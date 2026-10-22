Τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Drones και F-16 «έγραψαν» 10 παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Snapshot Οκτώ τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών στις 22 Οκτωβρίου, επικεντρώνοντας τις παραβιάσεις στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα πέντε μη επανδρωμένα UAV ευθύνονται για επτά από τις δέκα συνολικές παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.

Τα UAV πραγματοποίησαν και τις τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που κατέγραψαν τα ραντάρ.

Το ζεύγος των μαχητικών F-16 έκανε μία παράβαση, ενώ το κατασκοπευτικό ATR-72 πρόσθεσε δύο ακόμα.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε άμεσα με απογείωση μαχητικών για αναγνώριση και αναχαίτιση, χωρίς να καταγραφεί χρήση οπλικών συστημάτων από τα τουρκικά αεροσκάφη. Snapshot powered by AI

Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων είχαμε και σήμερα Πέμπτη, από την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, οκτώ τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν χωρίς άδεια στο FIR Αθηνών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η κινητικότητα της γειτονικής χώρας επικεντρώθηκε στον εναέριο χώρο του κεντρικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Συγκεκριμένα τις παραβιάσεις έκανε σχηματισμός δύο μαχητικών F-16, ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα UAV.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σήκωσαν το κύριο βάρος των τουρκικών παραβιάσεων. Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, από τις συνολικά δέκα παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας, τα drones ευθύνονται για τις επτά.

Εκείνα προχώρησαν και στις τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου που κατέγραψαν τα ραντάρ. Το ζεύγος των μαχητικών F-16 χρεώθηκε μόλις μία παράβαση. Το ATR-72 πρόσθεσε άλλες δύο στο ημερήσιο δελτίο.

Κανένα από τα τουρκικά αεροσκάφη δεν έφερε οπλικά συστήματα κατά την πτήση του, ενώ η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αντέδρασε αστραπιαία. Τα μαχητικά επιφυλακής απογειώθηκαν και προχώρησαν στην αναγνώριση και αναχαίτιση όλων των ιπτάμενων ιχνών, τηρώντας τους διεθνείς κανόνες.

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