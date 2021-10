WWF: Απλές, καθημερινές λύσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας

Μια σειρά από απλές καθημερινές λύσεις μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας προτείνει η WWF Ελλάς, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντικό όφελος τόσο για τον πλανήτη και το περιβάλλον όσο και για το πορτοφόλι των νοικοκυριών.

Γράφει ο Δημήτρης Πεφάνης

Από τον φωτισμό και το ζεστό νερό μέχρι την κουζίνα, το πλυντήριο και το ψυγείο, τα παρακάτω απλά και καθημερινά tips από την WWF Ελλάς εξασφαλίζουν οικονομία αλλά και λιγότερη ταλαιπωρία σε μια σειρά από καθημερινές ασχολίες.

Φωτισμός

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αντικαταστήστε τους λαμπτήρες πυρακτώσεως με λαμπτήρες εξοικονόμησης.

Βάλτε λαμπτήρες μικρότερης ισχύος σε διαδρόμους, βοηθητικούς χώρους και χώρους που δεν χρησιμοποιείτε συχνά.

Μην ξεχνάτε να σβήνετε τα φώτα όταν εξέρχεστε από ένα δωμάτιο.

Μην ξεχνάτε να ξεσκονίζετε τακτικά τα φώτα του σπιτιού. Η απόδοσή τους βελτιώνεται και έτσι δεν χρειάζεται να ανάψετε περισσότερα φωτιστικά.

Προτιμήστε τον φυσικό φωτισμό έναντι του τεχνητού, όπου είναι εφικτό. Τοποθετήστε γραφείο και τραπέζι κοντά στα παράθυρα για να αξιοποιήσετε τον φυσικό φωτισμό.

Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο φως απ’ όσο πραγματικά χρειάζεστε.

Σκεφτείτε να βάλετε αισθητήρες κίνησης ή φωτός, για παράδειγμα στο διάδρομο πολυκατοικίας ή στην εξώπορτα.

Ζεστό νερό

Μονώστε τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, καθώς και τους σωλήνες μεταφοράς του νερού (αν είναι ακάλυπτοι) ώστε να περιορίσετε τις θερμικές απώλειες.

Επιλέξτε ντους αντί για μπάνιο σε γεμάτη μπανιέρα. Έτσι ξοδεύετε τρεις φορές λιγότερο ρεύμα και νερό.

Μειώστε τη ροή του ζεστού νερού κατά το πλύσιμο των χεριών.

Πλύνετε τα πιάτα σε μικρή λεκάνη και όχι αφήνοντας ανοιχτή τη βρύση του ζεστού νερού. Αν έχετε πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιήστε το. Θα ξοδεύετε λιγότερο ρεύμα και νερό.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας παραμένει η καλύτερη δυνατή επιλογή για ζεστό νερό χρήσης. Για μια μέση οικογένεια, η απόσβεση των χρημάτων αγοράς του ηλιακού θερμοσίφωνα γίνεται σε 3-4 έτη.

Σκεφτείτε αν ζείτε σε μονοκατοικία ή σε οικογενειακή πολυκατοικία να εγκαταστήσετε μπόιλερ στο λεβητοστάσιο, που θα ζεσταίνει το νερό από τον λέβητα (πετρελαίου ή φυσικού αερίου).

Κουζίνα

Κάθε φορά που ανοίγετε την πόρτα του φούρνου χάνεται έως και 20% της θερμότητας.

Η χύτρα ταχύτητας εξοικονομεί 30-60% ρεύμα και έως 80% του χρόνου σας.

Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τη χύτρα ταχύτητας. Εξοικονομείτε μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Μην ξεχνάτε να σκεπάζετε την κατσαρόλα όταν βράζετε οτιδήποτε. Το νερό ή το φαγητό θα βράσει γρηγορότερα εξοικονομώντας ενέργεια.

