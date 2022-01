ActionAid: Ψηφιακή εκπαίδευση για γυναίκες ηλικίας 18 – 35 για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

H ΑctionAid, με την υποστήριξη του προγράμματος INTERNISA, εκπαιδεύει γυναίκες ηλικίας 18 – 35 ετών, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις, δικτυώνοντάς τες παράλληλα με πιθανούς εργοδότες.

Μέσω μιας σειράς από παρεμβάσεις, το πρόγραμμα επιθυμεί να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις από τους κλάδους του τουρισμού, της οικονομίας, της αγροδιατροφής και της κλωστοϋφαντουργίας, με γυναίκες που μπορεί να αποτελέσουν το μελλοντικό εργατικό τους δυναμικό με δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μορφή, εντός και εκτός συνόρων, αναπτύσσοντας ένα δίκτυο που θα συνδέει και θα καλύπτει τις ανάγκες που υπάρχουν σχετικά με τη στελέχωσή τους. Η επίτευξη του σκοπού αυτού γίνεται μέσω της εκπαίδευσης και των δύο μερών σε σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, της παροχής ψηφιακού χώρου για τη διασύνδεσή τους, αλλά και με την υποστήριξη του δημόσιου τομέα και των φορέων χάραξης πολιτικής.

Μέχρι σήμερα, η ActionAid, σε συνεργασία με άλλους φορείς, έχει πραγματοποιήσει πέντε επιμορφωτικά σεμινάρια. Σε αυτά, 73 γυναίκες έχουν εκπαιδευτεί στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά εργασίας, ενώ 36 ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτριες μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον κλάδο του τουρισμού έχουν μάθει πώς μπορούν να παρέχουν μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία σε υπάρχοντες και νέους πελάτες/ νέες πελάτισσες εδραιώνοντας την ψηφιακή παρουσία της επιχείρησής τους. Επόμενος στόχος της οργάνωσης είναι η ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων γυναικών με προσφυγικό υπόβαθρο, η πρόσβασή τους σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και η διασύνδεσή τους με εταιρείες και πιθανούς μελλοντικούς εργοδότες.

Όπως τονίζει η Αναστασία Σιδερά, υπεύθυνη Υπηρεσίας Συμβουλευτικής Εύρεσης Εργασίας στο Κέντρο της ΑctionAid στην Αθήνα, «στο πλαίσιο της προσπάθειας της υπηρεσίας μας για εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλευτική, το έργο INTERNISA μάς προσέφερε καινοτόμα εργαλεία και αυξημένες ευκαιρίες για να διαπιστώσουμε ότι η προσπάθεια αυτή αποτέλεσε την αφορμή, ώστε οι γυναίκες όχι μόνο να διεκδικήσουν εργασία, αλλά και να επιδιώκουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον». Τα τελευταία πέντε χρόνια το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα, επενδύει σταθερά στην απασχολησιμότητα και την καθοδήγηση σε επαγγελματικά ζητήματα μέσω της υπηρεσίας της Συμβουλευτικής Εύρεσης Εργασίας που έχει υποστηρίξει περισσότερους από 900 ανθρώπους να εκπαιδευτούν και να βρουν εργασία.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ENI CBCMED και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Al-Balqa Applied University στην Ιορδανία, το Catalan Youth Agency και το Andalusian Federation of Towns and Provinces στην Ισπανία, την SQLI Services στην Τυνησία, το Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon στο Λίβανο, την ActionAid Παλαιστίνης, την ActionAid Ελλάδας και το Arezzo Innovazione στην Ιταλία.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Ρυθμό ανάπτυξης έως 5% αναμένει για το 2022 το ΙΟΒΕ