Υπογραφή «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδος - Ιορδανίας»

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023, και στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων με σύμμαχες και φίλες Χώρες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΓΕΕΘΑ, υπεγράφη στο ΓΕΕΘΑ το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος - Ιορδανίας» (Military Cooperation Program) για το έτος 2024.

Το Πρόγραμμα υπεγράφη από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχο Βασίλειο Τσάμη και τον Chief of Financing and Programs Branch Department of Planning and Organization των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιορδανίας Συνταγματάρχη Hatem Aref Alharahsem.

Το ΠΣΣ 2024 περιλαμβάνει 49 δραστηριότητες εκ των οποίων 34 θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα και 15 στην Ιορδανία, και αφορούν μεταξύ άλλων σε:

Συνεργασία σε δραστηριότητες επιχειρησιακής εκπαίδευσης.

Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων - Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Συνεκπαιδεύσεις σε αντικείμενα Εξουδετέρωσης Ναρκών – Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις του Πολυεθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης (ΠΚΕΕΥΕ), του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) και της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ).

Πραγματοποίηση συνεκπαιδεύσεων με χρήση εξομοιωτών.

Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στους τομείς της Κυβερνοασφάλειας και των Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων από την χρήση Συστημάτων Αεράμυνας.

Ανταλλαγή προσωπικού και επισκέψεων σε σχολές και σε στρατιωτικές ιατρικές δομές.

Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την υπογραφή του εν λόγω Προγράμματος αναβαθμίζεται περαιτέρω η στρατιωτική συνεργασία και η διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΕΔ των δύο Χωρών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν η Ελλάδα και η Ιορδανία για την εξασφάλιση της σταθερότητος και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.