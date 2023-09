Το Πολυτεχνείο Κρήτης φιλοξενεί επιστήμονες της NASA

Επιστήμονες απο τη NASA και το SciArt Exchange φιλοξενεί το Πολυτεχνείο Κρήτης που θα δώσουν ανοιχτές ομιλίες, με σημαντικές παράλληλες δράσεις, για την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2023, το Πολυτεχνείο Κρήτης φιλοξενεί δύο διακεκριμένους επιστήμονες, τον αστροναύτη της NASA, Dr. Stanley G. Love και τη νευροεπιστήμονα με εξειδίκευση στις επιστήμες του διαστήματος Dr. Jancy McPhee, στο πλαίσιο των δράσεων συνεργασίας που έχει αναπτύξει με κορυφαίους διεθνείς και εθνικούς φορείς για την προβολή των σύγχρονων επιστημονικών επιτευγμάτων του, της ενίσχυσης του εκπαιδευτικού του έργου αλλά και της εξωστρέφειας και της διασύνδεσης της έρευνας με την κοινωνία.

Όπως αναφέρει και η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr, ως ακαδημαϊκό ίδρυμα που θεραπεύει τις επιστήμες του Μηχανικού, το Πολυτεχνείο Κρήτης επιδιώκει διαρκώς τη σύνδεση της έρευνας αιχμής με χρήσιμες εφαρμογές στο περιβάλλον και στην καθημερινότητα των πολιτών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 2023-24 σηματοδοτείται από μια δέσμη δράσεων για την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και την ευρύτερη κοινότητα των Χανίων, με την ενεργή συμμετοχή δύο κορυφαίων επιστημόνων με ουσιαστική συμβολή στην προσπάθεια της ανθρωπότητας να εξερευνήσει το διάστημα και, μέσα από αυτό, την ανθρώπινη φύση και τον πλανήτη Γη.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των δράσεων

12 Σεπτεμβρίου 2023 | Πολυτεχνείο Κρήτης

10:00 Press Conference | Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης»

Ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό | Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης»

11:00 Ομιλίες της Dr. Jancy McPhee και του Αστροναύτη της NASA Dr. Stanley G. Love

/ Dr. Jancy McPhee

Neuroscientist, Space Life Scientist, and Executive Director, SciArt Exchange

Τίτλος Ομιλίας: Exploring the Universe through Science, Technology, and the Arts

Περίληψη: Η ομιλία της Dr. Jancy McPhee τροφοδοτείται από την εξειδίκευσή της στη νευροεπιστήμη, στις επιστήμες για τη ζωή στο διάστημα καθώς και στην επικοινωνία της επιστήμης. Θα συζητήσει εν συντομία τις συναρπαστικές τρέχουσες εξελίξεις στην εξερεύνηση του διαστήματος, αναδεικνύοντας την αξία που είχαν και θα έχουν μελλοντικά για την ανθρωπότητα. Στη συνέχεια, θα παρουσιάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επανδρωµένες διαστηµικές πτήσεις στις οραματικές αποστολές που προγραμματίζονται για το μέλλον, τονίζοντας τη δύναμη που έχει η συνέργεια επιστήμης, τεχνολογίας και τέχνης για τη δημιουργική επίλυση αυτών των προκλήσεων, καθώς και το δυνητικό ρόλο που μπορεί να έχει ο καθένας μας στο μέλλον του διαστήματος. Μέσα από την ιδιότητά της ως Executive Director του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού SciArt Exchange, θα μιλήσει επίσης για το ρόλο της κατεύθυνσης STEAM στην εκπαίδευση καθώς και για την προετοιμασία που απαιτείται για μια σταδιοδρομία στο διάστημα. Μετά την παρουσίαση, η Dr. McPhee θα είναι ανοιχτή σε ερωτήσεις από το κοινό.

/ NASA Astronaut Dr. Stanley G. Love

Planetary Scientist, Deputy Chief of the NASA Astronaut Office’s Rapid Prototyping Laboratory

Τίτλος Ομιλίας: A Special Place in Space

Περίληψη: Στην ομιλία του ο πλανητικός επιστήμονας και αστροναύτης της NASA Dr. Stanley G. Love συζητά τη συναισθηματική σύνδεση που βιώνουν πολλοί ταξιδιώτες του διαστήματος όταν βλέπουν τον πλανήτη μας έξω από την ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια συγκρίνει τη Γη με άλλους γνωστούς πλανήτες για να τονίσει πόσο μοναδική είναι πραγματικά. Μετά την παρουσίαση, ο Dr. Love θα είναι ανοιχτός σε ερωτήσεις από το κοινό σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την εξερεύνηση του διαστήματος, την επιστήμη του διαστήματος αλλά και την ανθρώπινη εμπειρία ενός ταξιδιού στο διάστημα.

*Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα βιντεοσκοπηθεί και θα ληφθεί φωτογραφικό υλικό. Το ψηφιακό υλικό θα προβληθεί στην ιστοσελίδα και στο επίσημο κανάλι του Ιδρύματος. Το Πολυτεχνείο Κρήτης επίσης θα δημοσιοποιήσει την εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε newsletters. Για θέματα προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω της σελίδας για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Ιδρύματος.

