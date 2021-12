Ανασκόπηση 2021: Οι θάνατοι που συγκλόνισαν και συζητήθηκαν - Πολιτικοί, αθλητές, καλλιτέχνες

Ανασκόπηση 2021 – Θάνατοι: Οι πιο σημαντικοί, και πολυσυζητημένοι, άνθρωποι που «έφυγαν» στη διάρκεια της χρονιάς. Από τον Λάρι Κινγκ ως τη Φώφη Γεννηματά και από τον Μίκη Θεοδωράκη ως τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Πάνω από 56 εκατ. άνθρωποι πέθαναν στη διάρκεια του 2021, από διαφορετικά αίτια, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Υπήρξαν, ωστόσο, κάποιες απώλειες που απασχόλησαν όλη την υφήλιο, είτε την Ελλάδα, καθώς οι εκλιπόντες υπήρξαν πολύ σημαντικά πρόσωπα στη διάρκεια της ζωής τους.

Άνθρωποι που έγραψαν ιστορία, που είχαν να επιδείξουν πλούσια δράση και έργο στον τομέα τους και που η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή όχι μόνο πρόσκαιρα, αφού για τους περισσότερους δεν έχει συμπληρωθεί καν ένα έτος από την απώλειά τους, αλλά για πάντα. Οι θάνατοι που συγκλόνισαν τον κόσμο και την Ελλάδα μέσα το 2021, δεν ήταν λίγοι, με το Newsbomb.gr να επιλέγει και να τιμά μερικές από τις σπουδαιότερες, ή πολυσυζητημένες, προσωπικότητες που «έφυγαν» στη διάρκεια της χρονιάς…

Λάρι Κινγκ (19 Νοεμβρίου 1933 – 23 Ιανουαρίου 2021)

Ο κορυφαίος Αμερικανός παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, «έφυγε» νικημένος από τον κορονοϊό. Ο Λάρι Κινγκ είχε βραβευτεί με δύο Βραβεία Peabody, ένα Βραβεία Έμμυ και 10 βραβεία Cable ACE. Θεωρείται ως ο πιο επιτυχημένος παρουσιαστής στην αμερικανική τηλεόραση. Η νυχτερινή εκπομπή Larry King Show, και Larry King LIVE θεωρείται μια από τις κορυφαίες στην ιστορία της τηλεόρασης.

Λάρι Κινγκ (19 Νοεμβρίου 1933 – 23 Ιανουαρίου 2021) AP Photo/Lee Jin-man

Σήφης Βαλυράκης (12 Μαρτίου 1943 – 24 Ιανουαρίου 2021)

Υπήρξε κορυφαίος Έλληνας πολιτικός, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και υπηρέτησε ως βουλευτής και υπουργός στις κυβερνήσεις του. Ο Σήφης Βαλυράκης υπήρξε αξιωματικός του Στρατού Ξηράς ενώ είχε έντονη αντιδικτατορική δράση. Ήταν παντρεμένος με τη γνωστή ζωγράφο Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, που έχει κερδίσει πολλά διεθνή βραβεία για τα έργα της. Το ζεύγος έχει αποκτήσει 2 παιδιά. Ο θάνατός του, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας στην Εύβοια, ερευνάται ακόμη καθώς υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Σήφης Βαλυράκης (12 Μαρτίου 1943 – 24 Ιανουαρίου 2021) INTIME / ΜΠΑΛΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

DMX – Ερλ Σίμονς (18 Δεκεμβρίου 1970 – 9 Απριλίου 2021)

Από τους πλέον γνωστούς ράπερ της Αμερικής. Ο DMX έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του, It's Dark and Hell Is Hot το 1998, ακολουθούμενο από το Flesh of My Flesh, Blood of My Blood την ίδια χρονιά. Πρωταγωνίστησε στις ταινίες Last Hour, Belly, Ο Ρωμαίος Πρέπει να Πεθάνει (Romeo Must Die), Πληγές Εξόδου (Exit Wounds) και Cradle 2 the Grave, καθώς και στη τηλεοπτική σειρά DMX: Soul of a Man, η οποία πρόβαλλε την καθημερινή του ζωή. Μετά από καρδιακό επεισόδιο, μερικές ημέρες πριν τον θάνατό του, διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου δεν μπόρεσε να ανακάμψει και έχασε τη μάχη.

