Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το συγκινητικό μήνυμα για το 2022 δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Το θύμα της επίθεσης με βιτριόλι, που συγκλόνισε όλη την Ελλάδα από το 2020, έστειλε το δικό της μήνυμα για τη νέα χρονιά.

Ένα αισιόδοξο και συγκινητικό μήνυμα για τη νέα χρονιά έστειλε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μέσα από το Instagram. Η γυναίκα που δέχθηκε την επίθεση με βιτριόλι από την Έφη Κακαραντζούλα, στο μήνυμά της ανέφερε πως εύχεται το 2022 να βρεθούμε όλοι δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Μάλιστα, έγραψε στα αγγλικά πως «στο τέλος, θα έχουμε ο ένας τον άλλον».

Το μήνυμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου

«Η ευχή μου για το 2022 είναι ΟΛΟΙ μας να βρεθούμε δίπλα σε κάποιον που το χρειάζεται και να βάλουμε το λιθαράκι μας για κάτι πιο όμορφο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας. “After all, all we have is each other” Happy New Year 2022».

Δείτε την ανάρτησή της:

https://www.instagram.com/p/CYOlkh3sQbq

