Στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ – Στην Κρήτη τα ξημερώματα το Air Force One

Μιάμιση ώρα παρέμεινε στην βάση της Σούδας το Air Force One, το προεδρικό αεροπλάνο του Αμερικανού ηγέτη, Ντόναλντ Τραμπ. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στις 3:07 π.μ. ώρα Ελλάδος και αναχώρησε στις 4:41 π.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογραφικής αποστολής που συνοδεύει τον πρόεδρο στο ταξίδι του, στις 3:07 τοπική ώρα Ελλάδας προσγειώθηκε στη Σούδα το Air Force One που μεταφέρει τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σιγκαπούρη για την κρίσιμη σύνοδο με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Air Force One wheels up from refueling on Crete. 10 hour flight to Singapore. (Pool photo refueling AF-1 by @W7VOA ) pic.twitter.com/PqcUeeVF7n

«Το Air Force One προσγειώθηκε στο ελληνικό νησί της Κρήτης στις 3:07 τοπική ώρα, περίπου οκτώ ώρες μετά την αναχώρηση από την αεροπορική βάση Bagotville (στο Κεμπέκ του Καναδά). Ο προορισμός μας για ανεφοδιασμό είναι ο κόλπος της Σούδας, όπου φαίνεται να έχει μια όμορφη μεσογειακή βραδιά», αναφέρει το τηλεγράφημα της δημοσιογραφικής αποστολής.