Γιώργος Καραϊβάζ (16 Νοεμβρίου 1968 – 9 Απριλίου 2021)

Η δολοφονία του επιτυχημένου δημοσιογράφου, ήταν από τα περιστατικά που συγκλόνισαν τη χώρα. Έξω από το σπίτι του Γιώργου Καραϊβάζ στον Άλιμο στήθηκε η ενέδρα θανάτου, με τους δολοφόνους να σκοτώνουν ακαριαία τον άτυχο δημοσιογράφο. Η δολοφονία του έτυχε σχολιασμού από πολιτικά κόμματα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα και το σύνολο της κοινωνίας. Η υπόθεση ερευνάται ακόμα από την Ελληνική Αστυνομία.

Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου (10 Ιουνίου 1921 – 9 Απριλίου 2021)

Αποτέλεσε το μακροβιότερο αρσενικό μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας, καθώς «άγγιξε» τα 100 χρόνια. Ο Πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ, είχε γεννηθεί στο Μον Ρεπό της Κέρκυρας όντας μέλος της ελληνικής και της δανικής Βασιλικής Οικογένειας. Ο Φίλιππος απέκτησε τέσσερα παιδιά με την Ελισάβετ: τον Κάρολο, την Άννα, τον Ανδρέα και τον Εδουάρδο. Είχε συνολικά οκτώ εγγόνια και έντεκα δισέγγονα. Ο Πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, στις 10 Ιουνίου θα γινόταν εκατό χρονών. Η βασίλισσα Ελισάβετ θέλοντας να αποτίσει φόρο τιμής για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του εκλιπόντος συζύγου της Πρίγκιπα Φίλιππου φύτεψε ένα ιδιαίτερο λουλούδι αφιερωμένο στον Δούκα του Εδιμβούργου στο οποίο έδωσε το όνομα του.

Πρίγκιπας Φίλιππος, Δούκας του Εδιμβούργου (10 Ιουνίου 1921 – 9 Απριλίου 2021) AP Photo/Lefteris Pitarakis, File

Μίλβα - Μαρία Ίλβα Μπιολκάτι (17 Ιουλίου 1939 - 23 Απριλίου 2021)

H τραγουδίστρια από το Μιλάνο έγινε γνωστή στο ελληνικό κοινό από τη συνεργασία της με τους Θάνο Μικρούτσικο - Λίνα Νικολακοπούλου για τον δίσκο 'Volpe d' Amore' (Αλεπού της Αγάπης). Ο δίσκος που περιείχε τραγούδια σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου γνώρισε τεράστια επιτυχία σε Ελλάδα και Ιταλία. Μέσα απο το τραγούδι «Θάλασσα» η Μίλβα έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στη χώρα μας. Αρκετά χρόνια νωρίτερα είχε προηγηθεί μια συνεργασία της διάσημης ιταλίδας τραγουδίστριας με τον Μίκη Θεοδωράκη στον δίσκο «Von Tag zu Tag» («Από μέρα σε μέρα»), στον οποίο η Μίλβα τραγουδούσε στα γερμανικά γνωστά και άγνωστα τραγούδια του Έλληνα συνθέτη, που την καθιέρωσαν στη Γερμανία και ως ερμηνεύτρια έντεχνου τραγουδιού. Έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Μιλάνο, έχοντας αρκετά προβλήματα υγείας.

