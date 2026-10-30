Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: Δύο εμπλοκές με οπλισμένα τουρκικά F-16 - 13 παραβιάσεις

Snapshot Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν 15 παραβάσεις και 13 παραβιάσεις από 9 τουρκικά αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.

Μεταξύ των τουρκικών αεροσκαφών ήταν δύο οπλισμένα F-16, ένα CN-235, ένα ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα UAV.

Οι 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προήλθαν αποκλειστικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σημειώθηκαν δύο εμπλοκές κατά τη διάρκεια των προκλήσεων στον βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό τομέα του Αιγαίου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια ελληνική πρακτική. Snapshot powered by AI

Σε νέες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) προχώρησαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 τουρκικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Συνολικά καταγράφηκαν 15 παραβάσεις και 13 παραβιάσεις, με τη συμμετοχή εννέα τουρκικών αεροσκαφών. Ειδικότερα, στον ελληνικό εναέριο χώρο κινήθηκαν ένας σχηματισμός δύο μαχητικών F-16, ένα αεροσκάφος CN-235, ένα ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Από τα περιστατικά, δύο παραβάσεις αποδίδονται στα μαχητικά F-16, μία στο CN-235, μία στο ATR-72 και 11 στα UAV. Οι 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καταγράφηκαν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δύο από τα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και δύο εμπλοκές.

Η δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκε στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως επισημαίνεται από το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

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