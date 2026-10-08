Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε 14χρονη - Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Snapshot Μηχανή παρέσυρε 14χρονη στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:00, στο ύψος του αριθμού 136.

Η ανήλικη τραυματίστηκε στο κεφάλι υπό άγνωστες συνθήκες.

Η 14χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Τραύματα στο κεφάλι φέρει ανήλικη που παρασύρθηκε από μηχανή το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 20:00, στο ύψος του αριθμού 136 της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Voria.gr.

Το κορίτσι, ηλικίας περίπου 14 ετών, τραυματίστηκε υπό συνθήκες που παραμένουν άγνωστες, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και μετέφερε την ανήλικη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

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