Ολυμπία Δουκάκη (20 Ιουνίου 1931 – 1 Μαΐου 2021)

Με Έλληνα πατέρα, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία που μετανάστευσε στις ΗΠΑ, ξεκίνησε καριέρα στο θέατρο και τον κινηματογράφο μετά τα 27 της. Η Ολυμπία Δουκάκη κέρδισε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου το 1987 για τη συμμετοχή της στην ταινία «Κάτω από τη λάμψη του φεγγαριού». Ήταν ξαδέρφη του Μάικλ Δουκάκης, πολιτικού, υποψήφιου των Δημοκρατικών για την Προεδρία της Αμερικής το 1988. Το 2020 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ολυμπία» του Χάρη Μαυρομιχάλη το οποίο καταγράφει πτυχές από τη ζωή και τη προσωπικότητα της Ολυμπίας Δουκάκη. «Έφυγε» στο σπίτι της, στη Νέα Υόρκη, μετά από πολύμηνη μάχη με τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ραφαέλα Καρά – Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελόνι (18 Ιουνίου 1943 – 5 Ιουλίου 2021)

Μια από τις πιο επιτυχημένες παρουσιάστριες και τραγουδίστριες στην Ιταλία, με απήχηση σε Ισπανία και Λατινική Αμερική. Η Ραφαέλα Καρά γεννήθηκε στη Μπολόνια και η πρώτη της επιτυχία ήταν το τραγούδι «Tuca Tuca», σύνθεση του -για χρόνια συνεργάτη και συντρόφου της- Gianni Boncompagni. Άλλες επιτυχίες της ήταν το «Tanti Auguri» (γνωστό και με τον ισπανικό του τίτλο «Para Hacer Bien el Amor Hay que Venir al Sur«), το «A far l'amore comincia tu» (που αποτέλεσε και τη μοναδική της είσοδο στα βρετανικά Charts υπό τον τίτλο «Do It, Do It Again»). Η Καρά είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία Το Εξπρές του φον Ράιαν (Von Ryan's Express) (1965) με τον Φρανκ Σινάτρα και τον Τρέβορ Χάουαρντ. «Έφυγε» από καρκίνο του πνεύμονα.

Τόλης Βοσκόπουλος (26 Ιουλίου 1940 – 19 Ιουλίου 2021)

Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστές στην Ιστορία. Ο Τόλης Βοσκόπουλος γνώρισε μεγάλη επιτυχία και ως συνθέτης, στιχουργός και ηθοποιός. Μεσουράνησε για δεκαετίες στο καλλιτεχνικό στερέωμα, έχοντας κερδίσει το προσωνύμιο «Πρίγκιπας». Ακόμα και η προσωπική ζωή του αποτελούσε είδηση, με τη σχέση του με τη Ζωή Λάσκαρη στα '70s να είναι από τα top news της εποχής. Από το 1996 ήταν παντρεμένος με την Άντζελα Γκερέκου. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα, ωστόσο εξακολουθούσε να είναι πολύ δραστήριος. Απεβίωσε στις 19 Ιουλίου 2021 από ανακοπή καρδιάς, μία εβδομάδα πριν κλείσει τα 81 του χρόνια.

Γκερντ Μίλερ (3 Νοεμβρίου 1945 – 15 Αυγούστου 2021)

Ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς που έπαιξαν ποτέ ποδόσφαιρο. Ο Γκερντ Μίλερ γεννήθηκε στη Γερμανία και κατέκτησε δεκάδες τίτλους σε συλλογικό, εθνικό και ατομικό επίπεδο. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Στις εκλογές της IFFHS για την ανάδειξη των κορυφαίων του 20ού αιώνα, ο Γερμανός αναδείχθηκε 13ος ενώ στην καριέρα του πέτυχε πάνω από 1.400 γκολ! Ο θάνατός του βύθισε στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο…

Τσάρλι Γουάτς (2 Ιουνίου 1941 – 24 Αυγούστου 2021)