Δράση για την ακαδημαϊκή κοινότητα | Αίθουσα συνελεύσεων - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΚ

15:00 Στρογγυλή τράπεζα με τους προσκεκλημένους επιστήμονες, τους Κοσμήτορες και μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

13 Σεπτεμβρίου 2023 | Πολυτεχνείο Κρήτης και Χανιά

Δράση για την ακαδημαϊκή κοινότητα | Αίθουσα συνελεύσεων- Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΚ

10:00 Πανεπιστημιακή συμμαχία EURECA-PRO (European University on Responsible Consumption and Production). Συζήτηση των προσκεκλημένων επιστημόνων με την ομάδα του EURECA-PRO στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δράση στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων

12:00 Οι μαθητές του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Χανίων συνομιλούν με τον αστροναύτη της NASA

Dr. Stanley G. Love.

Ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό | Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

20:00 Ομιλίες της Dr. Jancy McPhee και του Dr. Stanley G. Love στο πλαίσιο του Chaniartoon Festival

/ Dr. Jancy McPhee

Neuroscientist, Space Life Scientist, and Executive Director, SciArt Exchange

Τίτλος Ομιλίας: Finding Your Superhero Self: Integrating the Arts with Space, Science and Technology

/ NASA Astronaut Dr. Stanley G. Love

Planetary Scientist, Deputy Chief of the NASA Astronaut Office’s Rapid Prototyping Laboratory

Τίτλος Ομιλίας: Space in Anime: Fantasy, Realism, and Everything In Between

Πληροφορίες για τους προσκεκλημένους επιστήμονες:

Ο αστροναύτης της NASA Dr. Stanley G. Love κατέχει πτυχίο Φυσικής από το Harvey Mudd College και μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στην Αστρονομία από το University of Washington. Επιλέχθηκε ως αστροναύτης της NASA το 1998 και εντάχθηκε στην αποστολή STS-122 το 2008 με το Space Shuttle Atlantis, η οποία παρέδωσε το Columbus module της ESA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η αποστολή διήρκησε 13 ημέρες και κατά τη διάρκειά της ο Dr Love κατέγραψε 15 ώρες δραστηριότητας εκτός σκάφους (EVA time). Στη συνέχεια υπηρέτησε ως Spacecraft Communicator για 24 αποστολές Shuttle και Station και ήταν ο εκπρόσωπος του πληρώματος για τα διαστημικά σκάφη Orion και Gateway. Συμμετείχε σε πάρα πολλές αποστολές σε διαστημικά ανάλογα πάνω στη Γη, συμπεριλαμβανομένων δύο τρίμηνων αποστολών στην Ανταρκτική. Σήμερα υπηρετεί ως Deputy Chief στο NASA Astronaut Office’s Rapid Prototyping Laboratory, αναπτύσσοντας συστήματα διεπαφής και ελέγχου για τους θαλάμους διακυβέρνησης σε διαστημικά σκάφη Orion, Gateway καθώς και σε οχήματα που προορίζονται για την επιφάνεια της Σελήνης. Επίσης, είναι ο Lead Spacecraft Communicator (Capcom) για την αποστολή Artemis II και εκπαιδεύεται μαζί με το πλήρωμα και την ομάδα ελέγχου πτήσης για την επόμενη επανδρωμένη αποστολή στη Σελήνη. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/love.pdf

Η Dr. Jancy McPhee έχει πτυχίο Νευροβιολογίας και Συμπεριφοράς από το Cornell University και διδακτορικό δίπλωμα στη Βιοφυσική από το Brandeis University. Για 17 χρόνια δίδαξε και έκανε έρευνα στη νευροεπιστήμη σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Σήμερα εργάζεται ως Associate Chief Scientist στο NASA Human Research Program, όπου αναπτύσσει στρατηγικές στις επιστήμες του διαστήματος, καλύπτοντας τις περιοχές όπως η ανθρώπινη φυσιολογία, διαστημικές αποστολές καθώς και διεθνείς και εμπορικούς εταίρους. Από το 2010, επίσης, αναπτύσσει δημιουργικούς και καινοτόμους τρόπους για την προώθηση της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας στον τομέα του διαστήματος, την ενεργή υποστήριξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, και την προώθηση της παγκόσμιας συνεργασίας για την επίλυση δύσκολων προκλήσεων στο διάστημα και στη Γη. Μέσω του μη-κερδοσκοπικού οργανισμού της, SciArt Exchange (www.SciArtExchange.net), η ομάδα της προσφέρει μια τεράστια ποικιλία από διεθνείς δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα όπου η επιστήμη και η τέχνη ενσωματώνονται με σκοπό να εμπνεύσουν και να προετοιμάσουν τον κόσμο για το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος. Μέχρι στιγμής, τα προγράμματα του SciArt Exchange έχουν ενεργοποιήσει περισσότερους από 15.000 συμμετέχοντες σε 68 χώρες, ενώ πάνω από 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν παρακολουθήσει multi-media έργα τέχνης και παραστάσεις από κοντά. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.sciartex.net/sciarts-founder.html

