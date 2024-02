Γάμος: Ένας πυλώνας για τη σταθερότητα της ελληνικής κοινωνίας

Την τελευταία 15ετία, η ελληνική κοινωνία έχει κληθεί να αντιμετωπίσει μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων -από οικονομική κρίση και πανδημία Covid-19 μέχρι τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Φωτεινή Δαϊλά

Όσο κι αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, όμως, υπάρχει ένας θεσμός που θεωρείται θεμελιώδης από τις Ελληνίδες και τους Έλληνες -και αυτός είναι ο γάμος. Το Newsbomb.gr, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γάμου, παρουσιάζει το αφιέρωμα «Ο γάμος και η αδιαμφισβήτητη αξία της οικογένειας» και συνομιλεί με 5 ειδικούς αναδεικνύοντας τη σημασία του θεσμού και τη σύνδεσή του με την οικογένεια, τις προκλήσεις και τις προϋποθέσεις που μπορούν να συμβάλλουν σ’ έναν υγιή γάμο.

H Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Κυριακή του Φεβρουαρίου, γι’ αυτό και φέτος η 11η Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία εορτασμού. Μέσω αυτής της ημέρας, τιμώνται ο άνδρας και η γυναίκα ως κεφαλές της οικογένειας, η οποία αποτελεί τον βασικό πυρήνα της κοινωνίας, και αναδεικνύεται η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των συζύγων.

Ο εορτασμός του γάμου ξεκίνησε από το Μπατόν Ρουζ της Λουϊζιάνας το 1981, όταν παντρεμένα ζευγάρια ενθαρρύνουν την κυβέρνηση και την εκκλησία να ανακηρύξουν την 14η Φεβρουαρίου ως Ημέρα «Πιστεύουμε στον Γάμο» («We Believe in Marriage» Day). Έναν χρόνο μετά, 43 κυβερνήτες εγκρίνουν και ανακηρύσσουν επίσημα την 14η Φεβρουαρίου ως Ημέρα «Πιστεύουμε στον Γάμο». To 1983, το όνομα της ημέρας αλλάζει σε «Παγκόσμια Ημέρα Γάμου» και έχει οριστεί να εορτάζεται τη δεύτερη Κυριακή του Φεβρουαρίου κάθε χρόνο. Δέκα χρόνια μετά, το 1993, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ΙΙ ευλόγησε την Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου.

Στο αφιέρωμα του Newsbomb.gr για τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα του Γάμου ανταποκρίθηκαν ειδικοί που εκπροσωπούν διαφορετικά πεδία -από την έρευνα μέχρι την ψυχολογία.

Η Δρ Ιωάννα Τσίγκανου, Διευθύντρια Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), με αφορμή την έρευνα με θέμα «Η οικογένεια στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία» που διενεργήθηκε κατά το β’ εξάμηνο του 2023 για λογαριασμό της Υδρογείου Ασφαλιστικής, επισήμανε ότι η έρευνα ανέδειξε πως ο γάμος στην Ελλάδα συνεχίζει, ακόμη και σήμερα, να καταλαμβάνει τη θέση του κεντρικού άξονα, ενώ οικογένεια και ο γάμος εμφανίζονται όχι μόνο να επιβιώνουν, αλλά και να έχουν ενισχυμένη, πραγματική και συμβολική, αξία στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Από την πλευρά της, η κυρία Μαριλένα Κυρκιλή, Couple and Marriage Coach, επισημαίνει ότι παρατηρείται η ανάγκη να διατηρηθούν θεσμοί -όπως ο γάμος- που συνδέονται με έννοιες όπως η ασφάλεια και η σταθερότητα, αλλά και η άρρηκτη σύνδεση, η δέσμευση και η επισφράγιση. Η ίδια εξηγεί επίσης, πως ένας γάμος δεν είναι υγιής χωρίς ουσιαστική επικοινωνία.

Όσον αφορά στην ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι, η κα Νέλλη Θεοδοσίου, Ψυχολόγος, Ειδικευμένη στην Κλινική και Παιδαγωγική Ψυχολογία, διευκρινίζει πως περιλαμβάνει τόσο τη λεκτική όσο και την απτική επαφή. Επιπλέον, τονίζει πως ο υγιής γάμος, που αποτελείται από δύο ώριμους και ισορροπημένους ενήλικες, αποτελεί ένα περιβάλλον όπου ένα παιδί μπορεί να αναπτυχθεί ψυχοκοινωνικά.

Ο κ. Δημήτρης Τσιάκος, Ψυχολόγος, Γραφείο Ψυχολόγων «Λένα Καστρησίου & Συνεργάτες» & Επιστημονικός Διευθυντής, Institute for Contemporary Psychotherapy Athens (ICPA), αναφέρεται -μεταξύ άλλων- στα οφέλη της παραμονής στον γάμο, για τα οποία έχουν γίνει πολλές έρευνες, όπως το γεγονός ότι θεωρείται πως επιφέρει συναισθηματική και ψυχολογική ευεξία. Τέλος, σχολιάζει πως ο γάμος, μέσα από ένα σταθερό και στοργικό περιβάλλον, θεωρείται συχνά πως είναι το κατάλληλο πλαίσιο για την ανατροφή των παιδιών.