Κορυφαίος Άγγλος μουσικός, γνωστός από τη θητεία του ως ντράμερ στο συγκρότημα των Rolling Stones. Ο Τσάρλι Γουάτς μπήκε στην «παρέα» του Μικ Τζάγκερ σε ηλικία 22 ετών και έκτοτε ήταν μόνιμο μέλος τους. Τη δεκαετία του ’80 ασχολήθηκε με την τζαζ, που αποτέλεσε την πρώτη του μουσική αγάπη, ενώ το 2016 επέστρεψε στους Rolling Stones. Το 2004 είχε «νικήσει» τον καρκίνο του φάρυγγα, «έφυγε» από τη ζωή μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Άκης Τσοχατζόπουλος (31 Ιουλίου 1939 – 27 Αυγούστου 2021)

Ηγετικό στέλεχος των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου και από τα «βαριά χαρτιά» στη διάρκεια της πολιτικής παντοκρατορίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος είχε συνεχείς παρουσίες σε κυβερνήσεις από το 1981 μέχρι και το 2004, ενώ το 1996 έθεσε υποψηφιότητα για τη θέση του πρωθυπουργού ύστερα από την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις 11 Απριλίου 2012 συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και στις 7 Οκτωβρίου 2013 καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών, με την ποινή του να μειώνεται αργότερα σε 19 χρόνια. Στις 2 Ιουλίου 2018 αποφυλακίστηκε λόγω προβλημάτων υγείας. Απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή σε ηλικία 82 ετών, στις 27 Αυγούστου 2021 σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Άκης Τσοχατζόπουλος (31 Ιουλίου 1939 – 27 Αυγούστου 2021) InTime

Ζακ Ρογκ (2 Μαΐου 1942 – 29 Αυγούστου 2021)

Ο Βέλγος ορθοπεδικός διετέλεσε πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για 12 χρόνια, από το 2001 ως το 2013. Ο Ζακ Ρογκ, κόμης Ζακ Ρόχε όπως αποκαλούταν, εκτός από ορθοπετδικός ήταν 16 φορές Βέλγος Εθνικός Πρωταθλητής στο άθλημα του Ράγκμπυ και μια φορά παγκόσμιος πρωταθλητής στο Γιότινγκ. Επίσης τερμάτισε στην φινλανδική τάξη ιστιοπλοίας σε τρείς καλοκαιρινούς ολυμπιακούς αγώνες το 1968 το 1972 και το 1976.Τον Οκτώβριο του 2016 το Βρετανικό σχολείο των Βρυξελλών ονόμασε το νέο κέντρο άθλησης με το όνομά του για να τον τιμήσει. Ήταν πρόεδρος της Βελγικής Ολυμπιακής Επιτροπής την περίοδο 1989-1992. Στις 16 Ιουλίου 2001 έγινε ο 8ος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Επανεξελέγη για άλλα 4 χρόνια με 88 ψήφους υπέρ επί 92 ψηφισάντων, στις 9 Οκτωβρίου 2009. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2013 τον διαδέχθηκε στην προεδρία της ΔΟΕ ο Γερμανός Τόμας Μπαχ. Mετά το τέλος της θητείας του ως Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής του δόθηκε η επί των τιμών θέση του Προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής, μέχρι τον θάνατό του το 2021.

Mad Clip – Πέτρος Παναγιώτης Αναστασόπουλος (25 Μαΐου 1987 – 2 Σεπτεμβρίου 2021)

Ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Ο Mad Clip ξεχώρισε στον χώρο της τραπ μουσικής, ενώ είχε αναπτύξει και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ήταν μέλος της Capital Music έχοντας κυκλοφορήσει πολλές επιτυχίες όπως το κομμάτι Dealer, μετά από το οποίο ακολούθησαν πολλά ακόμα hits όπως το Hustla , Baby , ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ, Areti , Gucci, Συνθήκες, ΜΑΜΑ, Κότερα, Ελπίδα και άλλα, τα οποία ξεπέρασαν τις 10 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Είχε συνεργαστεί με την Ελένη Φουρέιρα, τη Ζοζεφίν, αλλά και γνωστούς καλλιτέχνες του χώρου της ραπ και της τραπ. Ο θάνατός του συγκλόνισε την κοινή γνώμη, καθώς προήλθε από φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Βουλιαγμένης τα ξημερώματα της 2ας Σεπτεμβρίου.

