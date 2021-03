Πολεμικό Ναυτικό: Η φρεγάτα «Ύδρα» σε συνεκπαίδευση με πλοίο των ΗΠΑ

Το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας του Πολεμικού Ναυτικού αποδείχθηκε εκ νέου με τη συμμετοχή της φρεγάτας «Ύδρα» σε συνεκπαίδευση με πλοίο των ΗΠΑ στην Αραβική Θάλασσα.

Την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021 κατόπιν σχεδιασμού και συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων από το ΓΕΕΘΑ και κατά την διάρκεια του επανάπλου της Φρεγάτας (Φ/Γ) ΥΔΡΑ από τον λιμένα ABU DHABI των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), διεξήχθη συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) της Φρεγάτας (Φ/Γ) ΥΔΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού και του Αντιτορπιλικού USS JOHN PAUL JONES των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ), στη θαλάσσια περιοχή της Αραβικής Θάλασσας.

Η ανωτέρω συνεκπαίδευση περιλάμβανε προχωρητικούς ελιγμούς, αντικείμενα επικοινωνιών και ηλεκτρονικού πολέμου, συμβάλλοντας στην επαύξηση του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχουσών μονάδων σε διμερές και διασυμμαχικό πλαίσιο.

Θυμίζουμε πως η φρεγάτα «Ύδρα», επίσης κατά την διάρκεια του επανάπλου της από τον λιμένα του Αμπού Ντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), σε συνεργασία με τη γαλλική φρεγάτα FS Guepratte, συμμετείχε στην αποστολή EMASOH/AGENOR (European led Maritime Situation Awareness in the Straight of Hormuz), σε ρόλο associated support, στην περιοχή της Αραβικής Θάλασσας.

