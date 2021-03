Κορονοϊός: «Έκρηξη» και στις μεταλλάξεις – Εντοπίστηκαν 439 νέα στελέχη, έφτασαν τα 2.589 συνολικά

Κορονοϊός – Όλες οι ειδήσεις: Ανησυχία για τα δεδομένα των μεταλλάξεων που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ καθώς 439 περιπτώσεις εντοπίστηκαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα.

Η επιδημιολογική εικόνα της Ελλάδας είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη. Καθημερινά σπάσει το αρνητικό ρεκόρ των διασωληνωμένων καθώς αυξάνονται οι άνθρωποι που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ ενώ πλέον τα κρούσματα είναι στα ύψη με περισσότερα από 3.000 τα δυο τελευταία 24ωρα. Ένα από τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί, αφορά και στις μεταλλάξεις οι οποίες έχουν συμβάλει στη διασπορά του ιού, με τα δεδομένα που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ να είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΟΔΥ εντοπίστηκαν 439 περιπτώσεις κρουσμάτων που έχουν προσβληθεί από τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού. Από αυτά, τα 426 κρούσματα αφορούσαν τη βρετανική μετάλλαξη, τα τέσσερα αυτά της Νοτίου Αφρικής, οκτώ που επίσης αφορούν τη δεύτερη βρετανική μετάλλαξη και ένα σε μια ακόμα μετάλλαξη που συνδέεται με αυτή της Βρετανίας.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 482 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 2 Φεβρουαρίου έως 9 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Αττικής.

Από τον έλεγχο των 482 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 430 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 9 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Από τα 430 δείγματα με στελέχη VOC, τα 426 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2), ενώ από τα 9 δείγματα με στελέχη VUI, τα 8 βρέθηκαν με το στέλεχος B.1.1.318 (Variant_E484K) και ένα με το στέλεχος Β.1.525 (Variant _B.1.1.7 +E484K).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 238 επιλεγμένα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2020. Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον έλεγχο των 238 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 6 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC). Από τα 6 στελέχη, τα 3 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.476 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 55 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 55 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 47 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και 1 από την Περιφέρεια Κρήτης.

Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Τα δείγματα για γονιδιωματική ανάλυση έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα εργαστηριακά κριτήρια και δεν προσφέρονται στην παρούσα φάση για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διασπορά των στελεχών στον πληθυσμό.

*Περιλαμβάνονται και τα 3 στελέχη που απομονώθηκαν από την περίοδο 6 Οκτωβρίου έως 29 Δεκεμβρίου 2020