Χαμηλώστε τη φωτιά όταν αρχίσει να βράζει το φαγητό, ώστε απλά να συντηρείται ο βρασμός. Η υπερβολική θερμότητα προκαλεί μεγαλύτερη σπατάλη ηλεκτρισμού, χωρίς ιδιαίτερα οφέλη.

Χρησιμοποιήστε εμαγιέ σκεύη που απορροφούν καλύτερα τη θερμότητα.

Μην ανάβετε το φούρνο για να ζεστάνετε μικρή ποσότητα φαγητού. Προτιμήστε τον φούρνο μικροκυμάτων.

Όταν τελειώσετε το μαγείρεμα μην ξεχάσετε να κλείσετε τον απορροφητήρα. Ο απορροφητήρας εκτός των οσμών απορροφά και θερμότητα από το σπίτι.

Καθαρίστε τακτικά τα μάτια και τον φούρνο. Έτσι θα μειώσετε τις απαιτήσεις για ενέργεια.

Μαγειρέψτε τις ώρες που δεν λειτουργεί η θέρμανση του σπιτιού. Έτσι εκμεταλλεύεστε τη θερμότητα που παράγεται κατά το μαγείρεμα.

Αν θέλετε να αγοράσετε καινούρια κουζίνα προτιμήστε μια υψηλής απόδοσης, με παράθυρο που επιτρέπει να ελέγχετε το φαγητό χωρίς να ανοίγετε την πόρτα. Σκεφτείτε επίσης το ενδεχόμενο να αγοράσετε κουζίνα φυσικού αερίου ή υγραερίου που καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο για το ίδιο αποτέλεσμα, αρκεί να χρησιμοποιούνται σωστά.

Ψυγείο

Μην τοποθετείτε το ψυγείο κοντά σε ηλεκτρική κουζίνα, καλοριφέρ ή άλλη πηγή θερμότητας και φροντίστε να αερίζεται καλά η πλάτη του. Έτσι μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 30% ηλεκτρική ενέργεια.

Ρυθμίστε το ψυγείο στους 7ο C, και τον καταψύκτη στους -18ο C. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης σε βαθμούς Κελσίου, ρυθμίστε στη μεσαία σκάλα ψύξης και όχι στο μέγιστο.

Μην βάζετε ζεστά φαγητά στο ψυγείο. Περιμένετε πρώτα να κρυώσουν.

Χρησιμοποιήστε τάπερ για τα φαγητά που τοποθετείτε στο ψυγείο. Τα ξεσκέπαστα τρόφιμα απελευθερώνουν υγρασία και αναγκάζουν το ψυγείο να δουλεύει περισσότερο.

Μην ανοίγετε συχνά το ψυγείο και μην το κρατάτε ανοιχτό. Σκεφτείτε από πριν τι θέλετε να πάρετε από μέσα.

Κάντε απόψυξη σε τακτά διαστήματα (πράγμα που δεν απαιτείται αν το ψυγείο είναι no frost).

Αν θέλετε να αποψύξετε κάποιο τρόφιμο από τον καταψύκτη, μην το αφήνετε έξω αλλά βάλτε το στο ψυγείο. Έτσι θα μειώσετε τη θερμοκρασία στο ψυγείο και την κατανάλωση ενέργειας.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του ψυγείου και του καταψύκτη εφαρμόζουν καλά. Κάντε έλεγχο με ένα χαρτονόμισμα ή χαρτί, έτσι ώστε να είναι μισό έξω και μισό μέσα στο ψυγείο. Αν μπορείτε να τραβήξετε εύκολα το χαρτονόμισμα ή το χαρτί, απαιτείται διόρθωση του λάστιχου.

Προτιμούμε ψυγεία με υψηλή ενεργειακή απόδοση (βλ. ενεργειακή ετικέτα), με χωριστές πόρτες για ψύξη και κατάψυξη.

Κλιματισμός

Επιλέξτε κλιματιστικά και συστήματα θέρμανσης με υψηλή ενεργειακή απόδοση (τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Α).

