKARIA AND PATMOS ISLANDS IN ACCORDANCE WITH THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY AND THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER HA21-721/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 261100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1472/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1472/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA55-250/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF SEMOTHRACE AND LEMNOS (LIMNOS) ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. THE AREA PROMULGATED BY MESSAGE NUMBER LA55-250/20 OVERLAPS WITH THE AREA RESERVED FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES AND WHICH WAS RELEASED BY IZMIR TURK RADIO MESSAGE NUMBER IA12-0033/20 PRIOR TO MESSAGE NUMBER HA21-721/20.

3. THE MESSAGE NUMBER IA11-0032/20 RELEASED BY IZMIR TURK RADIO FOR TURKISH NAVY FIRING ACTIVITIES IS VALID AND EFFECTIVE.

4. THIS MESSAGE IS RELEASED FOR THE SAFETY OF NAVIGATION.

5. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

TURNHOS N/W : 1471/20 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 24-11-2020 15:45)TURNHOS N/W : 1471/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBERS LA54-249/20 AND HA20-720/20 ARE THE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS AND SAMOS ISLANDS SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 251100Z NOV 20.