Μίκης Θεοδωράκης (29 Ιουλίου 1925 – 2 Σεπτεμβρίου 2021)

Τα λόγια είναι περιττά για τη μεγαλύτερη προσωπικότητα της Ελλάδας που «έφυγε» τα τελευταία χρόνια. Ο Μίκης Θεοδωράκης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες μουσικοσυνθέτες και ως μία από τις επιδραστικότερες και σπουδαιότερες -προσωπικότητες της Ελλάδας στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα. Ως πολιτικός υπήρξε υπουργός και τέσσερις φορές εκλεγμένος βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου, μία φορά με την Ε.Δ.Α., δύο φορές με το Κ.Κ.Ε και δύο ως ανεξάρτητος με το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ, ενώ παράλληλα ήταν ακτιβιστής τιμημένος με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν το 1983. Μέχρι τον θάνατό του, θεωρούταν ως ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλληνας συνθέτης του 21ου αιώνα.

Είχε ασχοληθεί με πολλά είδη της μουσικής, ενώ είχε συνθέσει τον πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το Συρτάκι, για την κινηματογραφική ταινία Ζορμπάς ο Έλληνας (Zorba the Greek, 1964). Επίσης είχε ασχοληθεί με την κλασική μουσική γράφοντας συμφωνίες, ορατόρια, μπαλέτα, όπερες και μουσική δωματίου.

Μίκης Θεοδωράκης (29 Ιουλίου 1925 – 2 Σεπτεμβρίου 2021) AP Photo

Συνθέσεις του έχουν ερμηνευτεί από καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης, όπως οι Beatles, η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, η Τζόαν Μπαέζ και η Εντίθ Πιάφ, ενώ έχει γράψει μουσική για γνωστές ταινίες όπως: Φαίδρα (1962), Αλέξης Ζορμπάς (1964), Ζ (1969) και Σέρπικο (1973). Το 1970, για τη μουσική στη ταινία Ζ, του απονεμήθηκε το βραβείο BAFTA για πρωτότυπη μουσική, ενώ ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία του 1974, για την ταινία State of Siege, και το 1975, για την ταινία Serpico. Επίσης ήταν υποψήφιος για Γκράμι το 1966 και το 1975 για το μουσικό θέμα των ταινιών Ζορμπάς και Serpico αντίστοιχα. Το 2000 προτάθηκε για βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Το πιο σημαντικό του έργο θεωρείται η μελοποιημένη ποίηση, χρησιμοποιώντας ως στίχους ποιήματα βραβευμένων ποιητών ελληνικής και ξένης καταγωγής, όπως οι Γιάννης Ρίτσος (Βραβείο Ειρήνης Λένιν 1976), Γιώργος Σεφέρης (Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1963), Πάμπλο Νερούδα (Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1971), Οδυσσέας Ελύτης (Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 1979). Ήταν βασική φωνή κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών η οποία τον φυλάκισε και απαγόρευσε τα τραγούδια του.

Απεβίωσε στις 2 Σεπτεμβρίου 2021 σε ηλικία 96 ετών και τάφηκε, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία, στον Γαλατά Χανίων, στην Κρήτη.

