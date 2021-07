Γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ήρεμο καλοκαίρι με τους Τούρκους

Associated Press

Οι Τούρκοι ξεδιπλώνουν τις πραγματικές τους προθέσεις και τινάζουν στον αέρα τις οποίες διερευνητικές επαφές είχαν ξεκινήσει.

Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι όσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διατηρεί την ένταση στην Κύπρο και στα κατεχόμενα δεν μπορεί να συνεχιστεί κανένας διάλογος με την ελληνική πλευρά. Το κατέστησε σαφές η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο μήνυμά της για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Το καθεστώς Ερντογάν έπαιξε τα ρέστα του στον Έβρο και στο Αιγαίο και έχασε. Τώρα παίζει το τελευταίο του χαρτί στην Κύπρο. Και το παίζει στα Βαρώσια με την «παγίδα» των περιουσιών.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς την τουρκική πλευρά για την Κύπρο. «Η τραγωδία της Κύπρου παραμένει το πιο μεγάλο τραύμα του Ελληνισμού. Με αδελφική συνεργασία και ακλόνητη προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λύση του Κυπριακού, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί τετελεσμένα και επεκτατικές ενέργειες. Καμία υποχώρηση δεν χωρεί στις απαράδεκτες εξαγγελίες της Τουρκίας για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Η συμπαράστασή μας στην Κύπρο είναι απόλυτη. Το ίδιο και η αποφασιστικότητά μας απέναντι στην τουρκική παραβατικότητα και επιθετικότητα».

Λίγες μέρες πριν από την κυρία Σακελλαροπούλου, ακριβώς το ίδιο μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι απόπειρές τους να νομιμοποιήσουν τα παράνομα πεπραγμένα τους, προτείνοντας “εναλλακτικές” ιδέες δεν θα παραπλανήσουν ούτε θα αποπροσανατολίσουν οποιονδήποτε», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του στην εκδήλωση "Strengthening US-Cyprus relations in the face of Turkish Intransigence" την οποία διοργάνωσε η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (PSEKA).

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι «βασιζόμαστε στους φίλους και τους στρατηγικούς εταίρους μας, όπως οι ΗΠΑ και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρίσκονται στο πλευρό μας για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων μας και των κοινών αξιών μας» και φρόντισε πολλές φορές να υπενθυμίσει το ρόλο των ΗΠΑ.

Η τουρκική πλευρά αρχίζει λοιπόν να δείχνει τις πραγματικές προθέσεις πίσω από τις εξαγγελίες Άγκυρας – ψευδοκράτους για την Αμμόχωστο και ειδικά για τις ελληνοκυπριακές περιουσίες στην περίκλειστη περιοχή.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με δηλώσεις του στην Άγκυρα, άνοιξε ακόμα περισσότερο τα χαρτιά του αποκαλύπτοντας τους στόχους του.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έστειλε μήνυμα προς Τουρκοκύπριους, αλλά και Τούρκους να δείξουν ενδιαφέρον και να επιδιώξουν να αποκτήσουν περιουσίες που βρίσκονται στην κλειστή περιοχή των Βαρωσίων.

Οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ξετυλίγουν ακόμα περισσότερο το νήμα των τουρκικών στοχεύσεων στην Αμμόχωστο: «Εδώ η πιο ιδανική μας έκκληση σε πρώτο βαθμό είναι μακάρι να έκαναν αίτηση για τα μέρη αυτά τα αδέλφια μας στη βόρεια Κύπρο και να αποκτούσαν τα μέρη εκείνα, να τα αγόραζαν. Μάλιστα, σε αυτό το θέμα μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι από την Τουρκία, να έρθουν και να φτάσουν στο σημείο να αποκτήσουν περιουσία εδώ. Μπορεί να ανοίξει και ο δικός τους δρόμος. Δεν τίθεται θέμα για μια κατάσταση που το εμποδίζει αυτό. Μάλιστα λέγεται και το εξής: Ο νότος φαίνεται πως σε κάθε περίπτωση δεν θα διεκδικήσει και πολύ αυτές τις υποθέσεις. Ακούμε και αυτά από τους εδώ αξιωματούχους. Το θέμα το οποίο προσέχουμε πιο πολύ εμείς αυτή τη στιγμή είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα εντός του νόμου, χωρίς να δώσουμε χώρο σε οποιοδήποτε πρόβλημα».

Η τοποθέτηση αυτή από πλευράς Ερντογάν έρχεται, σε μεγάλο βαθμό, να επιβεβαιώσει τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης ως προς τις παγίδες που πάει να στήσει η Άγκυρα με τις τελευταίες αποφάσεις που ανακοίνωσε ο Ερσίν Τατάρ.

Ανησυχίες που είχαν καταγραφεί και στο τελευταίο Εθνικό Συμβούλιο, όπου λέχθηκε πως ο στόχος της Τουρκίας δεν είναι να επιστρέψει τις περιουσίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, όπως διατείνεται, αλλά μέσω της «επιτροπής ακίνητων περιουσιών» να τις περάσει υπό τουρκική ιδιοκτησία.

Πέραν του θέματος της Αμμοχώστου ο Ερντογάν αναφέρθηκε και στο θέμα του ψευδοκράτους. Όπως μετέδωσε ο «Μπαϊράκ», ο Ερντογάν ανέφερε πως θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να αποκτήσει το συντομότερο ευρεία αναγνωρισιμότητα το «Κυπριακό Τουρκικό Κράτος» και ευχήθηκε σύντομα να αρχίσουν να βλέπουν συγκεκριμένα αποτελέσματα απ’ αυτές τις προσπάθειες.

«Εμείς υποστηρίζουμε μέχρι τέλους τη νέα πρόταση λύσης των αδελφών μας Τούρκων της Κύπρου στη βάση του κυρίαρχου κράτους. Πλέον δεν έχει απομείνει για εμάς ένα γεγονός αποκαλούμενο Βόρεια Κύπρος και Νότια Κύπρος. Για εμάς μόνο ανεξάρτητα κράτη εντός των υφιστάμενων προβλημάτων των αδελφών μας Τούρκων της Κύπρου υπάρχουν. Θα καταβάλουμε κάθε είδους προσπάθεια για να αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα το συντομότερο το Κυπριακό Τουρκικό Κράτος».

Γίνεται πλέον σαφές οτι με τους Τούρκους δεν μπορεί να υπάρξει κανένα ήρεμο καλοκαίρι, ούτε φέτος, ούτε του χρόνου...