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη όχι κάτω από τους 26-27ο C. Είναι ανώφελο, ενεργοβόρο και ανθυγιεινό να προσπαθείτε να επιτύχετε θερμοκρασίες βορείου πόλου τους καλοκαιρινούς μήνες.

Προβείτε σε πλήρη συντήρηση των κλιματιστικών σας, συμπεριλαμβανομένης και της εξωτερικής μονάδας κάθε 2-3 χρόνια. Καλό είναι να ελέγχετε και το συνημίτονο (κατανάλωση αέργου ισχύος).

Καθαρίστε κάθε μήνα τα φίλτρα του αέρα των συστημάτων κλιματιστικού.

Ρυθμίστε την κατεύθυνση του αέρα στα κλιματιστικά προς τα κάτω, αφού ο ζεστός αέρας είναι ελαφρύτερος και κινείται με φυσικό τρόπο προς τα πάνω.

Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας κοντά στο κλιματιστικό διότι το επηρεάζουν με αποτέλεσμα να δουλεύει περισσότερο του κανονικού.

Προσέξτε ώστε ο ήλιος να μη χτυπά την εξωτερική μονάδα.

Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε την κουζίνα όταν λειτουργεί το κλιματιστικό. Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού προτιμήστε να μαγειρεύετε νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής. Ξοδεύετε το 1/10 της ηλεκτρικής ενέργειας και πετυχαίνετε εξαιρετικά αποτελέσματα σε θερμοκρασίες έως 36-37ο C.

Πλυντήριο

Το πλυντήριο καίει ρεύμα αξίας περίπου 0,12 € σε κάθε πλύσιμο.

Όταν πλένουμε στους 40°C εξοικονομούμε 8-15% του κόστους θέρμανσης του νερού.

Γεμίστε καλά το πλυντήριο πριν το θέσετε σε λειτουργία.

Όταν εκμεταλλευόμαστε το νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ εξοικονομούμε 40% από το κόστος του ρεύματος.

Φροντίστε να πλένετε σε χαμηλές θερμοκρασίες. Προτιμήστε τους 40οC ή ακόμα και τους 30οC, αντί των 90οC. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά καθαρίζουν εξίσου καλά στις χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Προτιμήστε να στεγνώνετε φυσικά τα ρούχα και όχι σε στεγνωτήριο.

Αποφύγετε την πρόπλυση, έτσι εξοικονομείτε σημαντική ποσότητα νερού και ηλεκτρισμού.

Ηλεκτρικές συσκευές

Αν ξεχνάτε τον φορτιστή μονίμως στην πρίζα να ξέρετε ότι μόλις το 5% της ενέργειας καταναλώνεται για να φορτιστεί η συσκευή. Το υπόλοιπο 95% ξοδεύεται χωρίς λόγο.

Κλείστε τις ηλεκτρικές συσκευές από τον κεντρικό διακόπτη (ON/OFF), όχι από το τηλεχειριστήριο (Stand-by). Όταν οι συσκευές μένουν σε κατάσταση αναμονής συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα. Χρησιμοποιήστε πολύμπριζα με διακόπτη και μην ξεχνάτε να τον κλείνετε όταν δεν χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας.

Μην χρησιμοποιείτε screen saver στους υπολογιστές. Καλύτερα να θέσετε τον υπολογιστή σε κατάσταση sleep ή να το απενεργοποιήσετε. Το screen saver εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια.

Μόλις φορτίσετε το κινητό σας, βγάλτε από την πρίζα τον φορτιστή. Σε διαφορετική περίπτωση, ο φορτιστής εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια.

Αν έχετε πολλές φορητές συσκευές που λειτουργούν με μπαταρία, προτιμήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Θα εξοικονομήσετε σημαντικό ποσό χρημάτων σε ένα εύλογο βάθος χρόνου.

Ελέγξτε τη φωτεινότητα της τηλεόρασης. Εξοικονομήστε ενέργεια επιλέγοντας απαλότερες ρυθμίσεις.