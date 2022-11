Ειδικός εξηγεί πώς ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έπαιζε θέατρο

O Μπάμπης Αναγνωστόπουλος παρίστανε τον συντετριμμένο σύζυγο, ενώ στην πραγματικότητα είχε δολοφονήσει ο ίδιος την άτυχη Καρολάιν Κράουτς.

Η δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς στα Γλυκά Νερά δεν είχε συγκλονίσει μόνο το πανελλήνιο, αλλά και τη Βρετανία από όπου καταγόταν, από τη μεριά του πατέρα της. Τα βρετανικά μέσα παρακολουθούσαν στενά κάθε εξέλιξη της υπόθεσης και έχουν επικοινωνήσει αρκετές φορές με τους γονείς της άτυχης κοπέλας.

Τώρα ένας Βρετανός ειδικός στη γλώσσα του σώματος εξηγεί σε εκπομπή του δικτύου Discovery+ το πώς ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος έπαιζε θέατρο και κατάφερε, έστω και για λίγο, να μας ξεγελάσει.

Ο Δρ Κλιφ Λάνσλι αναφέρει ότι ο Αναγνωστόπουλος, ερέθιζε τα μάτια του για να δακρύσει. «Επιδιώκει να απεικονίσει τη θλίψη. Αλλά όταν κοιτάμε όλο το πρόσωπό του, δεν υπάρχει καμία ένδειξη θλίψης στο πρόσωπό του» σχολιάζει ο ειδικός. Υποστηρίζει επίσης ότι ακόμα και ο τρόπος που σήκωνε τους ώμους του ήταν μια ένδειξη εξαπάτησης της σοκαρισμένης από το έγκλημα κοινής γνώμης.

Ο ειδικός σημείωσε ότι υπήρχε μια «μικροένδειξη» ότι ο Αναγνωστόπουλος έλεγε ψέματα όταν σήκωνε μόνο τον έναν ώμο, καθώς απαντούσε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων έξω από το σπίτι του.

Ο εμπειρογνώμονας λέει ότι δεν έχει δει ποτέ στην 30χρονη καριέρα του «"μονόπλευρο" ανασήκωμα ώμου όταν οι άνθρωποι λένε την αλήθεια. Αυτό μας δίνει τεράστιο βαθμό σιγουριάς ότι προσποιείται».

Στο ντοκιμαντέρ The Murder of Caroline Crouch: A Faking It Special στο Discovery+, ο ειδικός αναφέρει ότι ο πιλότος πίεζε με τα δάχτυλά του τις άκρες των ματιών του. «Έτσι, προσπαθεί πραγματικά να προκαλέσει δάκρυα στα μάτια του επειδή θέλει να απεικονίσει τη θλίψη.»

Υπενθυμίζεται πως ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την δολοφονία της 20χρονης Καρολάιν στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, στις 11 Μαΐου 2021 μπροστά στην 11 μηνών τότε κόρη τους Λυδία.

