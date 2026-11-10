Μαλλιωτάκη: «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου»

Snapshot Η Αμερικανίδα βουλευτής Νικόλ Μαλλιωτάκη κατηγορεί την Τουρκία ότι εμποδίζει την ενεργειακή διασύνδεση της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Μαλλιωτάκη καταδικάζει τις τουρκικές τακτικές εκφοβισμού ως απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ζητά άμεση στήριξη από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ προς την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα.

Η παρέμβαση της βασίζεται σε δημοσίευμα που αναφέρεται σε εμπόδια σε έργο δισεκατομμυρίων για ενεργειακή διασύνδεση Ισραήλ-Ευρώπης. Snapshot powered by AI

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έστειλε η προσφάτως επανεκλεγείσα βουλευτής των ΗΠΑ, Νικόλ Μαλλιωτάκη (Nicole Malliotakis) με αναρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Αφορμή για την αιχμηρή παρέμβασή της στάθηκε δημοσίευμα αμερικανικού μέσου, το οποίο αναφέρεται στα εμπόδια που αντιμετωπίζει το κομβικό λεργι, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την ενεργειακή διασύνδεση του Ισραήλ με την Ευρώπη GSI.

Στην ανάρτησή της, η Νικόλ Μαλλιωτάκη καταδικάζει τη στάση της Άγκυρας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου». Παράλληλα, κατακεραυνώνει την τουρκική πολιτική τονίζοντας ότι «οι τακτικές εκφοβισμού και οι απειλές της Τουρκίας υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αμερικανίδα βουλευτής ζητά την άμεση και έμπρακτη στήριξη της Ουάσινγκτον και των συμμάχων της απέναντι στις κινήσεις της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ξεκάθαρα: «Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ πρέπει να σταθούν στο πλευρό της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ ενάντια στην τουρκική επιθετικότητα».

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