Ζαν Πολ Μπελμοντό (9 Απριλίου 1933 – 6 Σεπτεμβρίου 2021)

Γεννημένος σε μια καλλιτεχνική οικογένεια, με πατέρα γλύπτη με ιταλικές ρίζες και μητέρα ζωγράφο, μεσουράνησε από τη δεκαετία του ’60 κι έπειτα ως μέλος της νουβέλ βαγκ του γαλλικού κινηματογράφου. Ο Ζαν Πολ Μπελμοντό χαρακτηρίστηκε ως «γοητευτικά άσχημος» και καθιερώθηκε από το 1960 κι έπειτα, κερδίζοντας σωρεία βραβείων στα κορυφαία φεστιβάλ κινηματογράφου. Τη δεκαετία του ’70 έκανε «στροφή» προς το δράμα, ενώ τη δεκαετία του ’90 συναντήθηκε ξανά κινηματογραφικά με τον Αλέν Ντελόν. Το 2011 τιμήθηκε στις Κάννες με Χρυσό Φοίνικα για τη συνολική προσφορά του στην έβδομη τέχνη. Στο ίδιο φεστιβάλ, ο πιο… άσχημος γόης του κινηματογράφου, εμφανίστηκε με την κατά 45 χρόνια νεότερη σύντροφό του, πρώην Playmate, Μπάρμπαρα Γκαντόλφι από το Βέλγιο.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στην κηδεία του Ζαν Πολ Μπελμοντό. AP Photo/ Michel Euler

Ντούσαν Ίβκοβιτς (29 Οκτωβρίου 1943 – 16 Σεπτεμβρίου 2021)

Ένας από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στη σύγχρονη εποχή. Ο Ντούσαν Ίκβοβιτς υπήρξε επαγγελματίας αθλητής αλλά έγινε κορυφαίος ως προπονητής. Το προσωνύμιο «Σοφός», το οποίο του είχε αποδώσει ειρωνικά ο Παναγιώτης Φασούλας, τον συνόδευε για χρόνια καθώς ο «Ντούντα» αποδείχθηκε πράγματι αυθεντία του αθλήματος. Κατέκτησε δεκάδες τίτλους με τις ομάδες του, και στην Ελλάδα, ενώ ανήκει στις 50 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη προσφορά στην ιστορία της Euroleague και είναι στο Top10 των προπονητών του θεσμού. Το 2017 μπήκε στο Hall of Fame της FIBA ενώ την ίδια χρονιά έγινε Euroleague Legend. Ο Ίβκοβιτς «έφυγε» από πνευμονικό οίδημα και έρπητα, και κηδεύτηκε στο Βελιγράδι.

Φώφη Γεννηματά (17 Νοεμβρίου 1964 – 25 Οκτωβρίου 2021)

Αποτέλεσε μια γυναίκα σύμβολο της αξιοπρέπειας και της «μάχης» κατά του καρκίνου. Η Φώφη Γεννηματά, προερχόμενη από πολιτική οικογένεια και με ιδιαίτερα «βαρύ» όνομα, εντάχθηκε στην πολιτική σκηνή του τόπου και έδωσε όλες τις μάχες της με τη μέγιστη αξιοπρέπεια και σοβαρότητα. Είχε διατελέσει υπερνομάρχης Αθηνών-Πειραιώς (2003-2007), υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2009-2010) στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου, αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών (2011-2012) στην κυβέρνηση Λουκά Παπαδήμου, καθώς και αναπληρώτρια υπουργός Εθνικής Άμυνας (2013-2015), στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά.

Φώφη Γεννηματά (17 Νοεμβρίου 1964 – 25 Οκτωβρίου 2021) InTime

Στις 12 Οκτωβρίου 2021, εισήχθη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός καθώς παρουσίασε υποτροπή η βασική της νόσος. Λόγω αυτού, αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής. Ο θάνατός της έφερε διακοπή των εργασιών της Βουλής για τρεις ημέρες, την κήρυξη εθνικού πένθους την ημέρα της κηδείας η οποία έγινε δημοσία δαπάνη και με τιμές εν ενεργεία υπουργού. Ενταφιάστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στον οικογενειακό τάφο όπου βρίσκονται οι γονείς της, οι οποίοι επίσης «έφυγαν» από καρκίνο.

