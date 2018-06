Αναχωρώντας από τη σύνοδο στο Κεμπέκ για τη Σιγκαπούρη, ο Τραμπ με ανάρτησή του στο twitter χαρακτήρισε «πολύ ανέντιμες και αδύναμες» τις δηλώσεις που έκανε ο Τριντό σε μια συνέντευξη Τύπου, όπου υπογράμμισε ότι ο Καναδάς δεν θα μείνει έρμαιο της κατάστασης.

«Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ενήργησε με τόση πραότητα και ηρεμία κατά τη διάρκεια των συναντήσεων μας στη G7 μόνο και μόνο για να δώσει μετά μια συνέντευξη Τύπου, μετά αφότου έφυγα, τονίζοντας ότι “οι δασμοί των ΗΠΑ είναι ένα είδος προσβολής και ότι δεν θα εκφοβιστεί”. Πολύ ανέντιμο και αδύναμο. Οι δασμοί μας είναι απάντηση στους δικούς του 270% στα γαλακτοκομικά προϊόντα» ανέφερε ο Τραμπ στο tweet του.

Δείτε την ανάρτησή του στο Twitter:

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!