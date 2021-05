Κορονοϊός - Γεωργαντάς: Βρέθηκαν πάνω από 23.000 κρούσματα από τους ελέγχους των self test

Κορονοϊός - Όλες οι ειδήσεις: Για την προμήθεια self test από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, αλλά και για την πορεία του εμβολιασμού στην χώρα μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γεωργαντάς, «όλοι οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων πχ. ο ιδιοκτήτης ενός κρεοπωλείου και όλοι όσοι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με μια επιχείρηση θα πρέπει να κάνουν υποχρεωτικά ένα self test την εβδομάδα»

Μέχρι τις 29 Μαΐου θα πρέπει να προμηθευθούν δωρεάν δύο self test από τα φαρμακεία (σημ: ένα για την τρέχουσα και ένα για την επόμενη εβδομάδα), καθώς τα Σαββατοκύριακα για πρακτικούς λόγους δεν γίνεται η διανομή τους από τα φαρμακεία.

Όπως σημείωσε ο κ. Γεωργαντάς, «μετά την διενέργεια του test, ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα και ο εργαζόμενος στον δημόσιο πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα στην κατάλληλη πλατφόρμα».

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, από όλα τα self test που έγιναν από τις 7 Απριλίου, οπότε ξεκίνησε το μέτρο των self test, μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει 23.300 επιβεβαιωμένα κρούσματα, που αφορούν θετικά self test που στην συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από μοριακό έλεγχο.

Σε ότι αφορά τα δημοσιεύματα για κενό ασφαλείας στο gov.gr, ο κ. Γεωργαντάς εξέφρασε την απορία του για τα δημοσιεύματα και υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει καμία «τρύπα ασφαλείας» στο gov.gr. Κάθε έγγραφο γεννά έναν κωδικό, που μόνο ο παραλήπτης του γνωρίζει και κανένας άλλος. Είναι όλα σύμφωνα με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πάντοτε σε συμφωνία με τις αρμόδιες Αρχές».

Για την Σαλαμίνα και τα τηλεφωνήματα για ακυρώσεις των ραντεβού για εμβολιασμό, είπε ότι δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο θέμα, εκτιμά όμως ότι τα στοιχεία των πολιτών που κλήθηκαν για να ακυρώσουν τα ραντεβού τους, μπορεί να έγιναν γνωστά λίγο πριν την διαδικασία του εμβολιασμού.