Χρήστος Κυριαζής (2 Απριλίου 1953 – 10 Νοεμβρίου 2021)

Γεννημένος και μεγαλωμένος στον Πειραιά, ασχολήθηκε με το σχέδιο του επίπλου και έκανε σπουδές στην Ιταλία. Ο Χρήστος Κυριαζής είχε πάντα, όμως, μια μεγάλη αγάπη. Τη μουσική. Από τη δεκαετία του ’70 τραγουδούσε σε ροκ συγκροτήματα, είχε συνεργαστεί και με τον Βλάση Μπονάτσο και τους «Πελόμα Μποκιού» ενώ το 1992 ο δίσκος «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», τον έκανε ευρύτερα γνωστό. Με περισσότερα από 125.000 αντίτυπα έγινε γρήγορα «πλατινένιος», ενώ ακολούθησαν κι άλλες επιτυχίες. Έκανε δύο γάμους, Με την πρώτη του σύζυγο την Μαρία Διαμαντή Πατέρα απέκτησε ένα γιο, τον Άρη Ξυλά (Ο δεύτερος σύζυγος της μητέρας του, ο εφοπλιστής Γιάννης Ξυλάς, τον είχε μεγαλώσει και ο Άρης κράτησε το δικό του επίθετο). Τη δεύτερη σύζυγό του, τη Σοφία, τη γνώρισε το 2000.

Στέφαν Γέλοβατς (8 Ιουλίου 1989 – 5 Δεκεμβρίου 2021)

Ο θάνατος που συγκλόνισε τον αθλητικό κόσμο της Ελλάδας μέσα στη χρονιά που φεύγει. Ο Στέφαν Γέλοβατς, ένας «ταύρος» ύψους 2,08 μέτρων, επαγγελματίας αθλητής, έπεσε στο έδαφος και δεν σηκώθηκε ποτέ ξανά από τις 14 Νοεμβρίου. Στη διάρκεια ατομικής προπόνησης στο γυμναστήριο, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο και κατέρρευσε. Έμεινε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς αγωνιζόταν στην ΑΕΚ, για περισσότερες από 15 ημέρες ενώ η οικογένεια ζήτησε τη μεταφορά του στη γενέτειρά του, το Νόβι Σαντ. Εκεί, απεβίωσε και στις 7 Δεκεμβρίου κηδεύτηκε σε κλίμα οδύνης. Η 10η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος αφιερώθηκε στη μνήμη του από τον ΕΣΑΚΕ, ενώ στις 14 Δεκεμβρίου η ΑΕΚ απέσυρε τη φανέλα με το νο13 που φορούσε ο Γέλοβατς, σε μια συγκινητική βραδιά στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, στο περιθώριο του αγώνα με τη Φάλκο για τη Basketball Champions League.

Γιώργος Τράγκας (30 Ιουλίου 1949 – 14 Δεκεμβρίου 2021)

Υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, παρουσιαστές και εκδότες της χώρας. Ο Γιώργος Τράγκας ξεκίνησε από μικρή ηλικία την ενασχόλησή του με τις εφημερίδες, καταφέρνοντας να ανελιχθεί και από το 1988 να γίνει ιδιαίτερα γνωστός από το συμβάν στο Χέρφιλντ του Λονδίνου, όπου νοσηλευόταν ο τότε πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου. Ο καυστικός του λόγος και η -αρκετές φορές ακραία- κριτική του, τον είχαν αναγάγει σε έναν από τους κορυφαίους σχολιαστές της επικαιρότητας, με μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο. Στα χρόνια του απόγειου της δόξας του, δεν έλειψαν τα μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, ενώ από το 2020 είχε ταχθεί ανοικτά κατά της ύπαρξης του κορονοϊού, από τον οποίο απεβίωσε, και στη συνέχεια κατά των εμβολίων. Τον Φεβρουάριο του 2021 είχε ανακοινώσει την ίδρυση πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Ελεύθεροι Άνθρωποι».