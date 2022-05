Δάκης: Ο «αιώνιος έφηβος» που ήθελε να πεθάνει πάνω στη σκηνή - Θλίψη για τον θάνατό του

Θλίψη για τον θάνατο του Δάκη που έφυγε από τη ζωή στα 79 του χρόνια

Θλίψη σκόρπισε στο πανελλήνιο ο θάνατος του τραγουδιστή Δάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση έκανε γνωστή μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Twitter η ραδιοφωνική παραγωγός και σύζυγος του Μίμη Πλέσσα, Λουκίλα Καρρέρ.

Η κατάσταση της υγείας του Δάκη είχε επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Τάκης Σαγιώρ είχε αναφέρει πως είχε μείνει μόνο 42 κιλά.

Ο Δάκης δεν δίστασε να μιλήσει ανοικτά για το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε. «Όταν με ενημέρωσαν πως έχω καρκίνο δεν φοβήθηκα. Μου είχαν δώσει έξι μήνες ζωής… Εντάξει, πέρασαν τρία χρόνια», είχε πει στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις της ζωής του.

«Όποιος θέλει να μάθει την ηλικία μου, να μπει στη Wikipedia, που τα γράφει όλα καλά. Ο φόβος μου είναι να μην μείνω στο κρεβάτι. Να κοιμηθούμε και να μην ξυπνήσουμε, τι ωραίο. Έτσι σκέφτομαι το τέλος μου… Θα ήθελα να πεθάνω πάνω στη σκηνή την ώρα που τραγουδάω. Όταν περνάς τη δύσκολη περιπέτεια, δεν ξέρω, κάτι γίνεται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά φεύγει, θα φύγει… Αυτό λένε οι γιατροί, ότι φεύγει. Στην αρχή μου έκρυψαν ότι είχα τεράστιο πρόβλημα, μου το είπαν μετά από έξι μήνες. Μου είχαν πει πως έχω έξι μήνες ζωής. Ήταν ένας καρκίνος στο παχύ έντερο… Δεν σκέφτομαι τις μεταστάσεις… Συνεχίζω και τις θεραπείες…», είχε πει σε άλλη συνέντευξη.

Δάκης: Όταν ο «αιώνιος έφηβος» άνοιξε τη συναυλία των Rolling Stones

Ο «αιώνιος έφηβος» είχε πολλές ιστορίες να σου διηγηθεί. Μια από αυτές προκαλούσε πάντα έκπληξη στους συνομιλητές του. Ο γνωστός τραγουδιστής ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που άνοιξαν την πρώτη συναυλία των Rolling Stones στην Ελλάδα στις 17 Απριλίου του 1967. «Ο Νίκος Μαστοράκης με έκλεισε, είπα τα τραγούδια μου και μετά δεν έμεινα να τους ακούσω», είχε πει στη συνέντευξή του στον Νίκο Πορτοκάλογλου και στο Μουσικό Κουτί τον Ιούνιο του 2021.

«Θυμάμαι ότι τραγουδούσα εγώ και ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς. Όταν ολοκλήρωσα την εμφάνισή μου έφυγα. Να φανταστείτε ότι δεν έκατσα καν να τους ακούσω τους Ρόλινγκ Στόουνς. Δεν με ενδιέφεραν καν. Μου ήταν αδιάφοροι και οι ίδιοι και η μουσική τους», είχε δηλώσει παλιότερα.



Το «αντίο» της οικογένειας και των συνεργατών του

Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα social media του Δάκη, λίγη ώρα μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του, τον αποχαιρέτησαν δημόσια. «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας. Θα σε λατρεύουμε πάντα, όπου κι αν βρίσκεσαι» έγραφε η ανακοίνωση που ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό του Δάκη στο Facebook.

Ποιος ήταν ο Δάκης

Ο Βρασίδας «Δάκης» Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων. Παράλληλα ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens», ενώ ακολούθησαν κι άλλοι δίσκοι στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά, με τραγούδια που γνώρισαν αμέσως επιτυχία, όπως «Monsieur Cannibal», «Tu Veux ou tu veux pas», «Mourir ou vivre», «Gaston». Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που του επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα και οι διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά». Συνεργάστηκε με γνωστούς Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς, όπως οι Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου κ.ά.

Ο Δάκης είχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, καθώς και σε ελληνικές ταινίες, όπως «Γοργόνες και μάγκες», «Η θεία μου η χίπισσα» κ.ά. Είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνή φεστιβάλ τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

