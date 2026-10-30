Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: Δύο εμπλοκές με οπλισμένα τουρκικά F-16 - 13 παραβιάσεις

Δύο από τα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και 

Μίλτος Τσεκούρας

Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: Δύο εμπλοκές με οπλισμένα τουρκικά F-16 - 13 παραβιάσεις
ΕΘΝΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν 15 παραβάσεις και 13 παραβιάσεις από 9 τουρκικά αεροσκάφη στο FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο.
  • Μεταξύ των τουρκικών αεροσκαφών ήταν δύο οπλισμένα F-16, ένα CN-235, ένα ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα UAV.
  • Οι 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου προήλθαν αποκλειστικά από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
  • Σημειώθηκαν δύο εμπλοκές κατά τη διάρκεια των προκλήσεων στον βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό τομέα του Αιγαίου.
  • Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια ελληνική πρακτική.
Snapshot powered by AI

Σε νέες παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ) προχώρησαν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 τουρκικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Συνολικά καταγράφηκαν 15 παραβάσεις και 13 παραβιάσεις, με τη συμμετοχή εννέα τουρκικών αεροσκαφών. Ειδικότερα, στον ελληνικό εναέριο χώρο κινήθηκαν ένας σχηματισμός δύο μαχητικών F-16, ένα αεροσκάφος CN-235, ένα ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Από τα περιστατικά, δύο παραβάσεις αποδίδονται στα μαχητικά F-16, μία στο CN-235, μία στο ATR-72 και 11 στα UAV. Οι 13 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου καταγράφηκαν από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δύο από τα τουρκικά F-16 ήταν οπλισμένα, ενώ σημειώθηκαν και δύο εμπλοκές.

Η δραστηριότητα των τουρκικών αεροσκαφών καταγράφηκε στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όπως επισημαίνεται από το ΓΕΕΘΑ, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά την πάγια πρακτική των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Ποιες περιοχές θα πλήξει

20:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Quest: Επαναγορά του 20% της ACS - Η GLS δεν εξάσκησε το δικαίωμα αγοράς του 80%

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Με καθοδηγούσε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ» – Στο εδώλιο πρώην ιερέας που έβαλε φωτιά στο σπίτι της πρώην του

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Η πρώτη αντίδραση των συγγενών των Αμερικάνων θυμάτων - «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχασαν τη ζωή τους για 20€»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Νύφη παραλίγο να απογειωθεί από γιγαντιαία μπαλόνια κατά τη διάρκεια φωτογράφισης

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Πόπη Φωτοπούλου, συνιδιοκτήτρια της ιστορικής ΒΕΜ

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στη Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

19:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στον Ολυμπιακό με Μοντέρο: Χειρουργήθηκε και και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 μήνες

19:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Κράτησε τις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές με τα περισσότερα κέρδη

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαρναί: Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας από το ρέμα Καναπίτσας

18:53ΕΘΝΙΚΑ

Νέες προκλήσεις στο Αιγαίο: Δύο εμπλοκές με οπλισμένα τουρκικά F-16 - 13 παραβιάσεις από συνολικά 9 αεροσκάφη

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης στο Newsbomb: «Πρέπει να προετοιμάσουμε την ελληνική κοινή γνώμη για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, η Τουρκία είναι ένας δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος»

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Αθώος ο οφθαλμίατρος - χειρουργός που κατηγορούνταν για δωροδοκία

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για το διάστημα από 2 έως 6 Νοεμβρίου 2026

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Τα κλάσματα του δευτερολέπτου που έσωσαν τα 12 παιδιά στο σχολικό λεωφορείο

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Γιατί πάμπλουτοι μετακομίζουν στην Αθήνα - Τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία

18:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενη υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης - Τούμπαρε αυτοκίνητο στην οδό Μακροπούλου

18:03ΥΓΕΙΑ

Aναβάθμιση του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα και ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται τα χρήματα

17:09ΕΘΝΙΚΑ

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα»: Ο Βασίλης Καραγιαννάκης, ο πρώτος κυβερνήτης της φρεγάτας «Νέαρχος» μιλάει στο Newsbomb

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στη Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από την Ιταλία – Ποιες ημέρες θα είναι πιο δύσκολες, τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Πόπη Φωτοπούλου, συνιδιοκτήτρια της ιστορικής ΒΕΜ

13:06LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το Ζενίθ στο Ναδίρ – Τα νούμερα της πρωινής ζώνης

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Το απόγευμα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων - Άδεια μόνο από την Ελλάδα για το καλώδιο»

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Λευκός καρχαρίας συναντήθηκε με δύο σέρφερ και τους πιτσίλισε με νερό

18:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης στο Newsbomb: «Πρέπει να προετοιμάσουμε την ελληνική κοινή γνώμη για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, η Τουρκία είναι ένας δύσκολος, ισχυρός αντίπαλος»

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Φονική έκρηξη στην Πλάκα: Η πρώτη αντίδραση των συγγενών των Αμερικάνων θυμάτων - «Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έχασαν τη ζωή τους για 20€»

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πλάκα: Αυτός είναι ο βασικός κατηγορούμενος για την κλοπή σωλήνων που προκάλεσε τη φονική έκρηξη

18:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Γιατί πάμπλουτοι μετακομίζουν στην Αθήνα - Τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής - Ποιους δρόμους να αποφύγετε

17:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Αποσύρεται το άρθρο 23 - Μαρκόπουλος: «Ασυδοσία από τα funds τέλος»

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Νύφη παραλίγο να απογειωθεί από γιγαντιαία μπαλόνια κατά τη διάρκεια φωτογράφισης

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δημητρακόπουλος αποκάλυψε το λόγο που ο Ρέμος βρέθηκε στη ΓΑΔΑ: «Κατέθεσε μήνυση κατά blogs που τον δυσφημούν»

14:31ΕΘΝΙΚΑ

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «Νέαρχος»: Βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή στη Λοριάν

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Τα κλάσματα του δευτερολέπτου που έσωσαν τα 12 παιδιά στο σχολικό λεωφορείο

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος ήταν ο Νέαρχος: Ο ναύαρχος και στενός φίλος του Μέγα Αλέξανδρου που έδωσε το όνομά του στη νέα φρεγάτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